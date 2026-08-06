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Астронавт запечатлел супертайфун с борта МКС
Астронавт Анил Менон (Anil Menon) находится в космосе менее месяца, однако уже успел сделать впечатляющий снимок, запечатлевший гигантский супертайфун, нависший над Тихим океаном.
Менон рассказал, что фотографию он сделал на свой iPhone, находясь в модуле Cupola Международной космической станции — панорамной обзорной обсерватории с шестью боковыми иллюминаторами и большим центральным окном, обращенным к Земле.
Полковник Космических сил США и астронавт NASA не уточнил, какой именно тайфун оказался в кадре. Однако, как специалисты, на снимке, вероятнее всего, запечатлен супертайфун «Долфин». На прошлой неделе он достиг максимальной, пятой категории, став уже пятым тропическим циклоном такой силы в 2026 году.
Сейчас мощный шторм движется в сторону Японии. Жителей острова Окинава уже предупредили о необходимости подготовиться к опасным погодным условиям до выхода тайфуна на сушу, который ожидается в течение этой недели.
Тот факт, что Менон сделал столь эффектный снимок именно на iPhone, удивил многих пользователей X. Один из комментаторов даже спросил: «Теперь вы можете просто брать с собой в космос личный iPhone?».
Действительно, астронавтам разрешили пользоваться личными смартфонами Apple лишь с февраля этого года.
Об изменении правил объявил администратор NASA Джаред Айзекман, заявив, что агентство «предоставляет экипажам возможность запечатлеть особые моменты для своих семей, а также делиться вдохновляющими фотографиями и видеороликами со всем миром».
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