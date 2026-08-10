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Дунай обмелел настолько, что из воды показались корабли времен Второй мировой войны

Из-за засухи Дунай обмелел так сильно, что из-под воды показались десятки немецких военных кораблей времен Второй мировой войны. Теперь эти корабли угрожают европейскому судоходству.

© Darco Vojinovic, AP Photo

До 200 военных судов затопили еще в 1944 году недалеко от сербского порта Прахово. Армия нацистской Германии намеренно их затопила, отступая из Румынии.

Часть кораблей удалось поднять еще югославским властям, но многие корабли продолжали лежать под водой. Теперь проблему пытается решить правительство Сербии при финансовой поддержке Европейского союза. Эти корабли — не просто исторические находки. На многих судах находятся оружие и взрывчатые вещества, которые они перевозили.

Теперь власти Сербии пытаются решить новую задачу — сохранить судоходство на Дунае. Из-за падения уровня воды условия для прохода судов становятся все более опасными.

Необычные находки обнаружили и в Болгарии. Недалеко от села Ряхово показались останки, вероятно, принадлежащие шерстистому мамонту.

Обмелел не только Дунай. В Германии в реке Эльбе уровень воды упал так низко, что показались «камни голода» — валуны с отметками, которые использовались в качестве указателей засушливых периодов.