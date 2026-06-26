Биологи зафиксировали ускоренное физиологическое старение за последние 70 лет

Заболеваемость раком у людей младше 55 лет растет от поколения к поколению. Традиционные факторы риска не могут полностью объяснить эту динамику. Масштабное исследование на данных двух биобанков показало, что новые поколения стареют быстрее предыдущих на физиологическом уровне и это напрямую связано с повышенным риском развития рака в молодом возрасте.

По данным ученых, с 1990 по 2019 год заболеваемость раком у людей младше 50 лет увеличилась в мире на 24%, причем этот рост носит выраженный поколенческий характер. Люди, родившиеся в 1990-х, имеют как минимум в четыре раза более высокий риск развития колоректального рака в молодом возрасте по сравнению с родившимися в 1960-х.

В США доля случаев колоректального рака, диагностированного до 55 лет, увеличилась с 11% в 1995 году до 20% в 2019-м. Похожая картина наблюдается по раку матки и некоторым другим типам онкопатологий. Такая динамика указывает на действие новых, еще не до конца изученных факторов риска, характерных именно для последних поколений.

Как правило, причины рака выявляют на основе изучения отдельных факторов, среди которых ожирение или неправильное питание. Однако такие факторы сложно измерить на протяжении жизни: эффект каждого из них по отдельности может быть небольшим, а главную опасность представляют сложные, взаимодействующие друг с другом смеси этих факторов. Поэтому биологи предлагают использовать биологический возраст как интегральный показатель, отражающий накопленный износ организма.

Ученые из США проанализировали информацию из UK Biobank, куда вошли данные 154 тысяч человек в возрасте до 55 лет на момент включения в исследование, и американской базы All of Us Research Program, состоящей из 10 тысяч участников. Специалисты оценили биологический возраст этих людей, сравнили с фактическим возрастом по паспорту и возможным наличием рака. Результаты анализа опубликовал журнал Nature Medicine.

Результаты показали, что биологическое старение нарастает от поколения к поколению. У людей из UK Biobank, родившихся в 1965-1974 годах, показатель возрастного разрыва был в среднем на 23% выше, чем у родившихся в 1950-1954 годах, при одинаковом «паспортном» возрасте. Эта тенденция полностью подтвердилась в американской выборке, где у поколения 1990-х возрастной разрыв оказался на 92% больше по сравнению с людьми второй половины 1960-х.

Что касается связи с онкологическими рисками, каждое увеличение возрастного разрыва было ассоциировано с ростом риска развития любого рака на 8%. Связь оказалась наиболее выраженной для трех типов опухолей: риск рака легкого возрастал на 57%, опухолей желудочно-кишечного тракта — на 17%, рака матки — на 31%. Эти связи сохранялись после поправки на курение, ожирение, социально-экономический статус, а также на генетическую предрасположенность к старению и самим видам рака.

По мнению ученых, ускоренное старение — как всего организма, так и отдельных органов — вбирает в себя влияние всех известных и пока неизвестных факторов риска. Сам факт того, что старение ускоряется от поколения к поколению одновременно с ростом заболеваемости, позволяет рассматривать его как возможную движущую силу этого процесса.

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Андрей Серегин 132 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.