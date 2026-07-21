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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
22 июля, 00:20
Рейтинг: +267
Посты: 952

Сколько миллионеров появилось в странах мира за 2025 год

В 2025 году в 31 стране мира появилось около миллиона новых долларовых миллионеров. Как видно на инфографике, почти половина из них проживает в одной стране.

Сообщество
# бизнес
# Инфографики
# миллионеры
# страны
# экономика
Сколько миллионеров появилось в странах мира за 2025 год. Проценты указаны по отношению к общему показателю на конец 2024 года / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained 
Сколько миллионеров появилось в странах мира за 2025 год. Проценты указаны по отношению к общему показателю на конец 2024 года / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained 

Лидером по числу новых миллионеров стали Соединенные Штаты. За год этого статуса достигли более 441 тысячи человек. Это в среднем более 1200 миллионеров в день. При этом темп роста оказался не таким уж большим — всего 1,9 процента.

По темпам роста первое место заняла Литва. Там количество миллионеров выросло на 8 процентов. За год там смогли стать миллионерами 921 человек.

В материковом Китае за этот период число миллионеров выросло на 0,3 процента. Это наименьший показатель среди стран, попавших в рейтинг, наряду с Гонконгом.

В России появилось более 21951 новых миллионеров. Темп роста составил 5,2 процента. В среднем в день в России появлялось более 60 миллионеров.

В общей сложности, согласно UBS Global Wealth Report 2026, по состоянию на 31 декабря 2025 года в мире насчитывалось около 60 миллионов долларовых миллионеров. В разных источниках этот показатель может различаться из-за разных методик подсчета. Например, UBS учитывает чистый капитал, который рассчитывается как стоимость активов в собственности минус обязательства. 

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