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Инфографика: самые дождливые страны мира
Пока одни регионы страдают от засухи, в других выпадают ежегодно тысячи миллиметров осадков. На инфографику попали самые дождливые страны планеты.
Маусинрам в Индии считается одним из самых дождливых мест на Земле. Однако сама Индия в число наиболее влажных стран не вошла. Рейтинг учитывает не самые дождливые места планеты, а среднее количество осадков по всей стране.
Самой дождливой страной оказалась Колумбия. В среднем в год там выпадает 3240 миллиметров осадков. При этом климат в стране очень разнообразный. Там есть засушливые саванны и влажные тропические леса.
Второе место заняло небольшое островное государство Сан-Томе и Принсипи, где в среднем выпадает 3200 миллиметров осадков. Сезон дождей там длится примерно девять месяцев в году. Сан-Томе и Принсипи — единственная африканская страна, попавшая в топ-10. Замыкает тройку Папуа — Новая Гвинея (3142 миллиметра).
Большинство дождливых стран сосредоточены в нескольких регионах. Индонезия, Бруней и Малайзия расположены в морских районах Юго-Восточной Азии. В южной части Тихого океана находятся Самоа, Соломоновы Острова и Папуа — Новая Гвинея. Еще две страны — Коста-Рика и Панама — расположились по соседству в Центральной Америке.
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