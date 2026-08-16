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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
16 августа, 18:46
Рейтинг: +295
Посты: 1037

Инфографика: в каких странах лучше знают математику

Существует мнение, что молодое поколение хуже знает математику. Частично это подтверждают результаты тестирования PISA, которое проводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) среди учеников 15 лет. Но, как видно на инфографике, утверждение справедливо не для всех стран.

Сообщество
# Инфографики
# математика
# образование
# страны
© Rejoice Anabocha, Data Explained
© Rejoice Anabocha, Data Explained

Средний балл стран ОЭСР по математической грамотности в 2022 году составил 472 балла, что на 15 пунктов ниже, чем в 2018 году. Однако результаты Сингапура за этот период выросли на шесть пунктов — до 575. Это более чем на 100 баллов выше среднего результата. Важно отметить, что в 2022 году в тестировании не учитывались результаты материкового Китая, который лидировал в 2018 году. 

Второе место занял Макао (административный район Китая) с результатом 552 балла. На третьем месте оказался Тайвань (547 баллов). Также в топ-5 попали Гонконг (540 баллов) и Япония (536 баллов).

Среди европейских стран лучший результат показала Эстония, набрав 510 баллов. В десятку попали также Швейцария и Нидерланды.

На инфографику не попали страны и территории, набравшие менее 425 баллов. Среди них оказались Катар, Мексика, Индонезия и Марокко. Среди 81 участника худшие результаты по математике показали Камбоджа, Парагвай и Доминиканская Республика. Эти три страны набрали менее 340 баллов.

Россия в 2022 году в тестировании не участвовала. В 2018 году страна набрала 488 баллов.

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