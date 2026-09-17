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Количество долгожителей в Японии достигло рекордного числа
В Японии 56-й год подряд продолжает расти количество жителей в возрасте старше 100 лет. В 2026 году число долгожителей превысило 100 тысяч человек.
Как сообщило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения страны, по данным на 1 сентября в Японии проживало 107 677 человек в возрасте от 100 лет. За год их количество выросло на 7914 человек.
Женщин среди долгожителей оказалось значительно больше, чем мужчин. Так, в стране проживает 94 298 женщин старше 100 лет и 13 379 мужчин старше 100 лет.
Самая пожилая японка Фуйо Кисимото проживает в Киото, ей 114 лет. Самому старшему мужчине Японии — Хикару Като — 112 лет. Он живет в Кумамото.
Главной префектурой долгожителей можно назвать Симанэ. На 100 тысяч жителей там приходится 186,65 человека старше 100 лет. Префектура заняла первое место по этому показателю уже 14-й год подряд. Также в тройку лидеров вошли Коти и Тоттори.
На другой стороне рейтинга оказалась Сайтаме, где на 100 тысяч жителей приходится 51,27 долгожителя. Далее идут Айти и Осака.
В Японии в 1963 году приняли Закон о социальном обеспечении пожилых людей. Тогда в стране проживало 153 человека старше 100 лет. Порог в 10 тысяч страна преодолела в 1998 году, а 50 тысяч — в 2012 году.
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