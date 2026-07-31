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Рейтинг крупнейших производителей минерального сырья в мире
Минеральные ресурсы лежат в основе современной экономики. Они необходимы для энергетики, строительства, промышленного производства и развития передовых технологий. Однако их добыча в значительной степени сосредоточена в странах, обладающих богатыми природными ресурсами и мощным топливно-энергетическим сектором.
В этой инфографике представлены крупнейшие производители минерального сырья в мире по итогам 2024 года. Рейтинг составлен на основе общего объема добычи, выраженного в тоннах. Данные предоставлены Министерством финансов Австрии и охватывают все виды полезных ископаемых: металлы, промышленные минералы (например, бокситы и алмазы), а также минеральное топливо — уголь, сырую нефть и природный газ.
Поскольку исследование основано именно на физических объемах добычи, а не на ее рыночной стоимости, основное влияние на рейтинг оказывают массовые виды сырья. Поэтому такие ресурсы, как уголь, имеют значительно больший вес, чем драгоценные металлы, например золото.
В 2024 году Китай с огромным отрывом занял первое место в мире по объему добычи минерального сырья. Страна произвела 5,3 миллиарда тонн, что составляет 26,9% мирового объема. Основную часть этого показателя обеспечил уголь — его добыча приблизилась к 4,8 миллиарда тонн.
Второе место заняли Соединенные Штаты, добывшие 2,4 миллиарда тонн, или 12,1% мирового объема, что менее половины китайского результата. Столь высокая позиция США объясняется прежде всего масштабной добычей ископаемого топлива — страна является мировым лидером по производству сырой нефти и природного газа.
В пятерку крупнейших производителей также вошли Россия, Индия и Австралия. Россия остается одним из ведущих мировых поставщиков нефти и газа, а также золота и цветных металлов. Индия занимает второе место в мире по добыче угля. Австралия лидирует по производству бокситов, железной руды и лития.
В первую десятку также вошли другие крупные энергетические державы. Саудовская Аравия добыла 620 миллионов тонн минерального сырья, Иран — 540,3 миллиона тонн, что отражает включение в расчеты нефти и природного газа. Индонезия заняла шестое место, являясь одновременно крупным производителем ископаемого топлива и мировым лидером по добыче никеля.
На долю 25 крупнейших стран-производителей пришлось почти 90% всей мировой добычи минерального сырья в 2024 году. Это означает, что подавляющая часть мирового производства сосредоточена в сравнительно небольшом числе государств. Такая концентрация объясняется различиями в геологическом строении, запасах природных ресурсов, уровне промышленного развития и масштабах внутреннего спроса. В результате крупнейшие добывающие страны продолжают играть определяющую роль в глобальных цепочках поставок, обеспечивая мировую экономику энергоресурсами, сырьем для инфраструктурных проектов и промышленного производства.
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