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В обломках вертолета, рухнувшего в Гудзон, нашли останки нескольких гусей

В апреле 2025 года туристический вертолет упал в реку Гудзон в Нью-Йорке. Национальный совет по безопасности на транспорте США заявил, что крушение могло произойти из-за со столкновением с птицами.

Специалисты Национального совета по безопасности на транспорте США осматривают обломки вертолета / © NTSB / AP

Крушение вертолета произошло 10 апреля 2025 года. Вертолет перевернулся в воздухе, после чего упал в реку. На борту находились шесть человек, все они погибли. Среди погибших был генеральный директор по железнодорожной инфраструктуре Siemens Mobility Агустин Эскобар, а также члены его семьи.

16 июля в Национальном совете по безопасности на транспорте США заявили, что обнаружили доказательства столкновения вертолета с птицами. На лопастях несущего винта и левом горизонтальном стабилизаторе вертолета обнаружили останки нескольких птиц.

Специалисты лаборатории Смитсоновского института идентифицировали останки гусей, найденные на обломках. Однако эксперты пока не утверждают, что именно птицы стали причиной крушения.

По словам независимого американского эксперта по авиационной безопасности Джеффа Гуззетти, в катастрофе могло не быть вины пилота. Птицы в районе Гудзона летают часто, а пилоты не всегда могут их увидеть.

Однако в отчете отмечается, что на панели управления не было переключателя, позволяющего включить импульсные огни для отпугивания птиц. При этом бывший главный пилот туристической компании сообщил следователям, что использовать эту систему было не обязательно.

Это не единственная вертолетная катастрофа, связанная со столкновением с птицами. Национальный совет по безопасности на транспорте за последние 25 лет расследовал 24 вертолетных происшествия, связанных со столкновением с птицами. В трех из них погибли люди.