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Rio Tinto довела готовность шахты и порта Simandou выше 75 процентов

Simandou — крупнейшее в мире неосвоенное месторождение высококачественной железной руды, расположенное в Гвинее. Как рассказали в Rio Tinto, строительство рудника и инфраструктуры идет полным ходом.

Месторождение железной руды Simandou / © simfer-sa.com

Строительство рудника SimFer и портовой инфраструктуры проекта Simandou завершено более чем на 75 процентов. Об этом сообщила компания Rio Tinto в своем пресс-релизе.

В компании добавили, что завершили ввод в эксплуатацию железнодорожной линии SimFer еще в первом квартале. При этом общая протяженность Трансгвинейской магистрали составит более 600 километров. Она протянется через всю Гвинею и соединит месторождение с новым портом Моребая.

Согласно пресс-релизу, Rio Tinto планирует продавать железную руду с Simandou уже в 2026 году. В своем прогнозе компания предусмотрела поставки в объеме от пяти до десяти миллионов тонн.

Проект Simandou называют крупнейшим горнодобывающим проектом в Африке. Планируется, что постепенно он выйдет на производственную мощность около 120 миллионов тонн железной руды в год.