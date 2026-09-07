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Телевизоры LG тайно подслушивают и сканируют домашний Wi-Fi – исследование
Gamers Nexus вместе с Level1Techs и независимыми исследователями безопасности опубликовали расследование о телевизорах LG Smart TV. По их данным, протестированные модели сканировали локальную сеть, собирали сведения о других устройствах и соседних Wi-Fi-сетях.
Gamers Nexus выпустила расследование о приватности и безопасности телевизоров LG Smart TV. В нем авторы утверждают, что протестированные устройства на базе webOS собирали больше данных, чем мог бы ожидать обычный пользователь.
По данным исследователей, телевизоры сканировали локальную сеть и обнаруживали другие устройства: телефоны, компьютеры, принтеры, сетевое оборудование и элементы умного дома. Кроме того, они собирали сведения о соседних Wi-Fi-сетях, включая названия сетей и уровень сигнала.
Отдельная часть расследования касается технологии Automatic Content Recognition, или ACR. Такие системы определяют, что именно показывается на экране телевизора, и используют эти данные для аналитики и рекламы. На сайте LG Ad Solutions прямо сказано, что ACR-данные помогают анализировать просмотр телепередач, фильмов, рекламы, игр и стримингового контента на LG Smart TV.
ACR не является новой технологией. В 2024 году исследователи из IMC изучали работу ACR в смарт-телевизорах Samsung и LG и показали, что такая система может работать даже тогда, когда телевизор используют как обычный внешний экран через HDMI. В той работе также отмечалось, что отказ от ACR останавливал сетевой трафик к ACR-серверам.
Самая чувствительная часть расследования Gamers Nexus связана с микрофоном. По пересказу Malwarebytes, исследователи показали сценарий, при котором скомпрометированный телевизор мог записывать звук через микрофон, в том числе когда экран выглядел выключенным. Также они утверждают, что устройство сохраняло аудио при отключенном интернете и передавало данные после восстановления соединения.
При этом важно не расширять выводы сильнее, чем позволяют данные. Из опубликованных материалов не следует, что все телевизоры LG постоянно записывают все разговоры владельцев и автоматически отправляют их компании. Корректнее говорить о сочетании двух проблем: штатного сбора данных для рекламной аналитики и уязвимостей, которые могут увеличить риск прослушивания при компрометации устройства.
Исследователи также сообщили о найденных уязвимостях удаленного выполнения кода в webOS. Полные технические детали пока не раскрыты, поскольку, по данным Malwarebytes, идет процедура ответственного раскрытия информации производителю. На момент публикации Notebookcheck писал, что LG еще не прокомментировала эти выводы.
Для пользователей главный практический вывод простой: смарт-телевизор стоит рассматривать как полноценный компьютер в домашней сети. Чтобы снизить риски, можно отключить ACR, персонализированную рекламу и голосовые функции, не принимать необязательные пользовательские соглашения, обновлять прошивку и по возможности держать телевизор в отдельной гостевой сети.
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