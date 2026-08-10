  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 августа, 16:23
Рейтинг: +290
Посты: 1017

Дунай обмелел настолько, что из воды показались корабли времен Второй мировой войны

Из-за засухи Дунай обмелел так сильно, что из-под воды показались десятки немецких военных кораблей времен Второй мировой войны. Теперь эти корабли угрожают европейскому судоходству.

Сообщество
# Европа
# засуха
# история
# климат
# реки
© Darco Vojinovic, AP Photo
© Darco Vojinovic, AP Photo

До 200 военных судов затопили еще в 1944 году недалеко от сербского порта Прахово. Армия нацистской Германии намеренно их затопила, отступая из Румынии. 

Часть кораблей удалось поднять еще югославским властям, но многие корабли продолжали лежать под водой. Теперь проблему пытается решить правительство Сербии при финансовой поддержке Европейского союза. Эти корабли — не просто исторические находки. На многих судах находятся оружие и взрывчатые вещества, которые они перевозили.

Теперь власти Сербии пытаются решить новую задачу — сохранить судоходство на Дунае. Из-за падения уровня воды условия для прохода судов становятся все более опасными.

Необычные находки обнаружили и в Болгарии. Недалеко от села Ряхово показались останки, вероятно, принадлежащие шерстистому мамонту. 

Обмелел не только Дунай. В Германии в реке Эльбе уровень воды упал так низко, что показались «камни голода» — валуны с отметками, которые использовались в качестве указателей засушливых периодов. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Авг
Бесплатно
Хищные птицы. Повелители неба и жертвы цивилизации
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
10 Авг
Бесплатно
Великая африканская миграция
Русское географическое общество
Москва
Экскурсия
11 Авг
Бесплатно
Лунные горизонты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Авг
Бесплатно
Гринвичская обсерватория — звезды, время и короли
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
12 Авг
Бесплатно
Мокьюментари: как его использовать в научном кино?
Музей криптографии
Москва
Лекция
12 Авг
Бесплатно
В тени Солнца: что мы знаем о ближайшей к нам звезде
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Авг
1000
Аква Тофана и другие приключения мышьяка
Medio Modo
Онлайн
Лекция
12 Авг
600
Инженерия катастроф
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Фотография: от истоков до наших дней
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
10 августа, 11:42
Илья Гриднев

Большинство людей не подозревали о вреде солнцезащитных кремов для океана

Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.

Биология
# коралловые рифы
# океан
# солнцезащитный крем
# химикаты
# экология
9 августа, 10:53
Редакция Naked Science

Пентагон выложил материалы о попытке американских спецназовцев расстрелять НЛО из пушек

Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.

Оружие и техника
# НЛО
# Пентагон
# США
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
9 августа, 10:53
Редакция Naked Science

Пентагон выложил материалы о попытке американских спецназовцев расстрелять НЛО из пушек

Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.

Оружие и техника
# НЛО
# Пентагон
# США
10 августа, 11:42
Илья Гриднев

Большинство людей не подозревали о вреде солнцезащитных кремов для океана

Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.

Биология
# коралловые рифы
# океан
# солнцезащитный крем
# химикаты
# экология
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Природную глупость птицы додо назвали сильно преувеличенной

    10 августа, 15:33

  2. Древние гиены стали падальщиками 3,6 миллиона лет назад

    10 августа, 13:27

  3. Ученые разработали вакцину от столбняка и дифтерии, которая выдержала 37-градусную жару

    10 августа, 12:10

  4. Большинство людей не подозревали о вреде солнцезащитных кремов для океана

    10 августа, 11:42
Выбор редакции

Оттащите ее от края: как спасают русскую выхухоль

4 августа, 16:16

Последние комментарии

Алексей Мельханов
21 минута назад
Сразу вспоминается "нечто"

«Дом на краю света» почти готов: опубликованы первые фото новой антарктической станции Арцтовского

Александр Березин
1 час назад
Sam, если насчет палладия и Марса я с вами соглашусь, то по числу генов ЛУКИ логика Мартина все же не просто возражения без мозгов. Он отбирал только

Биологи пришли к выводу, что самостоятельно живущие организмы возникли дважды

Александр Березин
1 час назад
Sam, новостные ленты всегда пестрят тем, на чем можно заработать клики. А вот тем, что происходит в реальности -- реже. В реальности происходит

Климатический «щелчок»: может ли Эль-Ниньо изменить привычный нам мир

Sam Dowson
2 часа назад
Иван, собираются жить долго почти все. Но реально живут долго только те, кто почему-то вовсе не собирался. Так что раз собрался, значит не судьба...

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

Александр Березин
2 часа назад
Alexander, вы точно понимаете, что пишете?

Главная ошибка Вашингтона: почему США не смогли победить Иран?

Sam Dowson
2 часа назад
densto, типа того. Лучший из 3х - 145 млн с поправкой на инфляцию, и это Путь воды. Так что да, 2 копейки. А новый Паучок по миру уже почти 2 ярда собрал.

Рейтинг: 25 крупнейших премьерных выходных в истории кино с поправкой на инфляцию

Александр Березин
2 часа назад
Ирина, а если прочитать текст выше внимательно, то легко заметить, что там нигде не говорится, что это разные люди, или что Али Хаменеи возглавляет

Главная ошибка Вашингтона: почему США не смогли победить Иран?

Александр Березин
2 часа назад
Нет, Ил-2 не обладал такой специфичностью. Во-первых, у него летчик и мотор со всех сторон прикрыт броней, чего на А-130 нет даже близко. Во-вторых,

Пентагон выложил материалы о попытке американских спецназовцев расстрелять НЛО из пушек

Александр Березин
2 часа назад
Chiril, Каспийское море соленое, поэтому заметного использования его вод для соседних стран речь не идет. Объемы опреснения у берегов этого моря

Каспийское море стало меньше на одну Сицилию, но неизвестно почему

Иван Колупаев
2 часа назад
Dmitriy, не дождетесь (с) сами знаете кто 😁

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

Иван Колупаев
2 часа назад
Sam, неужели вы не рады что наш верховный собрался жить долго? 😏

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

Ирина Ефимова
2 часа назад
Аятолла Хаменеи и Али Хаменеи это один человек. Сейчас же глава Ирана Моджтаба Хаменеи

Главная ошибка Вашингтона: почему США не смогли победить Иран?

densto
3 часа назад
А Аватар 2 копейки набрал что ли?

Рейтинг: 25 крупнейших премьерных выходных в истории кино с поправкой на инфляцию

Sergey Gorovoy
3 часа назад
Дмитрий, не поделитесь - что за "жёсткость" такая ограничений в скандинавиях?)

В каких странах пьют больше всего пива

Aller 37
4 часа назад
Сергей, «Всё, что не запрещено, обязательно произойдет» © Мюррей Гелл-Манн Иными словами, в бесконечной Вселенной может произойти всё, что не

Пентагон выложил материалы о попытке американских спецназовцев расстрелять НЛО из пушек

Дмитрий Нетсев
5 часов назад
В Скандинавии жёсткие антиалкогольные ограничения, поэтому скандинавские страны так низко.

В каких странах пьют больше всего пива

Иван Колупаев
5 часов назад
Harry, лечись скорее у тебя глюки.

Terafab: как будет выглядеть крупнейшая фабрика чипов в мире

Sam Dowson
6 часов назад
Гаврилов, отрок крокодилов. Ты где неделю был? Опять в местном зверинце забыли калитку захлопнуть. Хватит собачкой притворяться. Хочешь ей быть -

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

Константин Герасимов
6 часов назад
Там самый интересный пункт...биотехнологии! Т.е. биологическая оцифрованная лаборатория. Просто так пиндосы передовое для кого то не строят. России

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Андрей Степанов
6 часов назад
Vladimir, такой бред сейчас даже цитировать позорно.

Последний общий предок всех жителей Земли указал на очень быстрое возникновение жизни

Самые обсуждаемые