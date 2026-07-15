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Великобритания проведет крупнейшие за десятилетия учения по защите страны

В 2027 году Великобритания проведет самые масштабные за последние десятилетия учения по защите территории страны, чтобы проверить готовность государства к возможному военному кризису.

Солдат на учениях / © PA

Маневры под названием Operation Albiston Shadow организует Кабинет министров Великобритании. В них примут участие члены правительства, а также сотни представителей государственных ведомств и организаций государственного сектора.

Главной задачей станет отработка действий в случае «гибридных» атак, находящихся ниже порога полномасштабной войны.

Точные сценарии учений пока не раскрываются. Однако предполагается, что они могут моделировать: масштабные кибератаки, диверсии на объектах критической инфраструктуры, политически мотивированные убийства и другие формы гибридного воздействия. Учения продлятся несколько дней и будут синхронизированы с более крупными маневрами НАТО.

Британское правительство также ускоряет пересмотр так называемой «Правительственной военной книги» (Government War Book) — комплексного плана перевода государства с мирного на военное положение. Документ определяет порядок взаимодействия вооруженных сил, органов власти, экстренных служб и гражданских структур в случае крупного кризиса или войны.

После окончания холодной войны прежняя «Правительственная военная книга» была постепенно выведена из использования и долгое время не обновлялась.

Таким образом, предстоящие учения Operation Albiston Shadow станут крупнейшей проверкой готовности Великобритании к современным гибридным угрозам и возможным военным кризисам за несколько десятилетий.