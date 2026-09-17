Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
17 сентября, 21:16
Рейтинг: +1468
Посты: 1145
102

Психолог объяснила, почему люди тянутся к тем, кто на них похож

Людям свойственно искать людей, похожих на них самих. Это касается общения с друзьями и романтических партнеров. Психолог Ану Реало объяснила, какие черты важны для крепких отношений.

Сообщество
# брак
# отношения
# пары
# Психология
# черты личности
© Fabrício Severo, unsplash
© Fabrício Severo, unsplash

Психолог Ану Реало в своей статье признала, что многие ищут других людей, похожих на них. При этом она подчеркнула, что люди хотят проводить время вместе и влюбляются друг в друга не только из-за похожих личностных черт. Это подтверждают и исследования. Как оказалось, большее сходство черт личности у партнеров не обязательно приводит к большей удовлетворенности отношениями. 

Приложения для знакомств часто критикуют, но только в США в 2025 году тысячи пар, вступивших в брак, познакомились именно в сети. Многие такие сервисы используют сложные алгоритмы. Они пытаются сопоставить пользователей по их интересам, хобби и социально-экономическому статусу. Однако есть ли вообще в этом смысл?

Авторы исследования 2023 года провели эксперимент, имитировавший знакомство через приложение. Они пришли к выводу, что более доброжелательные и открытые люди предпочитали профили людей с такими же чертами. Важным оказался и схожий уровень экстраверсии, при этом в прошлых исследованиях такой тенденции не наблюдалось. Ученые предположили, что после ограничений пандемии люди стали ценить партнеров с таким же уровнем социальной активности.

В 2026 команда ученых изучила сходство личностных черт у 451 супружеской пары из Нидерландов, которые прожили в браке в среднем около 30 лет. Авторы обнаружили умеренное сходство между супругами по двум чертам: честности и скромности, а также открытости новому опыту.

Получается, для супругов важно иметь схожие ответы на вопросы: можно ли обманывать или использовать других людей, а также нужно ли иметь большое богатство или комфортнее скромная жизнь?

Что касается открытости опыту, то пары, состоящие в длительных отношениях, по мнению Реало, могут схоже воспринимать природу и различные формы искусства. Может иметь значение и любопытство к жизни. Это, например, иногда отражается в выборе книг, способа досуга или тем для разговоров.

При этом личностное сходство между партнерами относительно невелико. Ученые провели метаанализ, в котором проанализировали, насколько партнеры совпадают по «Большой пятерке» черт. Сюда входят открытость новому опыту, доброжелательность, экстраверсия, невротизм и добросовестность. За исключением открытости, определенное сходство у партнеров было, но незначительное. При этом пары часто сходились в политических и религиозных взглядах, уровне образования и отношении к курению. 

Исследование 2026 года и вовсе показало, что молодые пары часто имеют общие музыкальные вкусы. Ученые предложили, что общие музыкальные вкусы дают партнерам возможность вместе проводить время. К тому же музыкальная идентичность — важная часть самовосприятия человека, его отношения к себе и миру.

Так почему же партнеры все-таки бывают похожи друг на друга? Возможно, похожие психологически и физически люди чаще выбирают друг друга. В психологии это называется ассортативным спариванием. Кроме того, иногда люди, прожившие вместе, становятся более похожими друг на друга. Влияют на это совместный опыт и жизненные обстоятельства.

Реало отметила, что люди действительно ищут людей, в чем-то похожих на себя. В какой-то мере это касается черт личности, но еще важнее оказываются политические взгляды, уровень образования или даже музыкальные предпочтения.

Психолог признает, что политика — иногда не самая подходящая тема для первого свидания. Она рекомендует обсудить любимые группы и книги. В будущем также можно поговорить о стремлениях в жизни, в том числе об отношении к деньгам и статусу. Реало пояснила, что, в конце концов, возможно, именно сходство по этим характеристикам свойственно людям, состоящим в длительных отношениях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# брак
# отношения
# пары
# Психология
# черты личности
-
0
+
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Универсальная траектория обучения: мозг и искусственный интеллект
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
19 Сен
Бесплатно
«Пол-инструкция» по сборке человека
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
19 Сен
1200
Зрение. Анатомия чувств
Medio Modo
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Достижения современной физики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Баснописцы Великого века
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Кто, как и зачем писал о себе: автобиографическая культура русского общества XVII–XIX вв.
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Укради меня: самые громкие кражи картин в истории
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Сен
600
7 чудес света. Храм Артемиды в Эфесе
ВСмысле
Онлайн
Мастер-класс
20 Сен
Бесплатно
Два билета до Каллисто: как ИИ и баллистика строят маршруты в глубокий космос
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 сентября, 10:59
НИУ ВШЭ

Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше

Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.

НИУ ВШЭ
# зарплата
# искусственный интеллект
# производительность труда
# работа
# экономика
16 сентября, 12:12
Александр Березин

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
# технологии
17 сентября, 14:43
Татьяна Зайцева

Ученые определили, сколько цельнозерновых продуктов нужно есть для здоровья

Авторы нового масштабного исследования выявили оптимальное количество порций бурого риса, овсянки, гречки и других изделий из цельного зерна в дневном рационе, которое позволяет существенно снизить риск кардиометаболических заболеваний.

Медицина
# здоровое питание
# кардиометаболические нарушения
# клетчатка
# цельнозерновой
16 сентября, 12:12
Александр Березин

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
# технологии
16 сентября, 14:29
Татьяна Зайцева

Выражение «Все дороги ведут в Рим» оказалось ложным

Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.

История
# дороги
# исторические мифы
# Рим
# Римская империя
17 сентября, 10:59
НИУ ВШЭ

Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше

Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.

НИУ ВШЭ
# зарплата
# искусственный интеллект
# производительность труда
# работа
# экономика
9 сентября, 22:44
Александр Березин

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

С точки зрения науки
# OpenAI
# задачи тысячелетия
# математика
# нейросети
Выбор редакции
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы впервые нашли экзопланету возрастом менее миллиона лет

    18 сентября, 12:02

  2. Физики впервые создали интенсивный пучок мюония

    17 сентября, 21:03

  3. Тираннозавры были такими же теплыми, как люди

    17 сентября, 18:41

  4. Мастера каменного века перенесли рисунок бивня мамонта на вырезанные из него фигурки

    17 сентября, 15:46
Выбор редакции

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

9 сентября, 22:44

Последние комментарии

Andrew Bolshakov
8 минут назад
И видим мы рождение миров...

Астрономы впервые нашли экзопланету возрастом менее миллиона лет

Sam Dowson
35 минут назад
Лягушек да букашек новыми видами ежегодно отчитываются. А если новый вид слона сфотографируют? Через 100 лет за открытие сочтут?

Впервые более чем за 100 лет: ученые описали новый вид кошачьих — и показали его фото

Николай Цыгикало
52 минуты назад
Пару замечаний, если это позволено. «Тихоокеанские мастодонты были крупными родственниками современных слонов» — крайне далекими

В ручье в Калифорнии нашли огромный зуб мастодонта — он просто торчал из воды

Маша Психолог Ваша
1 час назад
Юрий, стопудов, форточка овертона

Ученые развенчали миф о вреде полигамии для сексуального здоровья

Дмитрий Караваев
1 час назад
Действительно, статья не объясняет что же такое сознание. Возможно эти 11 уровней и должны это объяснять, просто так ошибочно решил автор статьи.

Ученые из Физтеха предложили новую теорию происхождения сознания

Александр Березин
2 часа назад
Валерий, "Советские летчики сбили 50тысяч германских самолетов, так что К концу войны германия оказалась без самолетов, также без танков, также без

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Александр Березин
2 часа назад
Ван, в тексте выше вики нигде не используется как источник. Как источники там используются лишь документы военного времени и мемуары участников

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Гульмира Жамантикова
2 часа назад
Насколько я понимаю, саморепрезентация - это "представление о реальности", виртуальная модель. Но ведь способность к моделированию возникает

Ученые из Физтеха предложили новую теорию происхождения сознания

Александр Березин
2 часа назад
Питон, справка: немецкие самолеты на Восточном фронте в 1943 году сбросили 300 к тонн бомб. Советские -- на 30% меньше. А в 1944 году советские самолеты

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Вадим Тимофеев
2 часа назад
Лев, наша страна дорого заплатила за ленд-лиз, это цена-сохранённые жизни американских и британских солдат. Правда не понятно, почему британцы,

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Вадим Тимофеев
2 часа назад
Иван, так вы все свои аргументы и факты из Википедии черпаете? Тогда понятно почему столько мусора в интернете

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Александр Березин
2 часа назад
Tim, "В США беспрецедентный по глубине и продолжительности экономический кризис, то есть хуже даже, чем Великая депрессия и гораздо дольше, хуже

Полностью собранную межконтинентальную ракету Sentinel впервые установили вертикально

Александр Березин
4 часа назад
Андрей, много слов. Скажу проще: подождите 10 лет, и сами выясните, кто знал больше.

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Дмитрий Караваев
4 часа назад
Это, чем фотографировалась 🤔

Лучшие снимки космоса: объявлены победители конкурса «Астрономический фотограф 2026»

Николай Буренков
13 часов назад
Плеядеанский корабль периодически появляется в пределах Земли. 🇷🇺✨⚡🌍АРМАДА НЛО ОКРУЖИЛА ЗЕМЛЮ ИМЕНА И ФУНКЦИИ ПРИЛЕТЕВШИХ 🌍⚡✨🇷🇺 Начало

США впервые официально признали наличие оружия на орбите

Tim P
14 часов назад
В США беспрецедентный по глубине и продолжительности экономический кризис, то есть хуже даже, чем Великая депрессия и гораздо дольше, хуже

Полностью собранную межконтинентальную ракету Sentinel впервые установили вертикально

Tim P
14 часов назад
Да уж, Минитмэн-3 стоит на вооружении аж с 1970-го года - та ещё рухлядь, хотя вроде что-то в ней модернизировалось.

Полностью собранную межконтинентальную ракету Sentinel впервые установили вертикально

Иван Колупаев
15 часов назад
Harry, а мне казалось Газпром строит центр чтобы переселить в него сотрудников из других офисов разбросанных по городу в т. ч. в арендуемых

Jeddah Tower сравнялась с «Лахта-центром»: километровый небоскреб в Саудовской Аравии продолжил рост

Harry Hole
16 часов назад
Проблема обоих зданий - они никому не будут нужны и будут пустовать. Строили только ради того, чтобы помериться писями. Вокруг них пустота и

Jeddah Tower сравнялась с «Лахта-центром»: километровый небоскреб в Саудовской Аравии продолжил рост

Андрей Гаврилов
17 часов назад
"сама жизнь" буквально подтверждает мою правоту: я говорил про репликатор роботизированной экономики на Луне как единственный путь к созданию

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Самые обсуждаемые