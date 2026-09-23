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Трамп хочет построить в Вашингтоне триумфальную арку с дронами, оружием и снайперами
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет поставить в Вашингтоне триумфальную арку. Эта арка, по задумке президента США, должна стать не просто архитектурным сооружением, но и комплексом для хранения дронов и другого военного оборудования. Также он предложил там разместить снайперов.
Построить триумфальную арку президент США хочет на берегу реки Потомак, напротив Мемориала Линкольна. Рядом с этим местом находится Арлингтонское национальное кладбище.
В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что Вашингтон единственный из «59 крупнейших городов и столиц» мира, где нет триумфальной арки. Правда он не уточнил, какие города он имеет в виду.
По задумке американского президента, арке предстоит стать военным комплексом «высшего класса». В ней можно будет хранить снайперские боеприпасы и большое количество дронов, а также оперативно их использовать. На крыше и на площади он решил разместить снайперов.
Трамп не уточнил в посте, когда построят арку. AP отмечает, что сейчас арку предварительно одобрила Комиссия изящных искусств США, но у противников остались вопросы к проекту. Группа лиц обратилась в суд. Они считают, что нельзя начинать строительство, пока проект не согласует Конгресс.
Сам Трамп в посте заявил, что комплекс нужен для обеспечения национальной безопасности. При этом в Пентагоне отметили, что не располагают никакой информацией, кроме заявления президента.
Арку могут построить на круговой площади рядом с Мемориальным мостом. Однако это район с интенсивным движением, а мост соединяет столицу США с Северной Вирджинией. Конгрессмен-демократ Дон Байер отметил, что это место находится недалеко от аэропорта Вашингтона. Размещать там площадку для дронов, по его мнению, опасно.
Изначально на сентябрь запланировали закладку первого камня для арки. Однако проект не получил окончательного одобрения Национальной комиссии по планированию столицы. В июле комиссия одобрила место и предварительные планы.
Визуализацию арки представили в первой половине 2026 года. Согласно проекту, на вершине арки должна стоять золотая крылатая статуя, похожая на Статую Свободы, а по ее бокам планируется два золотых орла.
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