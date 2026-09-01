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Необычный тандем над Египтом: опубликован редкий кадр дозаправки Rafale от китайского YU-20

Редкие кадры воздушной дозаправки египетского истребителя Rafale с борта китайского самолета-заправщика YU-20 появились в Сети во время продолжающихся совместных учений Китая и Египта «Орлы цивилизации — 2026».

Китайский YU-20 дозаправил египетский Rafale во время совместных учений / © Egyptian Armed Forces

Фотографию опубликовал в социальной сети X официальный представитель Вооруженных сил Египта. На ней видно, как самолет-заправщик YU-20 ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) передает топливо египетскому Rafale в воздухе.

Главный редактор пекинского журнала Aerospace Knowledge Ван Янань заявил газете Global Times, что увидеть YU-20, дозаправляющий Rafale, — большая редкость.

Совместные учения «Орлы цивилизации — 2026» продолжаются с участием многоцелевых истребителей различных типов, представленных ВВС обеих стран. Маневры проходят на нескольких авиабазах в Египте, говорится в сообщении египетских военных.

В ходе учений стороны выполняют совместные вылеты, отрабатывая ведение воздушных боевых действий, нанесение ударов по вражеским целям и защиту важных объектов в соответствии с современными тактическими приемами. Это позволяет обмениваться опытом и совершенствовать навыки пилотов, необходимые для совместных действий с высоким уровнем согласованности.

Отдельное внимание уделяется также отработке операций по дозаправке самолетов в воздухе.

Цель учений — максимально повысить уровень подготовки участников к планированию и проведению современных воздушных операций, обменяться практическим опытом и повысить боеготовность ВВС двух стран. Это должно позволить им эффективно выполнять поставленные задачи в условиях совместных действий.

YU-20 использует систему дозаправки по схеме «штанга-конус». Такой же системой оснащен и Rafale, поэтому технически оба самолета изначально хорошо совместимы. Даже если потребовались небольшие технические корректировки, они, вероятно, не представляли серьезной проблемы: параметры подачи топлива и давление в системах дозаправки по схеме «штанга-конус» у различных самолетов во многом схожи.

Однако, по мнению эксперта, основная сложность при дозаправке незнакомого иностранного самолета заключается не столько в технической совместимости, сколько в согласовании процедур и действий экипажей.

Разные истребители по-разному подходят к самолету-заправщику: отличаются требуемая высота, скорость сближения и особенности подведения к топливному конусу. Все эти параметры зависят от конструкции самолета и его летных характеристик.

Поэтому перед началом учений экипажи, скорее всего, заранее согласовали такие детали, как порядок сближения, углы захода на дозаправку, общую скорость полета и вертикальное эшелонирование. Без такой предварительной координации непосредственная дозаправка в условиях полного отсутствия опыта взаимодействия была бы довольно сложной. Это демонстрирует высокий уровень согласованности, достигнутый в ходе совместных тренировок.

Самолет-заправщик YU-20 / © VCG

Самолет-заправщик YU-20 создан на базе военно-транспортного самолета Y-20 и обладает значительными возможностями по дозаправке других воздушных судов. Он способен заправлять истребители J-35, J-20, J-16 и J-15 и стратегический бомбардировщик H-6N.

Появление кадров с воздушной дозаправкой дополнительно демонстрирует глубину взаимодействия между китайскими и египетскими ВВС.

Совместные маневры включают не только условные воздушные бои между J-16 и Rafale, но и демонстрируют способность самолетов двух стран действовать бок о бок в рамках одной операции.