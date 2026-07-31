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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
31 июля, 07:12
Рейтинг: +1227
Посты: 2791

В Солнечной системе обнаружили первый трехдольный астероид

Астрономы обнаружили первый в истории астероид с тремя соединенными между собой долями в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Более того, у этого необычного небесного тела есть собственный небольшой спутник.

Сообщество
# астероиды
# астрономия
# космос
# открытия
# Солнечная система
# телескопы
В Солнечной системе обнаружили первый трехдольный астероид / © Kate Minker et al.
В Солнечной системе обнаружили первый трехдольный астероид / © Kate Minker et al.

Речь идет об астероиде 44 Ниса (Nysa), открытом еще в 1857 году. В то время он выглядел лишь крошечной светящейся точкой на небе, а последующие наблюдения, включая снимки, полученные с помощью космического телескопа «Хаббл», не позволяли подробно изучить его форму. Ранее считалось, что Ниса, подобно многим астероидам и кометам, представляет собой двухдольное тело. К таким объектам относится, например, астероид 52246 Дональдджохансон, который в 2025 году исследовал космический аппарат NASA Lucy.

Однако новые совместные наблюдения, выполненные с помощью Большого бинокулярного телескопа (LBT) на горе Грэм в Аризоне и Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории на горе Паранал в Чили, показали совершенно иную картину. Оказалось, что Ниса, по всей видимости, состоит сразу из трех долей — подобный объект в Солнечной системе обнаружен впервые.

Получить столь детальные изображения было крайне непросто. Ключевую роль сыграли два современных комплекса высококонтрастной съемки: итальянский прибор SHARK-VIS, установленный на LBT, а также система SPHERE с поляриметром ZIMPOL, работающая на VLT. Оба инструмента использовали адаптивную оптику, компенсирующую атмосферные искажения. Кроме того, исследователи применили специально разработанные алгоритмы обработки изображений, которые позволили еще больше повысить резкость снимков и убрать яркий ореол вокруг астероида, скрывавший слабые объекты поблизости.

Снимки показали, что максимальный размер Нисы достигает 75 километров, а ее поверхность пересекают две глубокие впадины, или своеобразные «перешейки», опоясывающие астероид. По мнению исследователей, именно они отделяют три доли друг от друга. Еще более неожиданным открытием стало обнаружение спутника диаметром около одного километра, обращающегося вокруг Нисы на расстоянии не менее 170 километров. Пока он получил временное обозначение S/2026 (44) 1. Поскольку спутник удалось независимо наблюдать в ходе двух различных кампаний, астрономы смогли проследить его движение вокруг астероида.

Название Ниса происходит от мифической страны, где, согласно древнегреческим легендам, нимфы воспитывали бога Диониса. По словам сотрудника обсерватории Большого бинокулярного телескопа Эла Конрада, это название символично: Дионис считался богом театра, а театр в Древней Греции ассоциировался с масками, скрывающими истинное лицо. Подобно этому и Ниса долгое время скрывала свою настоящую форму. Наиболее вероятная версия происхождения астероида заключается в том, что он представляет собой контактную тройную систему — три отдельных тела, удерживаемых вместе собственной гравитацией.

Альтернативная гипотеза предполагает, что когда-то Ниса пережила чрезвычайно тесное сближение с гораздо более крупным астероидом. Его мощное гравитационное воздействие могло деформировать внешние слои Нисы, придав ей необычную форму и даже частично разорвав ее на цепочку из нескольких фрагментов, напоминающую нить жемчуга.

Однако здесь возникает проблема: подобные столкновения обычно образуют целые семейства астероидов с одинаковым химическим составом. Ниса же, судя по всему, остается одиночным объектом — если не считать ее маленького спутника.

Разрешить эту загадку помогут дальнейшие наблюдения за луной. Измерив скорость ее движения и параметры орбиты, ученые смогут с высокой точностью определить массу и среднюю плотность Нисы, а затем сравнить полученные данные с прогнозами обеих моделей происхождения.

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