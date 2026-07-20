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Проект атомного контейнеровоза с двумя модульными реакторами получил предварительное одобрение в США

Американское классификационное общество American Bureau of Shipping (ABS) выдало предварительное одобрение проекта концепту контейнеровоза вместимостью 15 000 TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, основана на объеме 20-футового (6,1 метра) интермодального ISO-контейнера), который будет использовать в качестве силовой установки малые модульные ядерные реакторы.

Художественное изображение судна с энергетической установкой на двух морских реакторах Molten Salt Reactor / © Getty Images

Проект разработан Корейским научно-исследовательским институтом судостроения и морской инженерии (KRISO) и призван перенести технологии ядерной энергетики, ранее применявшиеся преимущественно на военных кораблях, в сферу гражданского торгового судоходства.

Энергетическая установка судна основана на двух морских реакторах Molten Salt Reactor (MSR) — особом типе малых модульных реакторов. В отличие от традиционных водо-водяных реакторов высокого давления, MSR используют жидкую солевую смесь, которая одновременно служит теплоносителем и содержит растворенное ядерное топливо. Такие реакторы работают при низком давлении.

Подобная схема снижает риск резких перепадов давления и уменьшает нагрузку на защитную оболочку реактора. Кроме того, реакторы способны годами обеспечивать судно стабильной тепловой энергией без необходимости дозаправки ядерным топливом, что особенно важно для продолжительных океанских рейсов.

Одной из главных инженерных задач стало согласование постоянной мощности, выдаваемой ядерными реакторами, с постоянно меняющимися потребностями судовой силовой установки. Для этого оба реактора объединены с интегрированной системой накопления энергии (Energy Storage System, ESS) по схеме параллельного распределения мощности.

Если один из реакторов временно выводится на техническое обслуживание или снижает мощность, второй реактор совместно с аккумуляторными батареями автоматически стабилизирует энергосистему судна. Такой подход позволяет избежать нежелательных температурных колебаний в активной зоне реакторов и одновременно обеспечивает мгновенный запас электроэнергии для выполнения маневров.

Чтобы проверить поведение реакторной установки в условиях морской качки, специалисты KRISO провели серию гидродинамических испытаний на масштабных моделях в специализированном бассейне для глубоководных исследований. Полученные данные использовались при проектировании обводов корпуса, которые позволят контейнеровозу поддерживать скорость 45 километров в час даже при сильном волнении и значительном сопротивлении воды.