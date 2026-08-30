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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
30 августа, 10:44
Рейтинг: +306
Посты: 1073

Инфографика: самые дождливые страны мира

Пока одни регионы страдают от засухи, в других выпадают ежегодно тысячи миллиметров осадков. На инфографику попали самые дождливые страны планеты.

Сообщество
# дожди
# Инфографики
# климат
# страны
Инфографика: самые дождливые страны мира / © James Sterling, Data Explained
Инфографика: самые дождливые страны мира / © James Sterling, Data Explained

Маусинрам в Индии считается одним из самых дождливых мест на Земле. Однако сама Индия в число наиболее влажных стран не вошла. Рейтинг учитывает не самые дождливые места планеты, а среднее количество осадков по всей стране. 

Самой дождливой страной оказалась Колумбия. В среднем в год там выпадает 3240 миллиметров осадков. При этом климат в стране очень разнообразный. Там есть засушливые саванны и влажные тропические леса. 

Второе место заняло небольшое островное государство Сан-Томе и Принсипи, где в среднем выпадает 3200 миллиметров осадков. Сезон дождей там длится примерно девять месяцев в году. Сан-Томе и Принсипи — единственная африканская страна, попавшая в топ-10. Замыкает тройку Папуа — Новая Гвинея (3142 миллиметра).

Большинство дождливых стран сосредоточены в нескольких регионах. Индонезия, Бруней и Малайзия расположены в морских районах Юго-Восточной Азии. В южной части Тихого океана находятся Самоа, Соломоновы Острова и Папуа — Новая Гвинея. Еще две страны — Коста-Рика и Панама — расположились по соседству в Центральной Америке.

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