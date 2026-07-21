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Сколько миллионеров появилось в странах мира за 2025 год
В 2025 году в 31 стране мира появилось около миллиона новых долларовых миллионеров. Как видно на инфографике, почти половина из них проживает в одной стране.
Лидером по числу новых миллионеров стали Соединенные Штаты. За год этого статуса достигли более 441 тысячи человек. Это в среднем более 1200 миллионеров в день. При этом темп роста оказался не таким уж большим — всего 1,9 процента.
По темпам роста первое место заняла Литва. Там количество миллионеров выросло на 8 процентов. За год там смогли стать миллионерами 921 человек.
В материковом Китае за этот период число миллионеров выросло на 0,3 процента. Это наименьший показатель среди стран, попавших в рейтинг, наряду с Гонконгом.
В России появилось более 21951 новых миллионеров. Темп роста составил 5,2 процента. В среднем в день в России появлялось более 60 миллионеров.
В общей сложности, согласно UBS Global Wealth Report 2026, по состоянию на 31 декабря 2025 года в мире насчитывалось около 60 миллионов долларовых миллионеров. В разных источниках этот показатель может различаться из-за разных методик подсчета. Например, UBS учитывает чистый капитал, который рассчитывается как стоимость активов в собственности минус обязательства.
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Коллектив российских ученых из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и МФТИ впервые детально описал синоптическую изменчивость плюма реки Печоры, который формируется в юго-восточной части Баренцева моря, называемой Печорским морем. Исследование показало, что эта опресненная водная масса способна резко разрастаться до площади 55 тысяч квадратных километров (более 60 процентов всего Печорского моря) не только во время весеннего половодья, когда речной сток максимален, но и в любой месяц лета, при условии что на нее воздействует ветер подходящего направления и скорости. Более того, ученые зафиксировали два редких, но регулярных явления: «линзы» пресной воды, отсоединившиеся от основного плюма, которые дрейфуют на сотни километров к Новой Земле, и частые затоки печорских вод в Карское море через пролив Карские Ворота.
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10 Июля, 2020
Великие мореходы Хейердала
4 Сентября, 2015
Какой будет медицина через 100 лет?
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