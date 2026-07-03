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Gulfstream G800 обновил рекорды деловой авиации по скорости и дальности полета

Флагманский бизнес-джет американской компании Gulfstream Aerospace в июне отметился сразу двумя выдающимися достижениями, установив новые мировые рекорды среди самолетов деловой авиации — сначала по скорости, а затем по дальности беспосадочного перелета.

Бизнес-джет Gulfstream G800 / © Gulfstream Aerospace

Первый рекорд зафиксировали в начале месяца во время рейса из Рейкьявика в Саванну, где находится головное предприятие Gulfstream. Самолет преодолел 5 505 километров всего за пять часов 52 минуты, поддерживая крейсерскую скорость, соответствующую 938 километрам в час. Этот полет стал юбилейным — 800-м официально зарегистрированным рекордом скорости в истории самолетов Gulfstream.

Спустя несколько недель, 28 июня, еще один Gulfstream G800 установил новое достижение, выполнив беспосадочный перелет из австралийского Мельбурна в американский Молин (штат Иллинойс). За 16 часов 56 минут самолет преодолел 15 377 километров, установив новый рекорд дальности для бизнес-джетов.

С момента начала коммерческой эксплуатации в августе 2025 года G800 успел записать на свой счет уже 15 мировых рекордов скорости. При этом общее количество официально зарегистрированных рекордных достижений самолётов Gulfstream достигло 815.

Gulfstream G800 относится к категории сверхдальних бизнес-джетов и рассчитан на выполнение межконтинентальных перелетов без промежуточных посадок. Максимальная дальность полета составляет 15 186 километров. В зависимости от выбранной компоновки салона самолет способен перевозить до 19 пассажиров.

Одной из ключевых особенностей G800 является просторный салон, который может быть разделен на четыре независимые жилые зоны. Кроме того, на борту предусмотрен отдельный отсек для отдыха экипажа. Такая компоновка обеспечивает высокий уровень комфорта во время перелетов продолжительностью более 15 часов как для пассажиров, так и для пилотов.