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Карта: самые безопасные и самые небезопасные города мира в 2026 году
Доха стала самым безопасным крупным городом мира в 2026 году, тогда как Каракас оказался на противоположном конце рейтинга.
На этой карте сравниваются самые безопасные и самые небезопасные крупные города мира на основе индекса безопасности Numbeo за 2026 год. Показатели рассчитаны по данным пользовательских оценок за последние пять лет и отражают восприятие уровня преступности, личной безопасности, имущественных и насильственных преступлений. При этом индекс не показывает официальную статистику преступности и не учитывает риски, связанные с геополитическими конфликтами.
Четыре города из первой десятки находятся на Ближнем Востоке. Два из них — в Саудовской Аравии: Эр-Рияд и Джидда.
Последний Global Safety Report аналитического центра Gallup подтверждает эту тенденцию. Сингапур занимает первое место в мире по доле взрослых, которые заявили, что чувствуют себя в безопасности, гуляя в одиночку ночью: так ответили 98% опрошенных. Далее следуют Саудовская Аравия — 93% и ОАЭ — 90%.
Остальную часть первой десятки преимущественно составляют города Азии. За пределами Ближнего Востока все представленные в рейтинге города находятся в Восточной или Юго-Восточной Азии. При этом европейские города, несмотря на их регулярное присутствие в лидерах мировых рейтингов качества жизни, в первой десятке отсутствуют.
Нижняя часть рейтинга, напротив, отличается ярко выраженной географической концентрацией. На Бразилию приходится четыре из десяти городов с наиболее низким уровнем безопасности, еще три представляет Южная Африка, включая Йоханнесбург и Дурбан. При этом Южная Африка входит в число стран мира с наиболее высоким уровнем убийств.
Данные Gallup демонстрируют схожую географическую картину. Из десяти стран, жители которых реже всего чувствуют себя в безопасности, гуляя в одиночку ночью, девять расположены в странах Африки к югу от Сахары или в Латинской Америке. Последнее место в мире занимает Южная Африка: лишь 33% взрослых заявили, что чувствуют себя в безопасности во время ночных прогулок в одиночку.
Низкое положение Гуаякиля в рейтинге также объясняется резким ростом насилия. В провинции Гуаяс, где расположен город, в 2025 году было зарегистрировано 4 106 убийств — больше, чем в любой другой провинции Эквадора. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 26,5%.
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Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Телескоп «Роман» в несколько раз превосходит любого из своих американских предшественников по числу мегапикселей в матрице и будет отправлять на Землю больше данных, чем любой другой космический телескоп из когда-либо созданных. С его помощью астрономы надеются и прояснить природу темной энергии и материи, и найти немало новых экзопланет — в особенности планет-бродяг
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