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Крупнейший мировой производитель аккумуляторов для электромобилей строит более 200 станций замены батарей каждый месяц

Поддерживаемая компанией CATL сеть станций быстрой замены аккумуляторов Choco-SEB 30 июня ввела в эксплуатацию свою 2000-ю станцию. Это стало очередной вехой в стремительном развитии проекта: с начала 2026 года компания открывает в среднем более 200 новых станций ежемесячно.

Станция смены аккумуляторов / © CATL

Крупнейший мировой производитель аккумуляторов для электромобилей продолжает уверенно наращивать собственную инфраструктуру. После запуска двухтысячной станции CATL приблизилась к заявленной цели — к концу 2026 года развернуть 3000 станций замены батарей на территории материкового Китая и Гонконга.

О планах по созданию новой экосистемы компания объявила еще в декабре прошлого года. Тогда CATL сообщила, что совместно с китайскими автопроизводителями разработала десять новых моделей электромобилей, совместимых со сменными аккумуляторными блоками.

Компания рассчитывает, что распространение технологии позволит в перспективе заменить до трети традиционных автозаправочных станций Китая сетью автоматизированных пунктов замены батарей.

По состоянию на начало июля сеть Choco-SEB уже охватывала 180 городов в 31 провинции Китая. При этом проект постепенно выходит и на зарубежные рынки. Этому способствует недавно заключенное партнерство CATL с рядом международных компаний, включая Octopus Energy, которое предусматривает внедрение масштабной сети станций замены аккумуляторов в Великобритании и других странах Европы.

Последний этап расширения сети был ориентирован на крупные города, туристические центры и коммерческие районы. Кроме того, компания готовится начать строительство инфраструктуры вдоль нескольких важнейших скоростных автомагистралей Китая, включая маршруты Пекин — Харбин, Пекин — Куньмин, Пекин — Тибет, Дацин — Гуанчжоу и Ланьчжоу — Хайкоу.

Если нынешние темпы сохранятся, к концу 2026 года CATL будет располагать уже свыше 4000 станций замены аккумуляторов по всему миру. Для сравнения: еще в октябре прошлого года сеть насчитывала около 700 станций, а в начале 2025 года подобных объектов у компании не было вовсе.

Столь стремительное развитие проекта еще раз демонстрирует, каких результатов можно добиться благодаря долгосрочной стратегии, тесному сотрудничеству между компаниями и масштабным инвестициям в развитие новой транспортной инфраструктуры.