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Художник показал 23-летнее фото феи Nvidia, созданной для демонстрации возможностей GeForce FX
Цифровой художник Брайан Бринкман в 2003 году посетил выставку Electronic Entertainment Expo и сфотографировался с моделью в костюме феи Dawn — одного из персонажей, при помощи которых Nvidia продвигала свои видеокарты. Спустя 23 года Бринкман опубликовал фото, приурочив его к новому отчету компании.
В начале 2000-х годов с помощью трехмерных персонажей Nvidia показывала возможности своих видеокарт. Фея Dawn появилась в 2002 году как лицо линейки GeForce FX 5800. Технологическая демонстрация показывала очень реалистичного для того времени персонажа.
В 2003 году появилась ее «сестра» — фея Dusk, ставшая лицом GeForce FX 5900. Вплоть до 2006 года компания представляла новую героиню, демонстрировавшую возможности следующего поколения чипов.
Nvidia вернула фею в 2012 году. Обновленную Dawn поместили в детализированный тропический лес. В 2020-м компания неожиданно удалила все демонстрации с персонажами.
Фото, которое выложил Бринкман, вызвало ностальгические воспоминания у пользователей социальной сети X. На снимке 18-летний художник стоит рядом с моделью в костюме феи. Его аудитория вспомнила времена, когда видеокарты стоили намного дешевле, чем сейчас.
Обсудили они и компьютерные выставки 2000-х годов. Тогда у стендов производителей оборудования стояли модели в костюмах героинь. Чтобы сфотографироваться с ними, желающим приходилось отстоять очередь. Привлекали к стендам внимание и при помощи танцовщиц.
Ситуация начала меняться в 2006 году. Организаторы выставок и конференций постепенно ограничивали откровенные наряды моделей. RSA Conference в 2015-м вовсе ввела дресс-код для участников, запрещавший шорты, майки, мини-юбки и латексные костюмы.
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Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
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22 Августа, 2014
«Икебана» счастливого брака
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Если завтра конец света
24 Июля, 2022
Зов темной глубины
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