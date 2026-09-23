Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1482
Посты: 1157
4

Трамп хочет построить в Вашингтоне триумфальную арку с дронами, оружием и снайперами

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет поставить в Вашингтоне триумфальную арку. Эта арка, по задумке президента США, должна стать не просто архитектурным сооружением, но и комплексом для хранения дронов и другого военного оборудования. Также он предложил там разместить снайперов.

Сообщество
# архитектура
# военная техника
# США
# Трамп
В апреле Комиссия изящных искусств рассмотрела концепцию арки и предварительно ее одобрила / © Jon Elswick / AP
В апреле Комиссия изящных искусств рассмотрела концепцию арки и предварительно ее одобрила / © Jon Elswick / AP

Построить триумфальную арку президент США хочет на берегу реки Потомак, напротив Мемориала Линкольна. Рядом с этим местом находится Арлингтонское национальное кладбище.

В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что Вашингтон единственный из «59 крупнейших городов и столиц» мира, где нет триумфальной арки. Правда он не уточнил, какие города он имеет в виду. 

По задумке американского президента, арке предстоит стать военным комплексом «высшего класса». В ней можно будет хранить снайперские боеприпасы и большое количество дронов, а также оперативно их использовать. На крыше и на площади он решил разместить снайперов.

Трамп не уточнил в посте, когда построят арку. AP отмечает, что сейчас арку предварительно одобрила Комиссия изящных искусств США, но у противников остались вопросы к проекту. Группа лиц обратилась в суд. Они считают, что нельзя начинать строительство, пока проект не согласует Конгресс.

Сам Трамп в посте заявил, что комплекс нужен для обеспечения национальной безопасности. При этом в Пентагоне отметили, что не располагают никакой информацией, кроме заявления президента.

Арку могут построить на круговой площади рядом с Мемориальным мостом. Однако это район с интенсивным движением, а мост соединяет столицу США с Северной Вирджинией. Конгрессмен-демократ Дон Байер отметил, что это место находится недалеко от аэропорта Вашингтона. Размещать там площадку для дронов, по его мнению, опасно.

Изначально на сентябрь запланировали закладку первого камня для арки. Однако проект не получил окончательного одобрения Национальной комиссии по планированию столицы. В июле комиссия одобрила место и предварительные планы. 

Визуализацию арки представили в первой половине 2026 года. Согласно проекту, на вершине арки должна стоять золотая крылатая статуя, похожая на Статую Свободы, а по ее бокам планируется два золотых орла.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# архитектура
# военная техника
# США
# Трамп
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Сен
Бесплатно
На перекрестке империй: как формировалась армянская мифология
Армянский музей Москвы
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Рентгеновские методы исследования состава и структуры вещества
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Что нам известно о лечении хронического гепатита В: от малых молекул до генных редакторов
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
В глубины разума: секреты нашего бессознательного
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Экскурсия
24 Сен
Бесплатно
Снова день равен ночи
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
АЭС глазами инженера: жизненный цикл атомной станции
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
25 Сен
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Сен
1000
Физика нейтронных звезд и почему они нейтронные
Medio Modo
Москва
Лекция
25 Сен
500
О чем врут школьные учебники по биологии
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 сентября, 13:37
Александр Березин

Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни

Слухи о том, что автор Декларации независимости США Томас Джефферсон состоял в связи с его рабыней-квартеронкой, ходили с 1790-х годов. Но данные ДНК-анализа 1998 года не оказались достаточно полными, чтобы признать их достоверными. Полногеномный анализ ДНК Джефферсона наконец закрыл вопрос: он вступил в связь с девушкой (согласно письменным источникам, ей тогда было менее 16 лет) и был отцом всех ее детей. Автор утверждения из Декларации независимости «Все люди сотворены равными... им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся — жизнь, свобода» так и не дал ей свободу.

История
# анализ ДНК
# генетика
# история
# медиа
# рабство
# сша
Выбор редакции
22 сентября, 12:52
Марк Чернов

Физики впервые в реальном времени зафиксировали квантовый скачок звука

Американские исследователи впервые смогли напрямую увидеть «квантовый скачок» звука — скачкообразный переход фонона, минимальной единицы звуковой энергии, между энергетическими уровнями в реальном времени. Это наблюдение завершило столетнюю историю поисков, начатую еще на заре квантовой физики, и открыло дорогу к созданию устойчивых квантовых компьютеров и сверхчувствительных датчиков.

Физика
# квантовая физика
# квантовые технологии
# кубиты
# нанотехнологии
# сверхпроводники
# фононы
23 сентября, 14:35
Игорь Байдов

Ранний Марс пережил как минимум три этапа контакта с водой

Марсоход «Персеверанс» исследовал породы на окраине кратера Езеро и показал, что их история гораздо сложнее, чем предполагалось. Основная их часть, вероятно, имеет магматическое происхождение. Позднее они пережили несколько эпизодов взаимодействия с водой и другими флюидами, причем состав этих растворов, судя по образовавшимся минералам, различался. Полученные данные помогут восстановить историю древней марсианской среды и понять, как на протяжении длительного времени менялись условия в кратере Езеро.

Астрономия
# Perseverance
# красная планета
# марс
# марсианская вода
# марсианская почва
21 сентября, 09:24
Елизавета З.

«Хаббл» показал галактику, центр которой вращается поперек основного диска

Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики NGC 4698, расположенной в созвездии Дева. Хотя на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», галактика кажется безмятежной, она хранит удивительную тайну: находящиеся в центре звезды и газ вращаются под прямым углом по отношению к остальной части диска.

Астрономия
# Hubble
# астрономия
# галактика
# космос
# спиральная галактика
# фото
21 сентября, 16:52
Редакция Naked Science

Что не так с нашей обувью и как современные материалы исправляют это?

Всего 20-30 лет назад большинство женщин ходили на каблуках, а большинство мужчин — в обуви, подошва которой серьезно нагружала позвоночник и мышцы спины. Если задуматься, факт поразительный: 20 тысяч лет назад, в палеолите, таких проблем человечество вообще не испытывало. Как так получилось и что новые материалы делают, чтобы все эти сложности стали прошлым?

Технологии
# материалы
# обувь
# полимеры
# технологии
22 сентября, 12:52
Марк Чернов

Физики впервые в реальном времени зафиксировали квантовый скачок звука

Американские исследователи впервые смогли напрямую увидеть «квантовый скачок» звука — скачкообразный переход фонона, минимальной единицы звуковой энергии, между энергетическими уровнями в реальном времени. Это наблюдение завершило столетнюю историю поисков, начатую еще на заре квантовой физики, и открыло дорогу к созданию устойчивых квантовых компьютеров и сверхчувствительных датчиков.

Физика
# квантовая физика
# квантовые технологии
# кубиты
# нанотехнологии
# сверхпроводники
# фононы
9 сентября, 22:44
Александр Березин

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

С точки зрения науки
# OpenAI
# задачи тысячелетия
# математика
# нейросети
Выбор редакции
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые удалили половину кофеина из готового кофе

    23 сентября, 20:00

  2. Отечественная установка получила 13,2 литра воды из воздуха с 1 м² за восемь часов

    23 сентября, 17:53

  3. Найденную у берегов Норвегии окаменелую рвоту приписали плезиозаврам

    23 сентября, 14:50

  4. Ранний Марс пережил как минимум три этапа контакта с водой

    23 сентября, 14:35
Выбор редакции

Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни

23 сентября, 13:37

Последние комментарии

Dmitriy Dorian
27 минут назад
Александр, понял, спасибо. Мне тоже хотелось бы, чтобы у Space X всё получилось.

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Александр Березин
28 минут назад
Дмитрий, ну то есть ни одна ГЭС, типа той, что выше, не пострадала. Ясно, спасибо.

Китайская ГЭС с самой высокой в мире каменно-набросной плотиной стала мегапроектом года по версии FIDIC

Иван Колупаев
40 минут назад
Оливер, цитата из статьи. Энергонезависимость как ключевое преимущество. Да и на картинке нет ничего похожего на источник питания и какие-нибудь

Отечественная установка получила 13,2 литра воды из воздуха с 1 м² за восемь часов

Иван Гаккель
43 минуты назад
Ну прямо если без небоскребов никак, построили бы сити на берегу Ладожского озера. Связали бы это все автобаном через Всеволожск. И волки сыты и

В России появится один из самых высоких небоскребов мира: проект «Лахта Центр — 3» одобрен

Дмитрий Караваев
2 часа назад
Александр, не знаю вашу должность, но наверняка вы работается в неком подразделение, в котором есть кабинеты, входы и выходы я больше чем уверен что

Китайская ГЭС с самой высокой в мире каменно-набросной плотиной стала мегапроектом года по версии FIDIC

Дмитрий Караваев
2 часа назад
Александр, вы хотели спросить сколько аварий из за не качественного тех.обслуживания. В следствии деградации институтов БТК, ОТК, охраны труда,

Китайская ГЭС с самой высокой в мире каменно-набросной плотиной стала мегапроектом года по версии FIDIC

Михаил Духонин
3 часа назад
Так всё таки, из стволовых клеток можно вырастить любую ткань, или они запрограммированы на уровне упаковки хроматина и т.п? Есть стойкое ощущение,

Исследование показало, что человеческий мозг развивается как два разных органа

Alexander Orsi
3 часа назад
"они попробовали оценить, как изменится количество смертей в Штатах из-за потепления через полвека — к 2075 году" ©

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Оливер Хевисайд
3 часа назад
Это очередной dehumidifier, которых уже масса как скам проектов на кикстартере. Посмотрите на крышку сливного бочка осушителя воздуха - там написано что

Отечественная установка получила 13,2 литра воды из воздуха с 1 м² за восемь часов

Оливер Хевисайд
3 часа назад
Иван, а как устроено её питание? Святым духом? Конечно использует. Там же в тексте написано что со временем собираются перевести на питание от

Отечественная установка получила 13,2 литра воды из воздуха с 1 м² за восемь часов

Иван Колупаев
4 часа назад
Sam, так понял эта хренотень не требует электричества в отличии от

Отечественная установка получила 13,2 литра воды из воздуха с 1 м² за восемь часов

Sam Dowson
4 часа назад
Непонятно только, почему все удивлены. Все люди равны. Но рабыни президента - это другое, понимать надо. Да и вообще. Покажите рабовладельца, у

Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни

Sam Dowson
4 часа назад
Летом в спортзале потëк большой кондиционер. Подставили ведро. Меньше чем за час наполнилось чистейшим конденсатом.

Отечественная установка получила 13,2 литра воды из воздуха с 1 м² за восемь часов

Иван Колупаев
5 часов назад
Александр, а это в ответ другому Александру 😏 вашу точку зрения я знаю.

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Лиза Никонова
5 часов назад
Конечно, денег же полно. Не на что больше тратить. Последствия БПЛА включат в ЖКУ зато. И да на фоне слоганов о национальных ценностях уничтожать

В России появится один из самых высоких небоскребов мира: проект «Лахта Центр — 3» одобрен

Александр Березин
7 часов назад
Dmitriy, "Александр, а можно поинтересоваться как именно вы себе обосновываете вашу уверенность по поводу того, что Space X всё "допилит" к 2028? " Тем, что я

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Александр Березин
7 часов назад
Дмитрий, и сколько советских ГЭС разрушилось за всю историю?

Китайская ГЭС с самой высокой в мире каменно-набросной плотиной стала мегапроектом года по версии FIDIC

Дмитрий Караваев
7 часов назад
Из опыта мегапроетов СССР, после утрачивания способности сохранять робоспособность данных объектов несмотря на их явную полезность (речь про

Китайская ГЭС с самой высокой в мире каменно-набросной плотиной стала мегапроектом года по версии FIDIC

Dmitriy Dorian
7 часов назад
Александр, а можно поинтересоваться как именно вы себе обосновываете вашу уверенность по поводу того, что Space X всё "допилит" к 2028? Вроде сейчас всё

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Кустиков Максим
7 часов назад
И так на один небоскрёб больше, чем надо. Куда ещё два?

В России появится один из самых высоких небоскребов мира: проект «Лахта Центр — 3» одобрен

Самые обсуждаемые