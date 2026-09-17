Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Израильская бомба SPICE 1000 впервые встанет на вооружение F-35

Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о начале интеграции авиационного средства поражения «воздух — поверхность» SPICE 1000 с истребителем F-35. Работы проводятся совместно с Lockheed Martin на объектах в США и станут первой попыткой адаптировать это оружие для истребителя пятого поколения.

Высокоточная бомба SPICE / © Rafael Advanced Defense Systems

Ожидается, что в результате проекта SPICE 1000 поступит на вооружение израильских F-35I Adir. В Rafael назвали эту работу «значительным шагом» на пути к тому, чтобы сделать боеприпас доступным и для других эксплуатантов F-35 по всему миру.

Семейство SPICE предназначено для обеспечения боевой авиации возможностью наносить удары по целям с дистанции более 120 километров, оставаясь за пределами зоны действия средств противника. В линейку входят SPICE 2000, SPICE 1000 и SPICE 250 — цифры в названиях указывают на приблизительную массу боеприпасов в фунтах.

Бомба SPICE 1000 оснащена электронно-оптической системой самонаведения, предназначенной для наведения на конечном участке траектории. По данным Rafael, система использует распознавание изображений: она сопоставляет наблюдаемую обстановку с изображением района цели и на этой основе корректирует полет боеприпаса.

Оружие предназначено для высокоточных ударов по стационарным и особо важным целям на больших дистанциях. Система наведения рассчитана на работу в сложной боевой обстановке и позволяет самолету-носителю поражать цели, не приближаясь к ним на опасное расстояние.

SPICE 1000 эксплуатируется ВВС Израиля с 2017 года. По данным Rafael, боеприпас широко применялся в ходе дальних операций с израильских истребителей F-15 и F-16. Интеграция с F-35I расширит перечень самолетов, способных применять это оружие.

Израиль стал первой страной, применившей F-35 в боевых действиях: эксплуатация самолетов в боевых условиях началась в 2018 году. Кроме того, страна заказала еще 25 машин, в результате чего планируемый парк израильских F-35 должен увеличиться до 75 самолетов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.