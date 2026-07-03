  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 июля, 07:14
Рейтинг: +1209
Посты: 2751

Gulfstream G800 обновил рекорды деловой авиации по скорости и дальности полета

Флагманский бизнес-джет американской компании Gulfstream Aerospace в июне отметился сразу двумя выдающимися достижениями, установив новые мировые рекорды среди самолетов деловой авиации — сначала по скорости, а затем по дальности беспосадочного перелета.

Сообщество
# авиация
# рекорды
# самолёты
Бизнес-джет Gulfstream G800 / © Gulfstream Aerospace 
Бизнес-джет Gulfstream G800 / © Gulfstream Aerospace 

Первый рекорд зафиксировали в начале месяца во время рейса из Рейкьявика в Саванну, где находится головное предприятие Gulfstream. Самолет преодолел 5 505 километров всего за пять часов 52 минуты, поддерживая крейсерскую скорость, соответствующую 938 километрам в час. Этот полет стал юбилейным — 800-м официально зарегистрированным рекордом скорости в истории самолетов Gulfstream.

Спустя несколько недель, 28 июня, еще один Gulfstream G800 установил новое достижение, выполнив беспосадочный перелет из австралийского Мельбурна в американский Молин (штат Иллинойс). За 16 часов 56 минут самолет преодолел 15 377 километров, установив новый рекорд дальности для бизнес-джетов.

С момента начала коммерческой эксплуатации в августе 2025 года G800 успел записать на свой счет уже 15 мировых рекордов скорости. При этом общее количество официально зарегистрированных рекордных достижений самолётов Gulfstream достигло 815.

Gulfstream G800 относится к категории сверхдальних бизнес-джетов и рассчитан на выполнение межконтинентальных перелетов без промежуточных посадок. Максимальная дальность полета составляет 15 186 километров. В зависимости от выбранной компоновки салона самолет способен перевозить до 19 пассажиров.

Одной из ключевых особенностей G800 является просторный салон, который может быть разделен на четыре независимые жилые зоны. Кроме того, на борту предусмотрен отдельный отсек для отдыха экипажа. Такая компоновка обеспечивает высокий уровень комфорта во время перелетов продолжительностью более 15 часов как для пассажиров, так и для пилотов.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Геологическая прогулка по Санкт- Петербургу: камень в архитектуре города
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Раскрывая тайны Достоевского
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
600
Из жизни философов
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Русская письменность от Средневековья к Новому времени
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Зоосад древневосточной мифологии
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
04 Июл
700
Пчелиная республика: тайны цивилизации в сотах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Как птицы понимают город
Политехнический музей
Москва
Экскурсия
04 Июл
Бесплатно
Космические города России
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Июл
Бесплатно
Тридцати веков кумир: Гомер и современность
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 июля, 11:54
Марк Чернов

Историки объяснили, как римляне строили идеально прямые дороги на тысячи километров

Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.

История
# Древний Рим
# инженерия
# инструменты
# история
# Римская империя
30 июня, 16:52
Понамарева Валерия

Карликовому соколу понадобилось меньше квадратного километра для выкармливания птенцов

Самый маленький дневной хищник Африки впервые попал под наблюдение с помощью GPS-трекеров. Ученые выяснили, что для выкармливания птенцов ему нужен участок почти в 14 раз меньше, чем у степной пустельги — ближайшего «рекордсмена» среди изученных птиц.

Биология
# GPS-данные
# африка
# охота
# сокол
1 июля, 08:40
Марк Чернов

Ученые объяснили, почему металлы в космосе свариваются без нагрева

В вакууме космоса два металлических предмета, прижатые друг к другу, могут спонтанно свариться без какого-либо нагрева. Из-за отсутствия кислорода на поверхностях деталей разрушается защитный слой, в результате чего свободные электроны начинают мгновенно перемещаться между ними и соединяют два элемента в один монолит.

Физика
# инженерия
# космические аппараты
# космос
# металлы
# физика
26 июня, 14:54
Максим Абдулаев

Начало деменции у пожилых собак определили по их походке

Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.

Биология
# деменция
# походка
# собаки
# старение
1 июля, 11:54
Марк Чернов

Историки объяснили, как римляне строили идеально прямые дороги на тысячи километров

Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.

История
# Древний Рим
# инженерия
# инструменты
# история
# Римская империя
28 июня, 16:58
Alexander Baulin

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.

С точки зрения науки
# NASA
# SpaceX
# Илон Маск
# космос
# марс
# освоение космоса
# терраформирование Марса
# технологии
Выбор редакции
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Биологи нашли способ получать бесконечное количество раковых «киллеров»

    2 июля, 16:44

  2. Видеть сквозь скалу: как математика помогает строить безопасные тоннели

    2 июля, 16:35

  3. Брейгель изобразил охоту летучей мыши на птиц за 400 лет до того, как об этом узнали ученые

    2 июля, 14:00

  4. Прием парацетамола во время беременности признали безопасным для ребенка

    2 июля, 13:12
Выбор редакции

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

28 июня, 16:58

Последние комментарии

Андрей Степанов
21 минута назад
Алексей, международные резервы не нужны как копилка, они нужны для международной торговли. Собственно поэтому они не хранятся в "безопасных

Рейтинг стран с крупнейшими валютными резервами

Олег Целиков
1 час назад
Самое интересное, что Белоруссии вообще в этом списке нет. Хотя там на протяжении около 600 км Минск - Гродно стоят только 3 камеры. И если стоят

Инфографика: страны с самым высоким уровнем смертности на дорогах

Дэн М
2 часа назад
Ваня, роботы доставщики это ты и твои коллеги, которых мама о дверной проем башкой приложила. Для стиральной машины и робота пылесоса и 130 нм хватит,

Карта: глобальный демографический разлом

Дэн М
2 часа назад
Ваня, я понимаю, что кураторы дают тухлые методички. Но U образное распределение это США. Тобой не любимое. Если говорить о традиционных обществах

Карта: глобальный демографический разлом

Андрей Степанов
2 часа назад
Alexander, вот именно ЦБ считает вместе с замороженными. И считает на данный момент 700+ млрд, а не 434. https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/

Рейтинг стран с крупнейшими валютными резервами

Евгений Насонов
3 часа назад
100 тысяч средняя зарплата в России? У нас две России что-ли? Или я проспал пару лет? Просто когда я вчера засыпал она была около 70 тысяч.

Сколько часов нужно работать жителям Европы, чтобы купить GTA VI

Дэн М
3 часа назад
Ванек, ну так че с тобой спорил? Или не пустят тебя во Франкфурт?

Рейтинг крупнейших автопроизводителей мира 

Дэн М
3 часа назад
O, ты меня не агитируй к своим. Лахта как там, стоит?

Рейтинг крупнейших автопроизводителей мира 

Дэн М
3 часа назад
Десятилетие? Тю, щенки. С суперджета пример надо брать. Или ИЛ. Сколько там? Лет 20 уже?

Инспектор NASA: корабль Boeing Starliner может отстать от графика почти на десятилетие

O B
5 часов назад
Дэн, а ты опытный тоже походу с задним приводом)))

Рейтинг крупнейших автопроизводителей мира 

Вершина Эволюции
5 часов назад
Да семь тысяч она везде стоит. Так что какие десять в России

Сколько часов нужно работать жителям Европы, чтобы купить GTA VI

Александр Синявский
6 часов назад
В заголовке ошибка. Согласно таблице 5 исследования, Россия на 7-м месте.

Россия заняла шестое место в мире по числу смертей от автомобильных выхлопов

Sergey Gorovoy
7 часов назад
Сергей, никаких пиететов к возрасту, и по сей день фунциклирующих дорог, а сразу очень близкое и "родное" - вопрос о воровстве при строительстве в

Историки объяснили, как римляне строили идеально прямые дороги на тысячи километров

Имя Фамилия
8 часов назад
Александр, "А именно зимой важнее всего уровень иммунных клеток в крови (связанный с витамином Д в ней), напомню." Видимо, Вы не изучали этот вопрос и

Летнее солнце помогло не всем при дефиците витамина D — вопреки тому, во что все верили

Alexander Orsi
10 часов назад
Андрей, ошибаетесь, использованны данные цб, ВМЕСТЕ с замороженными. Он считает только так.

Рейтинг стран с крупнейшими валютными резервами

Редакция Naked Science
10 часов назад
Михаил, весьма глупый комментарий. Такой вывод можно сделать, если мы так системно подходим к вопросу. Но не когда на одной из 100 карт какие-то

Карта: кошатники против собачников в странах Европы 

Константин Бородаенко...
10 часов назад
Дэн, а можете из-за дотаций и налоговых льгот? Мне в Норвегии намного выгоднее купить электричку новую, чем новую с ДВС. Потому что НДС 25% на

Рейтинг крупнейших автопроизводителей мира 

Buy Sell
11 часов назад
David, планов то громадье у него, хороше бы, чтобы до задуманного доводилось! а не только ради роста капитализации активов ... ;-)

SpaceX намерена запустить мобильную связь Starlink — это станет одним из самых масштабных коммерческих проектов компании Маска

Buy Sell
11 часов назад
Константин, ретрансляция трафика - энергозатратна, но "достаточная" плотность абонентов, когда трафик "делится на всех", причем интеллектуально,

SpaceX намерена запустить мобильную связь Starlink — это станет одним из самых масштабных коммерческих проектов компании Маска

Михаил Невский
12 часов назад
Александр, во-первых я ответил одновременно и вам и комметатору выше, извиняюсь за такой стиль. Я тоже могу привести ссылки что цена в 200 рублей

Россия заняла шестое место в мире по числу смертей от автомобильных выхлопов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Ошибка авторизации
По закону на российских сайтах теперь нельзя авторизовываться с помощью иностранных сервисов. Используйте другой способ или восстановите доступ по почте.
Восстановить доступ
Войти по-другому
Вход через почту
Введите привязанную к соцсети почту, чтобы восстановить доступ или получить одноразовую ссылку для входа на сайт.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно