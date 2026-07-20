Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Проект атомного контейнеровоза с двумя модульными реакторами получил предварительное одобрение в США
Американское классификационное общество American Bureau of Shipping (ABS) выдало предварительное одобрение проекта концепту контейнеровоза вместимостью 15 000 TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, основана на объеме 20-футового (6,1 метра) интермодального ISO-контейнера), который будет использовать в качестве силовой установки малые модульные ядерные реакторы.
Проект разработан Корейским научно-исследовательским институтом судостроения и морской инженерии (KRISO) и призван перенести технологии ядерной энергетики, ранее применявшиеся преимущественно на военных кораблях, в сферу гражданского торгового судоходства.
Энергетическая установка судна основана на двух морских реакторах Molten Salt Reactor (MSR) — особом типе малых модульных реакторов. В отличие от традиционных водо-водяных реакторов высокого давления, MSR используют жидкую солевую смесь, которая одновременно служит теплоносителем и содержит растворенное ядерное топливо. Такие реакторы работают при низком давлении.
Подобная схема снижает риск резких перепадов давления и уменьшает нагрузку на защитную оболочку реактора. Кроме того, реакторы способны годами обеспечивать судно стабильной тепловой энергией без необходимости дозаправки ядерным топливом, что особенно важно для продолжительных океанских рейсов.
Одной из главных инженерных задач стало согласование постоянной мощности, выдаваемой ядерными реакторами, с постоянно меняющимися потребностями судовой силовой установки. Для этого оба реактора объединены с интегрированной системой накопления энергии (Energy Storage System, ESS) по схеме параллельного распределения мощности.
Если один из реакторов временно выводится на техническое обслуживание или снижает мощность, второй реактор совместно с аккумуляторными батареями автоматически стабилизирует энергосистему судна. Такой подход позволяет избежать нежелательных температурных колебаний в активной зоне реакторов и одновременно обеспечивает мгновенный запас электроэнергии для выполнения маневров.
Чтобы проверить поведение реакторной установки в условиях морской качки, специалисты KRISO провели серию гидродинамических испытаний на масштабных моделях в специализированном бассейне для глубоководных исследований. Полученные данные использовались при проектировании обводов корпуса, которые позволят контейнеровозу поддерживать скорость 45 километров в час даже при сильном волнении и значительном сопротивлении воды.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали синтетическое масло для газопоршневых двигателей, позволяющее снизить расход топливного метана на семь процентов. Продукт разработан в целях импортозамещения в сфере энергетики. Разработка открывает новые возможности распределенной энергетики на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и других территориях без центральных сетей.
Вновь обнаруженные архивные документы подтвердили, что СС в попытке укрепить свою идеологическую кампанию в 1930-х годах ошибочно идентифицировала останки средневековой женщины как останки германского короля Генриха I.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Израильские биологи научили родственника табака самостоятельно вырабатывать пять психоделических веществ, которые в природе происходят из трех царств: растений, грибов и животных. Для этого ученые впервые расшифровали природный путь выработки ДМТ, а затем перенесли нужные гены в один организм.
Власти штата Нью-Йорк ввели на год мораторий на строительство крупных дата-центров. Таким образом, Нью-Йорк стал первым штатом, где действует такое ограничение.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Июля, 2017
Как один солдат водородную бомбу изобрел
23 Апреля, 2013
Почему эволюция на островах идет быстрее?
13 Ноября, 2014
«Лукавых» предков могло быть много
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии