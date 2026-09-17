Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
17 сентября, 08:05
Рейтинг: +11
Посты: 10
621

Израильская бомба SPICE 1000 впервые встанет на вооружение F-35

Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о начале интеграции авиационного средства поражения «воздух — поверхность» SPICE 1000 с истребителем F-35. Работы проводятся совместно с Lockheed Martin на объектах в США и станут первой попыткой адаптировать это оружие для истребителя пятого поколения.

Сообщество
# F-35
# авиация
# оружие
# ракеты
# самолёты
Высокоточная бомба SPICE / © Rafael Advanced Defense Systems
Высокоточная бомба SPICE / © Rafael Advanced Defense Systems

Ожидается, что в результате проекта SPICE 1000 поступит на вооружение израильских F-35I Adir. В Rafael назвали эту работу «значительным шагом» на пути к тому, чтобы сделать боеприпас доступным и для других эксплуатантов F-35 по всему миру.

Семейство SPICE предназначено для обеспечения боевой авиации возможностью наносить удары по целям с дистанции более 120 километров, оставаясь за пределами зоны действия средств противника. В линейку входят SPICE 2000, SPICE 1000 и SPICE 250 — цифры в названиях указывают на приблизительную массу боеприпасов в фунтах.

Бомба SPICE 1000 оснащена электронно-оптической системой самонаведения, предназначенной для наведения на конечном участке траектории. По данным Rafael, система использует распознавание изображений: она сопоставляет наблюдаемую обстановку с изображением района цели и на этой основе корректирует полет боеприпаса.

Оружие предназначено для высокоточных ударов по стационарным и особо важным целям на больших дистанциях. Система наведения рассчитана на работу в сложной боевой обстановке и позволяет самолету-носителю поражать цели, не приближаясь к ним на опасное расстояние.

SPICE 1000 эксплуатируется ВВС Израиля с 2017 года. По данным Rafael, боеприпас широко применялся в ходе дальних операций с израильских истребителей F-15 и F-16. Интеграция с F-35I расширит перечень самолетов, способных применять это оружие.

Израиль стал первой страной, применившей F-35 в боевых действиях: эксплуатация самолетов в боевых условиях началась в 2018 году. Кроме того, страна заказала еще 25 машин, в результате чего планируемый парк израильских F-35 должен увеличиться до 75 самолетов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# F-35
# авиация
# оружие
# ракеты
# самолёты
-
0
+
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Универсальная траектория обучения: мозг и искусственный интеллект
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
19 Сен
Бесплатно
«Пол-инструкция» по сборке человека
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
19 Сен
1200
Зрение. Анатомия чувств
Medio Modo
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Достижения современной физики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Баснописцы Великого века
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Кто, как и зачем писал о себе: автобиографическая культура русского общества XVII–XIX вв.
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Укради меня: самые громкие кражи картин в истории
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Сен
600
7 чудес света. Храм Артемиды в Эфесе
ВСмысле
Онлайн
Мастер-класс
20 Сен
Бесплатно
Два билета до Каллисто: как ИИ и баллистика строят маршруты в глубокий космос
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 сентября, 10:59
НИУ ВШЭ

Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше

Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.

НИУ ВШЭ
# зарплата
# искусственный интеллект
# производительность труда
# работа
# экономика
16 сентября, 12:12
Александр Березин

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
# технологии
17 сентября, 14:43
Татьяна Зайцева

Ученые определили, сколько цельнозерновых продуктов нужно есть для здоровья

Авторы нового масштабного исследования выявили оптимальное количество порций бурого риса, овсянки, гречки и других изделий из цельного зерна в дневном рационе, которое позволяет существенно снизить риск кардиометаболических заболеваний.

Медицина
# здоровое питание
# кардиометаболические нарушения
# клетчатка
# цельнозерновой
16 сентября, 12:12
Александр Березин

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
# технологии
16 сентября, 14:29
Татьяна Зайцева

Выражение «Все дороги ведут в Рим» оказалось ложным

Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.

История
# дороги
# исторические мифы
# Рим
# Римская империя
17 сентября, 10:59
НИУ ВШЭ

Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше

Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.

НИУ ВШЭ
# зарплата
# искусственный интеллект
# производительность труда
# работа
# экономика
9 сентября, 22:44
Александр Березин

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

С точки зрения науки
# OpenAI
# задачи тысячелетия
# математика
# нейросети
Выбор редакции
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Биологи заменили кору мозга мышей, чтобы изучать неврологические болезни

    18 сентября, 13:19

  2. Лучшие видео микромира конкурса Small World in Motion 2026 года

    18 сентября, 13:19

  3. Астрономы впервые нашли экзопланету возрастом менее миллиона лет

    18 сентября, 12:02

  4. Физики впервые создали интенсивный пучок мюония

    17 сентября, 21:03
Выбор редакции

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

9 сентября, 22:44

Последние комментарии

Andrew Bolshakov
43 минуты назад
И видим мы рождение миров...

Астрономы впервые нашли экзопланету возрастом менее миллиона лет

Sam Dowson
1 час назад
Лягушек да букашек новыми видами ежегодно отчитываются. А если новый вид слона сфотографируют? Через 100 лет за открытие сочтут?

Впервые более чем за 100 лет: ученые описали новый вид кошачьих — и показали его фото

Николай Цыгикало
1 час назад
Пару замечаний, если это позволено. «Тихоокеанские мастодонты были крупными родственниками современных слонов» — крайне далекими

В ручье в Калифорнии нашли огромный зуб мастодонта — он просто торчал из воды

Маша Психолог Ваша
2 часа назад
Юрий, стопудов, форточка овертона

Ученые развенчали миф о вреде полигамии для сексуального здоровья

Дмитрий Караваев
2 часа назад
Действительно, статья не объясняет что же такое сознание. Возможно эти 11 уровней и должны это объяснять, просто так ошибочно решил автор статьи.

Ученые из Физтеха предложили новую теорию происхождения сознания

Александр Березин
2 часа назад
Валерий, "Советские летчики сбили 50тысяч германских самолетов, так что К концу войны германия оказалась без самолетов, также без танков, также без

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Александр Березин
2 часа назад
Ван, в тексте выше вики нигде не используется как источник. Как источники там используются лишь документы военного времени и мемуары участников

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Гульмира Жамантикова
2 часа назад
Насколько я понимаю, саморепрезентация - это "представление о реальности", виртуальная модель. Но ведь способность к моделированию возникает

Ученые из Физтеха предложили новую теорию происхождения сознания

Александр Березин
2 часа назад
Питон, справка: немецкие самолеты на Восточном фронте в 1943 году сбросили 300 к тонн бомб. Советские -- на 30% меньше. А в 1944 году советские самолеты

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Вадим Тимофеев
2 часа назад
Лев, наша страна дорого заплатила за ленд-лиз, это цена-сохранённые жизни американских и британских солдат. Правда не понятно, почему британцы,

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Вадим Тимофеев
3 часа назад
Иван, так вы все свои аргументы и факты из Википедии черпаете? Тогда понятно почему столько мусора в интернете

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Александр Березин
3 часа назад
Tim, "В США беспрецедентный по глубине и продолжительности экономический кризис, то есть хуже даже, чем Великая депрессия и гораздо дольше, хуже

Полностью собранную межконтинентальную ракету Sentinel впервые установили вертикально

Александр Березин
4 часа назад
Андрей, много слов. Скажу проще: подождите 10 лет, и сами выясните, кто знал больше.

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Дмитрий Караваев
5 часов назад
Это, чем фотографировалась 🤔

Лучшие снимки космоса: объявлены победители конкурса «Астрономический фотограф 2026»

Николай Буренков
13 часов назад
Плеядеанский корабль периодически появляется в пределах Земли. 🇷🇺✨⚡🌍АРМАДА НЛО ОКРУЖИЛА ЗЕМЛЮ ИМЕНА И ФУНКЦИИ ПРИЛЕТЕВШИХ 🌍⚡✨🇷🇺 Начало

США впервые официально признали наличие оружия на орбите

Tim P
15 часов назад
В США беспрецедентный по глубине и продолжительности экономический кризис, то есть хуже даже, чем Великая депрессия и гораздо дольше, хуже

Полностью собранную межконтинентальную ракету Sentinel впервые установили вертикально

Tim P
15 часов назад
Да уж, Минитмэн-3 стоит на вооружении аж с 1970-го года - та ещё рухлядь, хотя вроде что-то в ней модернизировалось.

Полностью собранную межконтинентальную ракету Sentinel впервые установили вертикально

Иван Колупаев
16 часов назад
Harry, а мне казалось Газпром строит центр чтобы переселить в него сотрудников из других офисов разбросанных по городу в т. ч. в арендуемых

Jeddah Tower сравнялась с «Лахта-центром»: километровый небоскреб в Саудовской Аравии продолжил рост

Harry Hole
16 часов назад
Проблема обоих зданий - они никому не будут нужны и будут пустовать. Строили только ради того, чтобы помериться писями. Вокруг них пустота и

Jeddah Tower сравнялась с «Лахта-центром»: километровый небоскреб в Саудовской Аравии продолжил рост

Андрей Гаврилов
18 часов назад
"сама жизнь" буквально подтверждает мою правоту: я говорил про репликатор роботизированной экономики на Луне как единственный путь к созданию

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Самые обсуждаемые