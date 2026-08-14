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Карта: где находятся крупнейшие запасы урана в мире

Уран — слаборадиоактивный металл серебристо-белого цвета, благодаря своим свойствам ставший основным источником топлива для ядерных реакторов. На карте показаны страны, обладающие крупнейшими запасами урана в мире.

Карта: где находятся крупнейшие запасы урана в мире / © Reddit

Уран нельзя назвать редким элементом. В небольших количествах он встречается в горных породах, почве, воде и даже в человеческом организме. Однако месторождений, пригодных для добычи, в мире не так много.

По данным на 2023 год, мировые запасы урана составляли 5925700 тонн. Около 95 процентов из них находятся в 14 странах. При этом на одну только Австралию приходится 28 процентов всех мировых запасов — 1671200 тонн.

Второе место в рейтинге занял Казахстан с 813900 тонн. Это примерно 14 процентов от всех мировых запасов. Одновременно Казахстан — лидер по добыче урана. В 2024 году его доля составила 38,65 процента.

На третьем месте в рейтинге запасов находится Канада (582000 тонн) с мировой долей в 10 процентов. Следом оказалась Намибия, чьи запасы составляют 497900 тонн.

Россия оказалась в рейтинге на пятом месте. Запасы страны составляют 476600 тонн — примерно восемь процентов от мировых запасов.

В десятку стран по запасам урана также вошли Нигер, ЮАР, Китай, Бразилия и Монголия. Также некоторые запасы есть у Украины, Ботсваны, США и Танзании.