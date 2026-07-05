Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Космические колоссы: обзор самых необычных вулканов за пределами Земли
Среди астероидов между Марсом и Юпитером обращается карликовая планета Церера, названная в честь римской богини плодородия. Несмотря на то что ее диаметр составляет лишь около одной тринадцатой диаметра Земли, именно здесь возвышается весьма необычный вулкан.
Ахуна
Поверхность Цереры густо покрыта ударными кратерами, а над горизонтом поднимается криовулкан Ахуна. Его высота достигает четырех километров, а диаметр основания — около 19 километров. Иными словами по высоте он равен примерно сорока четырем футбольным полям.
Но размеры — далеко не самое удивительное. Ахуна Монс сформировался не из расплавленной породы, а из смеси солёной воды и глины. Это единственный хорошо сохранившийся криовулкан на Церере; остальные подобные образования, по всей видимости, со временем были сильно деформированы. Сегодня он находится в спящем состоянии, однако если бы человек оказался у его подножия во время извержения, навстречу ему устремились бы не раскалённые пирокластические потоки, а выбросы ледяной жидкости.
Криовулканы не имеют аналогов на Земле. Вместо лавы они извергают богатые летучими веществами смеси — соленую грязь, воду, лед и другие замерзшие соединения. Хотя Ахуна уникален для Цереры, в пределах Солнечной системы существуют и другие подобные вулканы.
Гора Маат
Если кажется, что планета, почти полностью покрытая вулканами, возможна лишь в научной фантастике, стоит взглянуть на Венеру. По современным оценкам, на ее поверхности находится около 85 тысяч вулканов. Для сравнения: на Земле их насчитывается примерно полторы тысячи.
Атмосфера Венеры чрезвычайно богата углекислым газом, и многие исследователи полагают, что столь высокая его концентрация во многом связана с масштабной вулканической активностью в прошлом.
Над всеми венерианскими вулканами возвышается гора Маат. Ее высота составляет около восемь километров, а венчающая вершину кальдера имеет размеры примерно 25 × 28 километров. Более того, Маат Монс считается потенциально действующим вулканом.
Патера Локи
Спутник Юпитера Ио буквально изрезан вулканами. Хотя Венера удерживает рекорд по их количеству, именно Ио считается самым вулканически активным небесным телом Солнечной системы.
Самым впечатляющим вулканом здесь является Патера Локи. В привычном понимании он мало похож на вулканическую гору — скорее это гигантское озеро раскаленной лавы. Патера Локи не только крупнейший вулкан Ио, но и наиболее активный вулканический объект всей Солнечной системы.
Его протяженность достигает примерно 200 километров. Ученые наблюдали, как поверхность лавового озера буквально переворачивается, порождая две гигантские волны, распространяющиеся через весь раскаленный бассейн.
Альба Монс
Марс, названный в честь римского бога войны, тоже богат вулканами. Один из самых необычных среди них — Альба Монс.
Хотя его высота сравнительно невелика, он поражает совершенно иным параметром — своими размерами. Вулкан занимает территорию более 997 × 997 километров, то есть по площади превосходит целую Венесуэлу.
По мнению исследователей, Альба Монс пережил грандиозное извержение, после которого его магматическая камера опустела, и центральная часть вулкана частично обрушилась. Сегодня это лишь тень былого исполина, однако его колоссальные размеры по-прежнему вызывают восхищение.
Олимп
Если говорить о настоящих рекордсменах, то в Солнечной системе существует безусловный лидер. Это Олимп Монс — крупнейший известный вулкан и одновременно самая высокая гора среди всех планет.
Его высота достигает около 25 километров, а диаметр основания — примерно 601 километр. Олимп почти втрое выше Эвереста, а по ширине сопоставим с территорией Франции.
Как вулкан смог вырасти до таких невероятных размеров? Ответ кроется в различии между Землей и Марсом. На нашей планете действует тектоника плит: земная кора постоянно медленно смещается, поэтому вулкан со временем покидает область, где магма поднимается из глубин, и его рост прекращается.
На Марсе тектонических плит практически нет. Если под поверхностью существует горячая точка, кора над ней остается неподвижной. Лава снова и снова изливается в одном и том же месте, слой за слоем увеличивая размеры вулкана. Именно так и возник Олимп — крупнейший известный вулкан Солнечной системы. Во всяком случае, крупнейший из тех, что нам пока удалось обнаружить.
Но Солнечная система — далеко не единственная планетная система во Вселенной. На сегодняшний день астрономы обнаружили уже тысячи звезд, вокруг которых обращаются экзопланеты, и почти наверняка существует еще множество миров, о которых человечество пока ничего не знает. Не исключено, что однажды окажется: Олимп вовсе не предел, а лишь самый скромный из гигантов, грохочущих на далеких, пока неизвестных нам планетах.
Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Мы много знаем о том, как цивилизации до нас строили дома и дороги, но с объектами материальной культуры дела обстоят сложнее. Ремесленные техники часто хранились в строгом секрете и могли быть случайно утрачены при неудачном стечении обстоятельств. Так случилось с ювелирной техникой цзинь чжэ сы.
Японские исследователи выловили у берегов Окинавы пластиковую бутылку с узким горлышком, внутри которой сидел большой живой краб. В итоге ученые смогли найти ответы на несколько возникших в связи с этой находкой вопросов: как краб попал в бутылку, сколько там находился и как ему удалось выжить?
На протяжении десятилетий Тель-Авив воздерживался от этого шага, чтобы не испортить отношения с Турцией. Но после действий Израиля 2023-2026 годов официальная Анкара, как и множество государств мира, неоднократно осуждала Израиль, из-за чего изменилась и его позиция по геноциду.
Ученые Южного федерального университета исследовали новую светочувствительную молекулу и обнаружили, что она ведет себя совсем не так, как ожидалось. Благодаря необычным свойствам она может стать основой для создания умных материалов, сенсоров и лекарств, которые будут активироваться светом именно там, где нужно, например, для борьбы с опасными бактериями.
Авторы нового исследования провели сравнительный анализ видов паукообразных и выяснили, какие эволюционные и биомеханические факторы делают одних пауков быстрыми, а других — медленными. Параллельно ученые выделили из этой группы рекордсмена по скорости перемещения.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Августа, 2016
«Стартест» от NASA
20 Января, 2017
Тайна гибели «Курска»
12 Марта, 2015
Самые жаркие места на Земле
17 Июня, 2022
Что мы можем извлечь из «черного ящика»?
21 Февраля, 2018
Догнать «ракетного короля»: топ конкурентов Маска
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии