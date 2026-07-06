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Спутники показали, как выглядит турецкий военный комплекс нового поколения

На предстоящем саммите НАТО в Анкаре Турция впервые представит новый объединенный штаб Ay Yıldız («Полумесяц и звезда») — современный военный комплекс, призванный сосредоточить под одной крышей руководство оборонной системы страны. Именно здесь будут принимать министров обороны государств — членов альянса и высокопоставленных представителей НАТО.

Турецкий военный комплекс нового поколения Ay Yıldız («Полумесяц и звезда») / © Planet Labs

Торжественная церемония закладки фундамента комплекса состоялась 30 августа 2021 года при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана. К настоящему времени основные строительные работы практически завершены.

Турецкий военный комплекс нового поколения Ay Yıldız («Полумесяц и звезда») / © Planet Labs

Объединенный штаб Ay Yıldız станет единым центром управления Вооруженными силами Турции. В одном комплексе разместятся Министерство национальной обороны, Генеральный штаб, а также командования Сухопутных войск, Военно-морских сил и Военно-воздушных сил. Ожидается, что такая централизация повысит эффективность совместного планирования, управления войсками и проведения объединенных операций.

Архитектурный концепт комплекса вдохновлен полумесяцем и звездой — символами турецкого государственного флага. Проект разрабатывался с учетом как нынешних, так и перспективных потребностей вооруженных сил.

Комплекс оснащен передовыми системами — от средств киберзащиты и баллистической защиты до технологий противодействия химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам. В сочетании с новейшими инженерными решениями это позволит ему стать одним из самых современных военных штабов в мире.

Штаб Ay Yıldız станет стратегическим центром, обеспечивающим более тесную интеграцию структур Министерства национальной обороны, расширение возможностей турецких вооруженных сил по ведению совместных операций и практическое воплощение оборонной стратегии страны.

Первым официальным мероприятием, которое пройдет здесь, станет саммит глав государств и правительств стран НАТО, намеченный в Анкаре на 7–8 июля 2026 года.