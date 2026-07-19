Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В обломках вертолета, рухнувшего в Гудзон, нашли останки нескольких гусей
В апреле 2025 года туристический вертолет упал в реку Гудзон в Нью-Йорке. Национальный совет по безопасности на транспорте США заявил, что крушение могло произойти из-за со столкновением с птицами.
Крушение вертолета произошло 10 апреля 2025 года. Вертолет перевернулся в воздухе, после чего упал в реку. На борту находились шесть человек, все они погибли. Среди погибших был генеральный директор по железнодорожной инфраструктуре Siemens Mobility Агустин Эскобар, а также члены его семьи.
16 июля в Национальном совете по безопасности на транспорте США заявили, что обнаружили доказательства столкновения вертолета с птицами. На лопастях несущего винта и левом горизонтальном стабилизаторе вертолета обнаружили останки нескольких птиц.
Специалисты лаборатории Смитсоновского института идентифицировали останки гусей, найденные на обломках. Однако эксперты пока не утверждают, что именно птицы стали причиной крушения.
По словам независимого американского эксперта по авиационной безопасности Джеффа Гуззетти, в катастрофе могло не быть вины пилота. Птицы в районе Гудзона летают часто, а пилоты не всегда могут их увидеть.
Однако в отчете отмечается, что на панели управления не было переключателя, позволяющего включить импульсные огни для отпугивания птиц. При этом бывший главный пилот туристической компании сообщил следователям, что использовать эту систему было не обязательно.
Это не единственная вертолетная катастрофа, связанная со столкновением с птицами. Национальный совет по безопасности на транспорте за последние 25 лет расследовал 24 вертолетных происшествия, связанных со столкновением с птицами. В трех из них погибли люди.
Большой коллектив ученых из Специальной астрофизической обсерватории РАН (п. Нижний Архыз), Астрокосмического центра ФИАН, Крымской астрофизической обсерватории РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и МФТИ с коллегами впервые провел комплексный многоволновой анализ переменности блазара Тон 599 за период с 1983 по 2025 год и обнаружил в этих данных скрытый ритм, указывающий на работу двух взаимосвязанных механизмов.
Популярная острая специя, которую многие добавляют в еду каждый день, может пагубно сказываться на здоровье. Масштабный анализ медицинских данных показал, что у любителей экстремально острой пищи риск развития рака пищевода возрастает почти в три раза.
Кардиологи и генетики обнаружили, что развитие женского сердца критически зависит от особого молекулярного защитного механизма, который практически отсутствует у мужского сердца. Эксперименты на мышах показали: отключение этого «предохранителя» приводит к остановке сердца у самок, в то время как самцы переносят его потерю без каких-либо последствий.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Большой коллектив ученых из Специальной астрофизической обсерватории РАН (п. Нижний Архыз), Астрокосмического центра ФИАН, Крымской астрофизической обсерватории РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и МФТИ с коллегами впервые провел комплексный многоволновой анализ переменности блазара Тон 599 за период с 1983 по 2025 год и обнаружил в этих данных скрытый ритм, указывающий на работу двух взаимосвязанных механизмов.
Израильские биологи научили родственника табака самостоятельно вырабатывать пять психоделических веществ, которые в природе происходят из трех царств: растений, грибов и животных. Для этого ученые впервые расшифровали природный путь выработки ДМТ, а затем перенесли нужные гены в один организм.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Марта, 2015
Неуглеродные формы жизни
5 Сентября, 2016
Гиганты моря: сегодня и завтра
28 Ноября, 2022
Тайны микроскопов Левенгука
20 Августа, 2014
Счастливы вместе
30 Декабря, 2015
Солнечная система: обзор 2015 года
25 Августа, 2014
Концы света: границы всего
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии