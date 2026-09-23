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PS6 и новый Xbox выйдут в ноябре следующего года
Известный инсайдер Kepler_L2 заявил, что компании Sony и Microsoft уже закончили разработку основных чипов для новых консолей PS6 и Xbox. Фактически, это подтверждают ранние обещания инсайдера, что консоли могут выйти в конце 2027 года.
Kepler_L2 заявил, что чипы обеих консолей уже taped out. Это означает, что компании доработали конструкции чипов и передали их в производство. По его данным, PS6 получит чип с производительностью 40 терафлопс, Xbox Helix — 56 терафлопс.
По сравнению с PS5 новая консоль Sony получит практически в четыре раза более мощный графический чип. Его заявленная производительность в 40 терафлопс сопоставима с видеокартой для ПК RTX 5070 Ti.
При этом Microsoft дала своей Xbox Helix еще более мощный чип с производительностью 56 терафлопс. Это сравнимо с видеокартой RTX 5080. Стоит отметить, что терафлопс измеряет вычислительную производительность. Это не означает, что в играх Xbox будет на 40% быстрее.
Еще в первой половине 2026 года Kepler_L2 говорил, что новые консоли могут появиться в праздничный сезон 2027 года. Vice отметил, что в США так обычно называют ноябрь-декабрь. Издание предположило, что, скорее всего, речь идет именно о ноябре.
Комментарии
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