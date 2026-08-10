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Дунай обмелел настолько, что из воды показались корабли времен Второй мировой войны
Из-за засухи Дунай обмелел так сильно, что из-под воды показались десятки немецких военных кораблей времен Второй мировой войны. Теперь эти корабли угрожают европейскому судоходству.
До 200 военных судов затопили еще в 1944 году недалеко от сербского порта Прахово. Армия нацистской Германии намеренно их затопила, отступая из Румынии.
Часть кораблей удалось поднять еще югославским властям, но многие корабли продолжали лежать под водой. Теперь проблему пытается решить правительство Сербии при финансовой поддержке Европейского союза. Эти корабли — не просто исторические находки. На многих судах находятся оружие и взрывчатые вещества, которые они перевозили.
Теперь власти Сербии пытаются решить новую задачу — сохранить судоходство на Дунае. Из-за падения уровня воды условия для прохода судов становятся все более опасными.
Необычные находки обнаружили и в Болгарии. Недалеко от села Ряхово показались останки, вероятно, принадлежащие шерстистому мамонту.
Обмелел не только Дунай. В Германии в реке Эльбе уровень воды упал так низко, что показались «камни голода» — валуны с отметками, которые использовались в качестве указателей засушливых периодов.
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Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
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