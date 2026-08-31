  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
31 августа, 08:21
Рейтинг: +1254
Посты: 2831

Очередная ступень ракеты «Чанчжэн-6C» разрушилась на орбите, создав облако космического мусора

Вторая ступень китайской ракеты «Чанчжэн-6C» разрушилась на орбите всего через несколько дней после того, как вывела в космос семь спутников в рамках попутного запуска. Об этом сообщила компания LeoLabs, отслеживающая объекты на низкой околоземной орбите.

Сообщество
# Китай
# космический мусор
# космос
# ракеты
Запуск ракеты «Чанчжэн-6C» / © CASC
Запуск ракеты «Чанчжэн-6C» / © CASC

«Чанчжэн-6C» стартовала 24 августа с космодрома Тайюань на севере Китая. Ракета вывела на орбиту семь спутников в рамках совместной миссии. Двухступенчатая ракета работает на керосине и жидком кислороде и была разработана Шанхайской академией космической техники (SAST) — одним из крупнейших подразделений государственной корпорации CASC, главного космического подрядчика Китая. Менее чем через двое суток после запуска было обнаружено, что вторая ступень ракеты разрушилась, предположительно образовав сотни отдельных фрагментов.

Инструмент Multi-Object Detection компании LeoLabs впервые зафиксировал многочисленные объекты рядом с корпусом ступени, зарегистрированной под номером NORAD ID 100472 (международное обозначение 2026-195H), когда она проходила над радарной станцией компании в Западной Австралии. Повторное наблюдение с помощью радара в Новой Зеландии подтвердило факт разрушения.

«По нашим оценкам, в результате разрушения образовались десятки или даже сотни фрагментов», — сообщила компания LeoLabs, которая отслеживает объекты на низкой околоземной орбите с помощью глобальной сети радиолокационных станций.

Орбита второй ступени составляла примерно 396 на 482 километра. Это достаточно низкая высота, поэтому специалисты компании ожидают, что образовавшийся мусор сойдет с орбиты и войдет в атмосферу в течение ближайших нескольких лет.

Нынешний инцидент стал очередным в серии разрушений, связанных с ракетами семейства «Чанчжэн-6». Особенно часто подобные случаи происходили с ракетой «Чанчжэн-6A», вторая ступень которой имеет немного больший диаметр, чем у 6C. При этом обе ракеты используют один двигатель YF-115.

Первый подобный инцидент произошел в ноябре 2022 года. К концу января 2023-го 18-я эскадрилья космической обороны США обнаружила и внесла в каталог 533 фрагмента, образовавшихся после разрушения верхней ступени «Чанчжэн-6A».

В августе 2024 года другая ступень этой ракеты распалась, создав облако из более чем 700 обломков. Еще несколько вторых ступеней «Чанчжэн-6A» также формировали облака космического мусора, хотя при этом полностью не разрушались.

Некоторые из подобных инцидентов происходили на значительно большей высоте. В таких случаях фрагменты могут оставаться на орбите десятилетиями и даже дольше, прежде чем естественным образом сойдут с нее.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Авг
Бесплатно
Как стать окаменелостью
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
01 Сен
Бесплатно
Животные на небе и земле
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Русский язык: когда и как все начиналось?
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Что наблюдать на небе сентября
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Ямал: коренная этнография в условиях Крайнего Севера
Русское географическое общество
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Славные подвиги на Дальнем Востоке
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Зачем мы едим и дышим?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Прогулка по Анималия парку в г. Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
05 Сен
4000
Миф о гармонии с природой
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
30 августа, 16:26
Александр Березин

NASA запустило космический телескоп с самой высокой скоростью наработки данных в истории

Телескоп «Роман» в несколько раз превосходит любого из своих американских предшественников по числу мегапикселей в матрице и будет отправлять на Землю больше данных, чем любой другой космический телескоп из когда-либо созданных. С его помощью астрономы надеются и прояснить природу темной энергии и материи, и найти немало новых экзопланет — в особенности планет-бродяг

Астрономия
# Nancy Grace Roman Space Telescope
# NASA
# космические телескопы
# космос
# США
28 августа, 09:36
Андрей Серегин

Какао оказалось частью индейских пиров задолго до Колумба

Археологи из США обнаружили ДНК какао в керамических сосудах XI-XII веков из древнего индейского города Этова на территории современного штата Джорджия. Находка стала первым прямым свидетельством того, что представители древних североамериканских культур употребляли какао за несколько веков до появления европейцев в Северной Америке.  

Археология
# америка
# археологические раскопки
# Индейцы
# какао
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
30 августа, 16:26
Александр Березин

NASA запустило космический телескоп с самой высокой скоростью наработки данных в истории

Телескоп «Роман» в несколько раз превосходит любого из своих американских предшественников по числу мегапикселей в матрице и будет отправлять на Землю больше данных, чем любой другой космический телескоп из когда-либо созданных. С его помощью астрономы надеются и прояснить природу темной энергии и материи, и найти немало новых экзопланет — в особенности планет-бродяг

Астрономия
# Nancy Grace Roman Space Telescope
# NASA
# космические телескопы
# космос
# США
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Всего шесть недель шахмат помогли при психических расстройствах

    31 августа, 06:33

  2. NASA запустило космический телескоп с самой высокой скоростью наработки данных в истории

    30 августа, 16:26

  3. В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

    29 августа, 16:51

  4. Матча активировала бурый жир у молодых женщин

    29 августа, 08:03
Выбор редакции

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

29 августа, 16:51

Последние комментарии

Санчо Панса
1 час назад
Таиланд - в октябре? Что за ИИ это придумал?

Карта: лучший месяц для посещения стран мира

Дмитрий Захаров
2 часа назад
Молодцы!

NASA запустило космический телескоп с самой высокой скоростью наработки данных в истории

Сергей Астроном
2 часа назад
Она если сегодня взорвалась, 600 лет ждать примерно, чтобы увидеть вспышку😄😏

Представлено самое четкое на сегодняшний день изображение поверхности Бетельгейзе

Андрей Григорьев
3 часа назад
Вячеслав, внутренний госдолг для США–это не долг перед собственными гражданами, а долг, номинированный в собственной фиатной валюте. По

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Андрей Григорьев
3 часа назад
Александр, прижимает перспектива утраты статуса эмитента главной резервной валюты–удалось загнать под шконку только евро, а юань и драгметаллы

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Андрей Григорьев
3 часа назад
Александр, у книг тоже нет своего мнения, их тоже игнорировать? Нейросети обобщают существующий опыт в объемах, недоступных непосредственно ни

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Андрей Григорьев
3 часа назад
Иван, ...,причем построенных за деньги потенциальных требователей оного долга...

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Андрей Григорьев
3 часа назад
Sam, медицина–очень даже реальный сектор экономики. Правда, не с американской моделью, в которой вместо роста профессионализма предпочитают

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Андрей Григорьев
3 часа назад
Проблема американцев в том, что спрос на доллары снижается, а на юани–растет, поэтому им приходится поднимать ключевую ставку для сдерживания

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Андрей Григорьев
3 часа назад
Гена, скорее, долг–способ обогнать конкурентов за их же счет. Особенно если это военные конкуренты. Займи у соседа денег на ружье, чтобы он его не

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Андрей Григорьев
3 часа назад
Степан, нормально не жить в долг, а инвестировать чужие деньги. Потребительский кредит–это так же нормально, как мочиться в штаны на морозе. Машина

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Андрей Григорьев
3 часа назад
Виталий, разница в том, на что потратить. Покупая танки и станки и строя заводы, государство не разгоняет потребительскую инфляцию.

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Андрей Григорьев
4 часа назад
Александр, у них нет оттока капитала в покупку иностранной валюты, которая обескровливает нашу экономику. К тому же нет безопасных офшорных

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Андрей Григорьев
4 часа назад
Александр, в Китае деньги разбрасывают не с вертолета, а с мультикоптеров или в чем грамотность?

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Андрей Григорьев
4 часа назад
Ромыч, потому что Китай строит целые города и инвестирует в инфраструктуру. Стоимость возводимых квартир с учетом инфляции уравновешивает рост

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Андрей Григорьев
4 часа назад
Вячеслав, промежуточная операция нужна, чтобы новые деньги не конкурировали за товары со сбережениями населения за товары и не разгоняли цены. В

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Alexander Orsi
5 часов назад
Сергей, тогда страна, которая не "притормозит" (Китай например) - станет мировым диктатором.

У нас осталось мало времени: 100 компаний призвали подготовиться к ИИ-атакам

Nikita Lazarenko
6 часов назад
История про голема во плоти

У нас осталось мало времени: 100 компаний призвали подготовиться к ИИ-атакам

Сергей Калабин
7 часов назад
Для начала неплохо было бы напомнить, кто авторы современной экономической теории и чьим интересам она служит. Макроэкономическая теория часто

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Иван Колупаев
9 часов назад
Dmitriy, дык это ж чистая наука а не чистая грамматика 😁

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Самые обсуждаемые