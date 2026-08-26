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Китай впервые показал пуск «черной» противокорабельной ракеты: что скрывает необычное покрытие

Китайский государственный телеканал CCTV News впервые опубликовал кадры, на которых запечатлен испытательный пуск ракеты с необычным черным покрытием. Как отмечается в сюжете, испытания были направлены на проверку предельных возможностей ракеты.

Полет новой китайской противокорабельной ракеты / © CCTV News

По словам военного эксперта Сун Чжунпина, большинство стоящих на вооружении противокорабельных ракет окрашены в светлые цвета — серый, белый или голубой, поэтому черное покрытие встречается крайне редко. Оно может свидетельствовать о применении специального малозаметного покрытия с выраженными радиопоглощающими свойствами. Такое покрытие способно препятствовать эффективному отражению радиоволн обратно к источнику сигнала, снижая вероятность обнаружения ракеты радиолокационными средствами. Кроме того, сама морская поверхность на большой глубине и при определенных условиях выглядит темной, поэтому черное покрытие может выполнять не только функцию радиолокационной маскировки, но и затруднять визуальное обнаружение ракеты на фоне моря.

На опубликованных кадрах после запуска ракета быстро меняет направление движения, а затем ускоряется и переходит к полету на малой высоте непосредственно над поверхностью моря. Такой профиль позволяет уменьшить высоту полета и, соответственно, время, в течение которого ракета остается доступной для обнаружения.

Сун Чжунпин считает, что таким образом проверялась предельная способность ракеты к прорыву обороны. Главной задачей испытания, по его мнению, было подтвердить возможность быстрого маневра сразу после старта и последующего полета на малой высоте над морем.

Если после вертикального запуска ракета сохраняет слишком большую высоту до начала маневра, она становится более уязвимой для обнаружения. Быстрый разворот позволяет практически сразу снизить высоту полета и тем самым уменьшить вероятность обнаружения. Сочетание радиолокационной и визуальной малозаметности, как считает эксперт, способно еще больше повысить ее способность преодолевать оборону противника.

Сун предположил, что судя по внешнему виду, показанная на видео ракета может представлять собой усовершенствованный вариант противокорабельной крылатой ракеты YJ-18. Черное покрытие отличает ее от вариантов YJ-18, YJ-18A и YJ-18C, которые ранее официально демонстрировались Китаем.

Ракеты YJ-18 и YJ-18A впервые публично представили во время парада, посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики, в 2019 году. Они стали новыми китайскими противокорабельными крылатыми ракетами подводного и корабельного базирования. Благодаря высокой скрытности, точности и поражающей способности эти ракеты являются важным элементом китайской системы совместного применения сил на море.