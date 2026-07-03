Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Gulfstream G800 обновил рекорды деловой авиации по скорости и дальности полета
Флагманский бизнес-джет американской компании Gulfstream Aerospace в июне отметился сразу двумя выдающимися достижениями, установив новые мировые рекорды среди самолетов деловой авиации — сначала по скорости, а затем по дальности беспосадочного перелета.
Первый рекорд зафиксировали в начале месяца во время рейса из Рейкьявика в Саванну, где находится головное предприятие Gulfstream. Самолет преодолел 5 505 километров всего за пять часов 52 минуты, поддерживая крейсерскую скорость, соответствующую 938 километрам в час. Этот полет стал юбилейным — 800-м официально зарегистрированным рекордом скорости в истории самолетов Gulfstream.
Спустя несколько недель, 28 июня, еще один Gulfstream G800 установил новое достижение, выполнив беспосадочный перелет из австралийского Мельбурна в американский Молин (штат Иллинойс). За 16 часов 56 минут самолет преодолел 15 377 километров, установив новый рекорд дальности для бизнес-джетов.
С момента начала коммерческой эксплуатации в августе 2025 года G800 успел записать на свой счет уже 15 мировых рекордов скорости. При этом общее количество официально зарегистрированных рекордных достижений самолётов Gulfstream достигло 815.
Gulfstream G800 относится к категории сверхдальних бизнес-джетов и рассчитан на выполнение межконтинентальных перелетов без промежуточных посадок. Максимальная дальность полета составляет 15 186 километров. В зависимости от выбранной компоновки салона самолет способен перевозить до 19 пассажиров.
Одной из ключевых особенностей G800 является просторный салон, который может быть разделен на четыре независимые жилые зоны. Кроме того, на борту предусмотрен отдельный отсек для отдыха экипажа. Такая компоновка обеспечивает высокий уровень комфорта во время перелетов продолжительностью более 15 часов как для пассажиров, так и для пилотов.
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Самый маленький дневной хищник Африки впервые попал под наблюдение с помощью GPS-трекеров. Ученые выяснили, что для выкармливания птенцов ему нужен участок почти в 14 раз меньше, чем у степной пустельги — ближайшего «рекордсмена» среди изученных птиц.
В вакууме космоса два металлических предмета, прижатые друг к другу, могут спонтанно свариться без какого-либо нагрева. Из-за отсутствия кислорода на поверхностях деталей разрушается защитный слой, в результате чего свободные электроны начинают мгновенно перемещаться между ними и соединяют два элемента в один монолит.
Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Марта, 2017
«Ангара»: рождение ракеты
8 Июля, 2014
5 простых способов продлить себе жизнь
15 Декабря, 2017
Главные достижения науки и техники за 2017 год
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии