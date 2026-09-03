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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
3 сентября, 19:11
Рейтинг: +315
Посты: 1095

Художник показал 23-летнее фото феи Nvidia, созданной для демонстрации возможностей GeForce FX

Цифровой художник Брайан Бринкман в 2003 году посетил выставку Electronic Entertainment Expo и сфотографировался с моделью в костюме феи Dawn — одного из персонажей, при помощи которых Nvidia продвигала свои видеокарты. Спустя 23 года Бринкман опубликовал фото, приурочив его к новому отчету компании.

Сообщество
# 3D-графика
# NVIDIA
# видеокарты
# мероприятия
# технологии
© Брайан Бринкман, соцсеть X
© Брайан Бринкман, соцсеть X

В начале 2000-х годов с помощью трехмерных персонажей Nvidia показывала возможности своих видеокарт. Фея Dawn появилась в 2002 году как лицо линейки GeForce FX 5800. Технологическая демонстрация показывала очень реалистичного для того времени персонажа.

В 2003 году появилась ее «сестра» — фея Dusk, ставшая лицом GeForce FX 5900. Вплоть до 2006 года компания представляла новую героиню, демонстрировавшую возможности следующего поколения чипов.

Nvidia вернула фею в 2012 году. Обновленную Dawn поместили в детализированный тропический лес. В 2020-м компания неожиданно удалила все демонстрации с персонажами.

Фото, которое выложил Бринкман, вызвало ностальгические воспоминания у пользователей социальной сети X. На снимке 18-летний художник стоит рядом с моделью в костюме феи. Его аудитория вспомнила времена, когда видеокарты стоили намного дешевле, чем сейчас.

Обсудили они и компьютерные выставки 2000-х годов. Тогда у стендов производителей оборудования стояли модели в костюмах героинь. Чтобы сфотографироваться с ними, желающим приходилось отстоять очередь. Привлекали к стендам внимание и при помощи танцовщиц.

Ситуация начала меняться в 2006 году. Организаторы выставок и конференций постепенно ограничивали откровенные наряды моделей. RSA Conference в 2015-м вовсе ввела дресс-код для участников, запрещавший шорты, майки, мини-юбки и латексные костюмы. 

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