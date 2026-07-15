  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
15 июля, 07:14
Рейтинг: +870
Посты: 2518

Великобритания проведет крупнейшие за десятилетия учения по защите страны

В 2027 году Великобритания проведет самые масштабные за последние десятилетия учения по защите территории страны, чтобы проверить готовность государства к возможному военному кризису.

Сообщество
# Великобритания
# война
# оружие
# технологии
# учения
Солдат на учениях / © PA
Солдат на учениях / © PA

Маневры под названием Operation Albiston Shadow организует Кабинет министров Великобритании. В них примут участие члены правительства, а также сотни представителей государственных ведомств и организаций государственного сектора.

Главной задачей станет отработка действий в случае «гибридных» атак, находящихся ниже порога полномасштабной войны.

Точные сценарии учений пока не раскрываются. Однако предполагается, что они могут моделировать: масштабные кибератаки, диверсии на объектах критической инфраструктуры, политически мотивированные убийства и другие формы гибридного воздействия. Учения продлятся несколько дней и будут синхронизированы с более крупными маневрами НАТО.

Британское правительство также ускоряет пересмотр так называемой «Правительственной военной книги» (Government War Book) — комплексного плана перевода государства с мирного на военное положение. Документ определяет порядок взаимодействия вооруженных сил, органов власти, экстренных служб и гражданских структур в случае крупного кризиса или войны.

После окончания холодной войны прежняя «Правительственная военная книга» была постепенно выведена из использования и долгое время не обновлялась.

Таким образом, предстоящие учения Operation Albiston Shadow станут крупнейшей проверкой готовности Великобритании к современным гибридным угрозам и возможным военным кризисам за несколько десятилетий.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Июл
2000
Будущее русского языка
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Почему «Война и мир» – великая книга?
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Философия искусственного интеллекта: новые вопросы о человеке и мире
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Миклухо-Маклай и секретное плавание корвета «Скобелев»
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Вирусы против опухоли: новые подходы в терапии рака
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Сердце как инженерная задача: от насоса к тканевой инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Пластик: враг планеты или лучший материал цивилизации?
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Экскурсия
17 Июл
Бесплатно
Программа «Союз-Аполлон»: полет, подаривший надежду человечеству
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Июл
700
Анализы не лечим
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 июля, 20:02
Evgenia Vavilova

Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.

Физика
# время
# коденсат Бозе-Эйнштейна
# лазеры
# Общая теория относительности
# рубидий
# энтропия
13 июля, 14:06
Максим Абдулаев

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.

Биология
# Баренцево море
# горбатые киты
# защита природы
# китообразные
# киты
# косатки
# природа
# усатые киты
Выбор редакции
14 июля, 10:08
Редакция Naked Science

США заказали 36 спутников для «Золотого купола»

Космические силы США заказали 36 спутников для орбитального слоя системы противоракетной обороны Golden Dome. Контракты на общую сумму около 1,75 миллиарда долларов получили Sierra Space и L3Harris. Аппараты должны предупреждать о ракетных пусках и сопровождать цели, включая гиперзвуковые и баллистические ракеты.

Космонавтика
# NASA
# Китай
# Космические силы США
# космос
# МБР
# межконтинентальные баллистические ракеты
# Россия
# спутники
# США
# технологии
13 июля, 14:06
Максим Абдулаев

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.

Биология
# Баренцево море
# горбатые киты
# защита природы
# китообразные
# киты
# косатки
# природа
# усатые киты
Выбор редакции
12 июля, 12:24
Марк Чернов

Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.

Медицина
# диета
# интервальное голодание
# лишний вес
# метаболизм
# питание
# похудение
13 июля, 20:02
Evgenia Vavilova

Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.

Физика
# время
# коденсат Бозе-Эйнштейна
# лазеры
# Общая теория относительности
# рубидий
# энтропия
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
26 июня, 14:54
Максим Абдулаев

Начало деменции у пожилых собак определили по их походке

Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.

Биология
# деменция
# походка
# собаки
# старение
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В межзвездном пространстве впервые обнаружили сахар

    14 июля, 22:12

  2. Физики предсказали рождение J/ψ-мезона на будущем коллайдере NICA

    14 июля, 17:39

  3. Live: запуск пилотируемого корабля «Союз МС‑29» к МКС

    14 июля, 17:10

  4. Муравьиный Эльдорадо: ученые обнаружили 29 новых видов муравьев в Адыгее

    14 июля, 15:16
Выбор редакции

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

13 июля, 14:06

Последние комментарии

Александр Якушин
1 минута назад
Eloboss, а мне тебя жалко..ты убогий и ущербный по жизни инвалид.Покойся с миром.

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Руслан Руслан
5 минут назад
Вадим, в чем везение ? Ты хоть представляешь такую температуру?

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Ден Толмачёв
35 минут назад
Дэн, А как жизнь в хохлейке ? Уровень сортира ?

Кто владеет мировыми запасами золота, серебра и металлов платиновой группы — инфографика лидеров

Александр Емельянов
4 часа назад
Я так понимаю они не берут во внимание совсем деревни. Маленькие города ещё ладно, хоть сколько-нибудь заметны, а то так каждую горную деревню можно

Инфографика: самые высокогорные населенные пункты мира

Aller 37
6 часов назад
Dmitriy, когда научный метод подходит к границе своего познания, то дальше все выглядит сверхъестественным. Неделимость электрона, неизвестность его

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Vitek Ra
7 часов назад
Eetu, 10% - это вообще не много, я думаю, такой же уровень и в России,а может и больше. Но намного сложнее добиться от врачей рецепта, так как препараты

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Vitek Ra
7 часов назад
Какая-то чушь, Сингапур не в топе, хотя там зарплаты выше, чем в той же Швеции раза в 2, а цены - как в Индонезии (для справки, дешевле, чем России).

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Насимжон Мухаммадиев
7 часов назад
Андрей, Иран вроде с Россией не воюет

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Валерий Муравицкий
8 часов назад
Лишь бы не соль

В межзвездном пространстве впервые обнаружили сахар

Святослав Третьяков
9 часов назад
densto, абсолютно верно

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Святослав Третьяков
9 часов назад
Ильдар, ты так уверен, что он там не жил? А доказательства есть?

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Святослав Третьяков
9 часов назад
Jurgen, да, многие об этом знают, но это не принято говорить, ведь "НУ ЭТО ЖЕ ШВЕЦИЯ!!!!!;!1 КУДА РОССИИ ДО НЕЁ". Вот и корежит тех, кто боится правде в глаза

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Святослав Третьяков
9 часов назад
Пользователь, так если ты гражданин Евросоюза, что ты тут то забыл на сайте ".ru"? Может ты просто бот обыкновенный? 😅

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Дэн М
9 часов назад
Алексей, или кривых руках питерской шпаны

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Дэн М
9 часов назад
Денчик, растёт из плеч у меня. По крайней мере хватает, чтобы не отлизывать кремлёвским бандитам как ты

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Dmitriy Dorian
10 часов назад
Aller, вы их видели, но их материальность не проявлялась... Тогда тут нужно нам договориться о том, что такое "материальность". И вообще, материализм

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Олег Геннадьевич Галютин...
10 часов назад
Вадим, в Новосибирской области

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Сяоми Редми
10 часов назад
Я думал то что в Ташкенте ожидается 46° - это жарко... Хотя уже 38, и ощущение что кисти рук стегают крапивой. Такое обжигающее солнце.

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Андрей Самуйлик
10 часов назад
Eloboss, пускай жарятся . Может поумнеют с войной на матушку Россию бежать

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Редакция Naked Science
10 часов назад
Oblllens, не факт

Ученые: глобальное потепление угрожает даже тихоходкам

Самые обсуждаемые