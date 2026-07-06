Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Крупнейший мировой производитель аккумуляторов для электромобилей строит более 200 станций замены батарей каждый месяц
Поддерживаемая компанией CATL сеть станций быстрой замены аккумуляторов Choco-SEB 30 июня ввела в эксплуатацию свою 2000-ю станцию. Это стало очередной вехой в стремительном развитии проекта: с начала 2026 года компания открывает в среднем более 200 новых станций ежемесячно.
Крупнейший мировой производитель аккумуляторов для электромобилей продолжает уверенно наращивать собственную инфраструктуру. После запуска двухтысячной станции CATL приблизилась к заявленной цели — к концу 2026 года развернуть 3000 станций замены батарей на территории материкового Китая и Гонконга.
О планах по созданию новой экосистемы компания объявила еще в декабре прошлого года. Тогда CATL сообщила, что совместно с китайскими автопроизводителями разработала десять новых моделей электромобилей, совместимых со сменными аккумуляторными блоками.
Компания рассчитывает, что распространение технологии позволит в перспективе заменить до трети традиционных автозаправочных станций Китая сетью автоматизированных пунктов замены батарей.
По состоянию на начало июля сеть Choco-SEB уже охватывала 180 городов в 31 провинции Китая. При этом проект постепенно выходит и на зарубежные рынки. Этому способствует недавно заключенное партнерство CATL с рядом международных компаний, включая Octopus Energy, которое предусматривает внедрение масштабной сети станций замены аккумуляторов в Великобритании и других странах Европы.
Последний этап расширения сети был ориентирован на крупные города, туристические центры и коммерческие районы. Кроме того, компания готовится начать строительство инфраструктуры вдоль нескольких важнейших скоростных автомагистралей Китая, включая маршруты Пекин — Харбин, Пекин — Куньмин, Пекин — Тибет, Дацин — Гуанчжоу и Ланьчжоу — Хайкоу.
Если нынешние темпы сохранятся, к концу 2026 года CATL будет располагать уже свыше 4000 станций замены аккумуляторов по всему миру. Для сравнения: еще в октябре прошлого года сеть насчитывала около 700 станций, а в начале 2025 года подобных объектов у компании не было вовсе.
Столь стремительное развитие проекта еще раз демонстрирует, каких результатов можно добиться благодаря долгосрочной стратегии, тесному сотрудничеству между компаниями и масштабным инвестициям в развитие новой транспортной инфраструктуры.
Китайские и британские палеонтологи обнаружили древнейший эволюционный прообраз челюстей современных пауков и скорпионов. Просканировав окаменелость животного Urokodia aequalis возрастом 518 миллионов лет, ученые выявили самую раннюю известную науке переходную форму хелицер. Трехмерная модель впервые наглядно показала, как именно возникло главное оружие паукообразных: несколько суставов длинных хватательных конечностей, характерных для кембрийских хищников, срослись воедино и образовали новый ротовой аппарат.
Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Интриги и тайные свидания — прерогатива не только людей. В мире дикой природы тоже случаются драмы, и одна из них развернулась в лесах Северной Америки. Маленькие серые птицы, известные в науке как гаички Гамбела, долгое время считались образцом супружеской верности, но на деле оказались хитрыми стратегами. Они заводят потомство не только от постоянного партнера, но и от самца-соседа с определенным набором качеств. Авторы нового исследования попытались выяснить, что толкает самок на измену и как это влияет на выживание всего вида.
Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Новая находка доказывает, что эволюция изобрела как минимум два независимых способа бороться с вирусами. Это открытие кардинально меняет представления о развитии иммунитета и расширяет горизонты для поиска новых лекарств.
В вакууме космоса два металлических предмета, прижатые друг к другу, могут спонтанно свариться без какого-либо нагрева. Из-за отсутствия кислорода на поверхностях деталей разрушается защитный слой, в результате чего свободные электроны начинают мгновенно перемещаться между ними и соединяют два элемента в один монолит.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Октября, 2023
«Буревестник»: ждет ли нас мини-Чернобыль?
23 Декабря, 2014
10 самых мощных суперкомпьютеров мира
6 Августа, 2020
С точки зрения науки: взрыв в Бейруте
21 Декабря, 2016
Нормальные герои: Сталин, Гитлер и Ким Ир Сен
23 Июля, 2014
10 самых больших телескопов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии