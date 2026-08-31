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Очередная ступень ракеты «Чанчжэн-6C» разрушилась на орбите, создав облако космического мусора
Вторая ступень китайской ракеты «Чанчжэн-6C» разрушилась на орбите всего через несколько дней после того, как вывела в космос семь спутников в рамках попутного запуска. Об этом сообщила компания LeoLabs, отслеживающая объекты на низкой околоземной орбите.
«Чанчжэн-6C» стартовала 24 августа с космодрома Тайюань на севере Китая. Ракета вывела на орбиту семь спутников в рамках совместной миссии. Двухступенчатая ракета работает на керосине и жидком кислороде и была разработана Шанхайской академией космической техники (SAST) — одним из крупнейших подразделений государственной корпорации CASC, главного космического подрядчика Китая. Менее чем через двое суток после запуска было обнаружено, что вторая ступень ракеты разрушилась, предположительно образовав сотни отдельных фрагментов.
Инструмент Multi-Object Detection компании LeoLabs впервые зафиксировал многочисленные объекты рядом с корпусом ступени, зарегистрированной под номером NORAD ID 100472 (международное обозначение 2026-195H), когда она проходила над радарной станцией компании в Западной Австралии. Повторное наблюдение с помощью радара в Новой Зеландии подтвердило факт разрушения.
«По нашим оценкам, в результате разрушения образовались десятки или даже сотни фрагментов», — сообщила компания LeoLabs, которая отслеживает объекты на низкой околоземной орбите с помощью глобальной сети радиолокационных станций.
Орбита второй ступени составляла примерно 396 на 482 километра. Это достаточно низкая высота, поэтому специалисты компании ожидают, что образовавшийся мусор сойдет с орбиты и войдет в атмосферу в течение ближайших нескольких лет.
Нынешний инцидент стал очередным в серии разрушений, связанных с ракетами семейства «Чанчжэн-6». Особенно часто подобные случаи происходили с ракетой «Чанчжэн-6A», вторая ступень которой имеет немного больший диаметр, чем у 6C. При этом обе ракеты используют один двигатель YF-115.
Первый подобный инцидент произошел в ноябре 2022 года. К концу января 2023-го 18-я эскадрилья космической обороны США обнаружила и внесла в каталог 533 фрагмента, образовавшихся после разрушения верхней ступени «Чанчжэн-6A».
В августе 2024 года другая ступень этой ракеты распалась, создав облако из более чем 700 обломков. Еще несколько вторых ступеней «Чанчжэн-6A» также формировали облака космического мусора, хотя при этом полностью не разрушались.
Некоторые из подобных инцидентов происходили на значительно большей высоте. В таких случаях фрагменты могут оставаться на орбите десятилетиями и даже дольше, прежде чем естественным образом сойдут с нее.
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26 Марта, 2015
Мифы о радиации
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