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Великобритания проведет крупнейшие за десятилетия учения по защите страны
В 2027 году Великобритания проведет самые масштабные за последние десятилетия учения по защите территории страны, чтобы проверить готовность государства к возможному военному кризису.
Маневры под названием Operation Albiston Shadow организует Кабинет министров Великобритании. В них примут участие члены правительства, а также сотни представителей государственных ведомств и организаций государственного сектора.
Главной задачей станет отработка действий в случае «гибридных» атак, находящихся ниже порога полномасштабной войны.
Точные сценарии учений пока не раскрываются. Однако предполагается, что они могут моделировать: масштабные кибератаки, диверсии на объектах критической инфраструктуры, политически мотивированные убийства и другие формы гибридного воздействия. Учения продлятся несколько дней и будут синхронизированы с более крупными маневрами НАТО.
Британское правительство также ускоряет пересмотр так называемой «Правительственной военной книги» (Government War Book) — комплексного плана перевода государства с мирного на военное положение. Документ определяет порядок взаимодействия вооруженных сил, органов власти, экстренных служб и гражданских структур в случае крупного кризиса или войны.
После окончания холодной войны прежняя «Правительственная военная книга» была постепенно выведена из использования и долгое время не обновлялась.
Таким образом, предстоящие учения Operation Albiston Shadow станут крупнейшей проверкой готовности Великобритании к современным гибридным угрозам и возможным военным кризисам за несколько десятилетий.
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1 Ноября, 2020
Лайк и репост: вместо тысячи слов
26 Июня, 2014
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