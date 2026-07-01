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BMW представила кроссовер X5 нового поколения

Новый кроссовер BMW X5 / © BMW

BMW iX5 60 xDrive стал первым электромобилем в семействе X5. До 100 километров в час кроссовер разгоняется за 4,6 секунды. Его максимальная скорость — 210 километров в час. iX5 Hydrogen — первый серийный автомобиль BMW с водородным двигателем. Ожидается, что он появится на рынке в 2028 году.

Новый X5 получил дизайн в стиле Neue Klasse. Существенно изменилась передняя часть автомобиля. Широкую решетку с крупными «ноздрями» заменили на узкую вертикальную с подсвеченным контуром. Облик дополняют новые X-образные световые элементы в фарах, которые можно включать отдельно.

Еще одна особенность нового автомобиля — ручки, выполненные в форме небольших «крылышек». Кроссовер будет доступен в 11 цветах, в том числе в матовых оттенках из программы BMW Individual.

Среди особенностей можно выделить крестообразный руль, широкий дисплей Panoramic Vision под лобовым стеклом и мультимедийный экран со скошенными углами. Кроссовер оснастят трехмерным проекционным дисплеем. За дополнительную плату передний пассажир получит отдельный развлекательный экран.

Новый X5 начнут собирать в августе на американском заводе BMW. Первые автомобили серии появятся в продаже в Германии уже в ноябре 2026 года. Дизельная версия будет стоить от 95 750 евро, бензиновая — от 99 750 евро. Электромобиль выйдет на рынок в марте 2027 года.

Новый кроссовер BMW X5 / © BMW

Новый кроссовер BMW X5 / © BMW

Новый кроссовер BMW X5 / © BMW

Новый кроссовер BMW X5 / © BMW

Новый кроссовер BMW X5 / © BMW

Новый кроссовер BMW X5 / © BMW

Новый кроссовер BMW X5 / © BMW

Новый кроссовер BMW X5 / © BMW