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Крупнейшие производители чая в мире

После обычной воды чай остается самым популярным напитком на планете, и в мировой «чайной гонке» лидер давно определился. Родиной чая считается Китай, где в горных районах юго-запада страны в дикой природе произрастает растение Camellia sinensis. Отсюда чай вместе с торговыми караванами распространился практически по всему миру и стал частью культуры десятков народов.

Чайная церемония / © Getty Images

Сегодня подавляющую часть мирового урожая обеспечивают всего несколько стран, причем в некоторых из них отношение к чаю можно назвать почти культовым. Вот крупнейшие производители чая, расположенные по объему ежегодного производства.

1. Китай

Китай производит почти половину всего чая в мире — около 3,2 миллиона тонн в год. Это больше, чем совокупный объем производства всех остальных стран.

Чай настолько глубоко укоренился в китайской культуре, что его происхождение окутано легендами. Согласно преданию, в 2737 году до н. э. император Шэнь-нун кипятил воду, когда в котел случайно упало несколько чайных листьев. Легенда гласит, что правитель велел своим подданным кипятить питьевую воду из соображений гигиены, а сам решил попробовать получившийся напиток из чистого любопытства. Действительно ли чай был открыт столь случайно, неизвестно, но эта история пережила тысячелетия.

Сегодня Китай производит все основные разновидности чая — зеленый, черный, улун, белый и выдержанный пуэр. Причем здесь большое значение придают не только самому чаю, но и искусству его приготовления. Способ заваривания, качество воды, выбор посуды и даже атмосфера чайной церемонии считаются не менее важными, чем сорт листа. На протяжении веков эти традиции переплетались с философией и нравственными представлениями китайской культуры. При этом подавляющая часть произведенного чая остается внутри страны — китайцы сами выпивают почти весь свой урожай.

Производство чая в Индии / © Getty Images

2. Индия

Индия занимает второе место в мире, ежегодно производя около 1,37 миллиона тонн чая. И, как и Китай, большую часть продукции она потребляет самостоятельно.

Около 80% индийского чая никогда не покидает пределы страны. Это неудивительно, если учесть население свыше миллиарда человек и всенародную любовь к масала-чаю — крепкому напитку с молоком и пряностями. Ирония заключается в том, что чайная индустрия, созданная британцами для того, чтобы ослабить монополию Китая на мировой чайный рынок, сегодня в первую очередь работает на самих индийцев.

Хотя чай попал в Индию еще много веков назад по караванным путям из Китая, долгое время он оставался редкостью. Лишь в XIX веке британцы начали создавать огромные плантации, рассчитывая, что климат Ассама сможет конкурировать с китайским. Их расчет оказался верным. Сегодня в стране насчитываются десятки тысяч чайных хозяйств, а названия Ассам и Дарджилинг давно стали символами высококачественного чая во всем мире.

Сбор чая в Кении / © Getty Images

3. Кения

Кения — одно из самых неожиданных явлений мировой чайной индустрии. Именно эта африканская страна, а вовсе не государство Азии, является крупнейшим экспортером черного чая на планете.

Ежегодно здесь производят около 570 тысяч тонн чая, причем большая его часть отправляется за рубеж — в Великобританию, Египет, Пакистан и многие другие страны. Если вы когда-либо пили классический чай для завтрака (English Breakfast), весьма вероятно, что его основой стал именно кенийский чай.

Выращиванием культуры занимаются более 500 тысяч мелких фермеров, многие из которых владеют участками площадью менее половины гектара. Высокогорные районы возле экватора обеспечивают практически идеальное сочетание солнечного света и прохладного климата. Особенно впечатляет то, что первая чайная плантация появилась здесь лишь в начале XX века.

4. Шри-Ланка

Чайная индустрия Шри-Ланки обязана своим существованием настоящей катастрофе.

В XIX веке остров, известный тогда как британская колония Цейлон, был одним из крупнейших мировых производителей кофе. Однако в 1870-х годах плантации практически полностью уничтожил грибок — так называемая кофейная ржавчина. Владельцам хозяйств пришлось срочно искать замену погибшим деревьям, и выбор пал на чай. С тех пор слово «цейлонский» стало почти синонимом качественного чая.

Сегодня страна производит около 256 тысяч тонн продукции в год и остается одним из ведущих мировых поставщиков классического цельнолистового чая.

Однако в последние годы отрасль столкнулась с серьезными трудностями. В 2021 году власти неожиданно запретили использование химических удобрений, что привело к резкому снижению урожайности. Дефицит чайной продукции стал одним из факторов экономического кризиса, последствия которого страна преодолевает до сих пор. Несмотря на это, чай остается одной из главных экспортных статей Шри-Ланки и обеспечивает средствами к существованию около миллиона человек.

5. Турция

Если говорить о количестве выпитого чая, туркам нет равных. В среднем каждый житель страны выпивает около тысячи стаканов чая в год — примерно четыре стакана ежедневно. Напиток подают очень горячим, насыщенного рубиново-красного цвета, в традиционных небольших стаканчиках в форме тюльпана. Чтобы удовлетворить такой спрос, Турция ежегодно выращивает около 246 тысяч тонн чая. Практически все плантации сосредоточены на влажном побережье Черного моря, главным образом в провинции Ризе.

При этом массовая любовь к чаю появилась сравнительно недавно. После Первой мировой войны и распада Османской империи кофе, выращиваемый на утраченных территориях, резко подорожал. Чай оказался более доступной альтернативой, которую можно было выращивать внутри страны. Государство активно поддержало развитие новой отрасли, и эта политика оказалась чрезвычайно успешной.

Сегодня Турция защищает своих производителей импортной пошлиной примерно 145% на зарубежный чай. Более того, некоторые города на Черном море даже изменили свои названия в честь главной культуры региона. Например, Чайели буквально можно перевести как «чайная земля».

Пять стран — и пять совершенно разных отношений к одному и тому же растению.

Для Китая чай стал частью философии и духовной традиции. Индия выпивает почти весь собственный урожай. Кения незаметно обеспечивает чаем значительную часть мирового рынка. Шри-Ланка сумела заново построить целую отрасль после гибели кофейных плантаций. Турция же превратила чай в настолько важную часть национальной идентичности, что в его честь стали называть города.

Их объединяет одно — огромные масштабы производства. И пока человечество продолжает ежедневно заваривать миллиарды чашек, нет никаких признаков того, что мировой спрос на чай в ближайшем будущем начнет снижаться. Иными словами, чайник мировой чайной индустрии еще очень долго не перестанет кипеть.