Психолог объяснила, почему люди тянутся к тем, кто на них похож

Людям свойственно искать людей, похожих на них самих. Это касается общения с друзьями и романтических партнеров. Психолог Ану Реало объяснила, какие черты важны для крепких отношений.

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Психолог Ану Реало в своей статье признала, что многие ищут других людей, похожих на них. При этом она подчеркнула, что люди хотят проводить время вместе и влюбляются друг в друга не только из-за похожих личностных черт. Это подтверждают и исследования. Как оказалось, большее сходство черт личности у партнеров не обязательно приводит к большей удовлетворенности отношениями.

Приложения для знакомств часто критикуют, но только в США в 2025 году тысячи пар, вступивших в брак, познакомились именно в сети. Многие такие сервисы используют сложные алгоритмы. Они пытаются сопоставить пользователей по их интересам, хобби и социально-экономическому статусу. Однако есть ли вообще в этом смысл?

Авторы исследования 2023 года провели эксперимент, имитировавший знакомство через приложение. Они пришли к выводу, что более доброжелательные и открытые люди предпочитали профили людей с такими же чертами. Важным оказался и схожий уровень экстраверсии, при этом в прошлых исследованиях такой тенденции не наблюдалось. Ученые предположили, что после ограничений пандемии люди стали ценить партнеров с таким же уровнем социальной активности.

В 2026 команда ученых изучила сходство личностных черт у 451 супружеской пары из Нидерландов, которые прожили в браке в среднем около 30 лет. Авторы обнаружили умеренное сходство между супругами по двум чертам: честности и скромности, а также открытости новому опыту.

Получается, для супругов важно иметь схожие ответы на вопросы: можно ли обманывать или использовать других людей, а также нужно ли иметь большое богатство или комфортнее скромная жизнь?

Что касается открытости опыту, то пары, состоящие в длительных отношениях, по мнению Реало, могут схоже воспринимать природу и различные формы искусства. Может иметь значение и любопытство к жизни. Это, например, иногда отражается в выборе книг, способа досуга или тем для разговоров.

При этом личностное сходство между партнерами относительно невелико. Ученые провели метаанализ, в котором проанализировали, насколько партнеры совпадают по «Большой пятерке» черт. Сюда входят открытость новому опыту, доброжелательность, экстраверсия, невротизм и добросовестность. За исключением открытости, определенное сходство у партнеров было, но незначительное. При этом пары часто сходились в политических и религиозных взглядах, уровне образования и отношении к курению.

Исследование 2026 года и вовсе показало, что молодые пары часто имеют общие музыкальные вкусы. Ученые предложили, что общие музыкальные вкусы дают партнерам возможность вместе проводить время. К тому же музыкальная идентичность — важная часть самовосприятия человека, его отношения к себе и миру.

Так почему же партнеры все-таки бывают похожи друг на друга? Возможно, похожие психологически и физически люди чаще выбирают друг друга. В психологии это называется ассортативным спариванием. Кроме того, иногда люди, прожившие вместе, становятся более похожими друг на друга. Влияют на это совместный опыт и жизненные обстоятельства.

Реало отметила, что люди действительно ищут людей, в чем-то похожих на себя. В какой-то мере это касается черт личности, но еще важнее оказываются политические взгляды, уровень образования или даже музыкальные предпочтения.

Психолог признает, что политика — иногда не самая подходящая тема для первого свидания. Она рекомендует обсудить любимые группы и книги. В будущем также можно поговорить о стремлениях в жизни, в том числе об отношении к деньгам и статусу. Реало пояснила, что, в конце концов, возможно, именно сходство по этим характеристикам свойственно людям, состоящим в длительных отношениях.

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