Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

BYD заказала десять крупнейших в мире автовозов

В прошлом году судно BYD «Shenzhen» отправилось в свой первый рейс. Оно рассчитано на перевозку 9200 автомобилей — это примерно соответствует площади 20 футбольных полей, — что сделало его крупнейшим в мире автомобильным перевозчиком. Теперь, на фоне активного выхода китайского автопроизводителя на рынки Европы и Северной Америки, BYD решила заказать еще десять таких судов.

Автовоз BYD / © BYD

Со ссылкой на несколько источников в отраслевых цепочках поставок и публикации в LinkedIn ближневосточный морской журнал Robban Assafina сообщил, что BYD разместила заказ еще на десять судов, каждое из которых сможет перевозить до 9200 автомобилей.

Таким образом, общий флот BYD увеличится до 18 судов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ), а их суммарная грузовместимость превысит впечатляющие 130 тысяч автомобилей.

Новый заказ становится еще одним свидетельством роста спроса на суда для перевозки автомобилей, который связан с увеличением экспорта китайской автотехники по всему миру. Решение BYD расширять собственный специализированный морской флот наглядно показывает масштаб международных амбиций компании.

С момента выхода на рынок первого автомобиля BYD в марте 2023 года компания уже зарегистрировала в Великобритании более 110 тысяч автомобилей. Только за первые восемь месяцев этого года продажи BYD в стране выросли на 98% — было зарегистрировано более 48 тысяч автомобилей. Теперь на долю китайской компании приходится 3,48% рынка новых автомобилей Великобритании против 1,92% за аналогичный период прошлого года.

Похожими темпами BYD стремится наращивать присутствие и в континентальной Европе. В частности, компания представила обновленную версию своего доступного электромобиля Great Seagull EV, впервые показанного ранее в этом году на автосалоне в Чэнду.

По данным CarNewsChina, только за последний месяц BYD экспортировала из Китая 184 тысячи легковых автомобилей. Это на 131% больше, чем за тот же месяц прошлого года, и более чем на 6% превышает показатель предыдущего месяца.

На долю BYD пришлось 35,4% экспорта китайских легковых автомобилей, относящихся к категории «новых энергетических транспортных средств», то есть электромобилей и гибридов.

Всего за январь–август этого года экспорт BYD достиг 1,127 миллиона автомобилей. Это почти на 90% больше показателя за аналогичный период 2025 года.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.