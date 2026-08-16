Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: в каких странах лучше знают математику
Существует мнение, что молодое поколение хуже знает математику. Частично это подтверждают результаты тестирования PISA, которое проводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) среди учеников 15 лет. Но, как видно на инфографике, утверждение справедливо не для всех стран.
Средний балл стран ОЭСР по математической грамотности в 2022 году составил 472 балла, что на 15 пунктов ниже, чем в 2018 году. Однако результаты Сингапура за этот период выросли на шесть пунктов — до 575. Это более чем на 100 баллов выше среднего результата. Важно отметить, что в 2022 году в тестировании не учитывались результаты материкового Китая, который лидировал в 2018 году.
Второе место занял Макао (административный район Китая) с результатом 552 балла. На третьем месте оказался Тайвань (547 баллов). Также в топ-5 попали Гонконг (540 баллов) и Япония (536 баллов).
Среди европейских стран лучший результат показала Эстония, набрав 510 баллов. В десятку попали также Швейцария и Нидерланды.
На инфографику не попали страны и территории, набравшие менее 425 баллов. Среди них оказались Катар, Мексика, Индонезия и Марокко. Среди 81 участника худшие результаты по математике показали Камбоджа, Парагвай и Доминиканская Республика. Эти три страны набрали менее 340 баллов.
Россия в 2022 году в тестировании не участвовала. В 2018 году страна набрала 488 баллов.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
Защитный жилет, протестированный в ходе миссии «Артемида I», реально защитил от космической радиации
Специальный пластиковый жилет смог существенно снизить дозу радиации, полученную манекеном во время тестового полета корабля Orion к Луне. По уровню защиты жилет не уступил специальному противорадиационному убежищу внутри корабля. В будущем такая экипировка позволит защищать астронавтов от солнечных вспышек во время полетов на Луну и Марс, минимально сковывая их работу.
Найденная черная дыра в ранней Вселенной одновременно объяснила их быстрый рост и «маленькие красные точки»
В ранней Вселенной нашли черную дыру, спрятанную в плотной газовой оболочке. Ее необычные свойства могут объяснить, почему первые черные дыры росли с огромной скоростью, а также пролить свет на природу «маленьких красных точек».
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Десять месяцев в Антарктиде показали: главная угроза для экипажа на Марсе — не одиночество, а избыток общения
Десятимесячный эксперимент в Антарктиде помог выяснить, что частые взаимодействия в замкнутом пространстве не сближают команду, а провоцируют рост недоверия, конфликты и падение продуктивности. Ученые уверены, что отсутствие личного пространства и постоянный контакт с одними и теми же людьми могут стать главными психологическими угрозами для экипажей будущих марсианских миссий.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Сентября, 2020
Как вы яхту назовете: зачем переименовали Boeing 737 МАХ
19 Апреля, 2018
Воздушные авианосцы: «аэродромы» в небесах
14 Декабря, 2018
Панспермия: могла ли жизнь «упасть» на Землю
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии