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Roketsan впервые испытала крылатую ракету ÇAKIR наземного базирования по наземным и морским целям

Турецкая компания Roketsan, производящая ракетное вооружение, провела первые публично заявленные испытания крылатой ракеты ÇAKIR с наземной пусковой установки. В ходе тестов ракеты запускались с мобильной наземной платформы по раздельным наземной и морской целям.

Испытания ракеты ÇAKIR / © Roketsan

Roketsan сообщила, что в ходе двух отдельных испытаний были запущены две ракеты ÇAKIR, каждая из которых непосредственно поразила назначенную цель. Компания не раскрыла место проведения тестов, дальность пусков, типы целей, профили полета или подробную конфигурацию пусковой установки. Данные телеметрии по обоим пускам также опубликованы не были.

Производитель не уточнил, являлись ли эти запуски частью официальной программы квалификационных испытаний или демонстрацией возможностей системы потенциальному заказчику. Такая информация была бы важна для оценки степени готовности наземной версии и понимания того, для какого применения она предназначена.

Новые испытания расширяют число публично продемонстрированных способов применения ÇAKIR. Ранее ракета уже испытывалась в варианте воздушного запуска. В мае 2023 года беспилотный боевой летательный аппарат Bayraktar Akıncı впервые запустил ÇAKIR в рамках ее летных испытаний. По данным турецких СМИ того времени, пуск был выполнен с высоты около 7000 метров. Одновременно это стало первой публичной демонстрацией использования на ракете турбореактивного двигателя KTJ-1750 компании Kale Arge.

Roketsan представила семейство ракет ÇAKIR в марте 2022 года как модульную программу, предусматривающую размещение оружия на воздушных, морских и наземных платформах. Изначально в качестве носителей рассматривались самолеты и вертолеты, беспилотные боевые летательные аппараты, безэкипажные надводные суда, тактические колесные машины и корабли.

Для запуска с земли ракете требуется стартовый ускоритель, после отделения которого в работу вступает ее турбореактивный двигатель. Ранее производитель заявлял, что масса ÇAKIR составляет примерно 330 килограммов. Заявленная дальность ракеты превышает 150 километров. Она предназначена для поражения надводных кораблей, объектов на побережье и наземных целей.

Система наведения ÇAKIR сочетает инерциальную навигацию, защищенную от помех спутниковую навигацию и высотомер. Для различных представителей семейства Roketsan также заявляла несколько вариантов головок самонаведения, включая тепловизионные, радиочастотные и комбинированные системы.

Среди других заявленных возможностей ракеты — двусторонний канал передачи данных, позволяющий обновлять информацию о цели непосредственно во время полета, принимать решение о повторной атаке или отменять выполнение задания.

Ракета также способна лететь по маршруту с использованием рельефа местности для маскировки либо выполнять полет на малой высоте над поверхностью воды, снижая заметность для средств обнаружения.

Roketsan также заявляла о возможности согласованного применения нескольких ракет. При этом все перечисленные характеристики пока остаются заявленными производителем возможностями: дополнительные технические данные по итогам наземных испытаний не раскрывались.