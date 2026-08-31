Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: самые безопасные и самые небезопасные города мира в 2026 году

Доха стала самым безопасным крупным городом мира в 2026 году, тогда как Каракас оказался на противоположном конце рейтинга.

Карта: самые безопасные и самые небезопасные города мира в 2026 году / © Visual Capitalist

На этой карте сравниваются самые безопасные и самые небезопасные крупные города мира на основе индекса безопасности Numbeo за 2026 год. Показатели рассчитаны по данным пользовательских оценок за последние пять лет и отражают восприятие уровня преступности, личной безопасности, имущественных и насильственных преступлений. При этом индекс не показывает официальную статистику преступности и не учитывает риски, связанные с геополитическими конфликтами.

Четыре города из первой десятки находятся на Ближнем Востоке. Два из них — в Саудовской Аравии: Эр-Рияд и Джидда.

Последний Global Safety Report аналитического центра Gallup подтверждает эту тенденцию. Сингапур занимает первое место в мире по доле взрослых, которые заявили, что чувствуют себя в безопасности, гуляя в одиночку ночью: так ответили 98% опрошенных. Далее следуют Саудовская Аравия — 93% и ОАЭ — 90%.

Остальную часть первой десятки преимущественно составляют города Азии. За пределами Ближнего Востока все представленные в рейтинге города находятся в Восточной или Юго-Восточной Азии. При этом европейские города, несмотря на их регулярное присутствие в лидерах мировых рейтингов качества жизни, в первой десятке отсутствуют.

Нижняя часть рейтинга, напротив, отличается ярко выраженной географической концентрацией. На Бразилию приходится четыре из десяти городов с наиболее низким уровнем безопасности, еще три представляет Южная Африка, включая Йоханнесбург и Дурбан. При этом Южная Африка входит в число стран мира с наиболее высоким уровнем убийств.

Данные Gallup демонстрируют схожую географическую картину. Из десяти стран, жители которых реже всего чувствуют себя в безопасности, гуляя в одиночку ночью, девять расположены в странах Африки к югу от Сахары или в Латинской Америке. Последнее место в мире занимает Южная Африка: лишь 33% взрослых заявили, что чувствуют себя в безопасности во время ночных прогулок в одиночку.

Низкое положение Гуаякиля в рейтинге также объясняется резким ростом насилия. В провинции Гуаяс, где расположен город, в 2025 году было зарегистрировано 4 106 убийств — больше, чем в любой другой провинции Эквадора. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 26,5%.