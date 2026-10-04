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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг стран: крупнейшие потребители пресной воды

Индия ежегодно забирает из источников больше пресной воды, чем любая другая страна, причем около девяти десятых этого объема приходится на сельское хозяйство. Об этом свидетельствуют данные, собранные из базы данных AQUASTAT Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирного банка.

Сообщество
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# статистика
# экология
Рейтинг стран: крупнейшие потребители пресной воды / © World Visualized 
Рейтинг стран: крупнейшие потребители пресной воды / © World Visualized 

Согласно данным, использованным в инфографике, ежегодный объем забора пресной воды в Индии составляет около 761 миллиарда кубических метров (из них около 688 миллиардов кубических метров используется в сельском хозяйстве). Далее следуют Китай — 581 миллиард кубических метров и США — 444 миллиарда кубических метров. На четвертом месте находится Индонезия с показателем 223 миллиарда кубических метров , а на пятом — Пакистан (183 миллиарда кубических метров ).

Цифры показывают существенные различия между странами в характере использования пресной воды. В Индии на сельское хозяйство приходится 90,4% общего объема забора воды. В Пакистане этот показатель составляет 94,3%, в Иране — 92,2%, а в Индонезии — 92,1%.

Среди десяти представленных в инфографике стран самая высокая доля сельскохозяйственного использования воды приходится на Вьетнам — 94,8%. Общий объем забора воды в стране составляет около 82 миллиардов кубических метров в год.

В AQUASTAT к сельскохозяйственному водозабору относят воду, используемую, в частности, для орошения и животноводства. Под забором воды понимается ее извлечение из рек, озер и водоносных горизонтов для последующего использования. При этом данный показатель не следует отождествлять с безвозвратным потреблением воды: часть забранной воды впоследствии возвращается в окружающую среду.

В США структура использования пресной воды выглядит совершенно иначе. Согласно инфографике, 45,3% общего объема забора пресной воды приходится на промышленность, 39,7% — на сельское хозяйство и 15% — на бытовые нужды.

Китай занимает промежуточное положение между этими двумя моделями: сельское хозяйство использует 62,1% забираемой воды, промышленность — 20,1%, а бытовой сектор — 17,8%.

Среди представленных стран Япония имеет самую высокую долю бытового использования — 18,9%. При этом на сельское хозяйство по-прежнему приходится 68% общего объёма забора воды.

Эти различия отражают особенности использования водных ресурсов в разных экономиках — для сельского хозяйства, бытовых нужд, промышленного производства и таких видов деятельности, как выработка электроэнергии. Показатели Всемирного банка по использованию пресной воды основаны на данных ФАО AQUASTAT и подразделяют объемы водозабора на сельскохозяйственные, промышленные и бытовые нужды.

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Сообщество
# вода
# инфографика
# природа
# Рейтинги
# сельское хозяйство
# статистика
# экология
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