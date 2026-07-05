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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 июля, 08:13
Рейтинг: +940
Посты: 2048

Космические колоссы: обзор самых необычных вулканов за пределами Земли

Среди астероидов между Марсом и Юпитером обращается карликовая планета Церера, названная в честь римской богини плодородия. Несмотря на то что ее диаметр составляет лишь около одной тринадцатой диаметра Земли, именно здесь возвышается весьма необычный вулкан.

Сообщество
# астрономия
# вулканы
# космос
# Церера
Криовулкан Ахуна / © NASA
Криовулкан Ахуна / © NASA

Ахуна

Поверхность Цереры густо покрыта ударными кратерами, а над горизонтом поднимается криовулкан Ахуна. Его высота достигает четырех километров, а диаметр основания — около 19 километров. Иными словами по высоте он равен примерно сорока четырем футбольным полям.

Но размеры — далеко не самое удивительное. Ахуна Монс сформировался не из расплавленной породы, а из смеси солёной воды и глины. Это единственный хорошо сохранившийся криовулкан на Церере; остальные подобные образования, по всей видимости, со временем были сильно деформированы. Сегодня он находится в спящем состоянии, однако если бы человек оказался у его подножия во время извержения, навстречу ему устремились бы не раскалённые пирокластические потоки, а выбросы ледяной жидкости.

Криовулканы не имеют аналогов на Земле. Вместо лавы они извергают богатые летучими веществами смеси — соленую грязь, воду, лед и другие замерзшие соединения. Хотя Ахуна уникален для Цереры, в пределах Солнечной системы существуют и другие подобные вулканы.

Гора Маат / © NASA
Гора Маат / © NASA

Гора Маат

Если кажется, что планета, почти полностью покрытая вулканами, возможна лишь в научной фантастике, стоит взглянуть на Венеру. По современным оценкам, на ее поверхности находится около 85 тысяч вулканов. Для сравнения: на Земле их насчитывается примерно полторы тысячи.

Атмосфера Венеры чрезвычайно богата углекислым газом, и многие исследователи полагают, что столь высокая его концентрация во многом связана с масштабной вулканической активностью в прошлом.

Над всеми венерианскими вулканами возвышается гора Маат. Ее высота составляет около восемь километров, а венчающая вершину кальдера имеет размеры примерно 25 × 28 километров. Более того, Маат Монс считается потенциально действующим вулканом. 

Вулканы Ио / © NASA
Вулканы Ио / © NASA

Патера Локи

Спутник Юпитера Ио буквально изрезан вулканами. Хотя Венера удерживает рекорд по их количеству, именно Ио считается самым вулканически активным небесным телом Солнечной системы.

Самым впечатляющим вулканом здесь является Патера Локи. В привычном понимании он мало похож на вулканическую гору — скорее это гигантское озеро раскаленной лавы. Патера Локи не только крупнейший вулкан Ио, но и наиболее активный вулканический объект всей Солнечной системы.

Его протяженность достигает примерно 200 километров. Ученые наблюдали, как поверхность лавового озера буквально переворачивается, порождая две гигантские волны, распространяющиеся через весь раскаленный бассейн.

Альба Монс  / © NASA
Альба Монс  / © NASA

Альба Монс

Марс, названный в честь римского бога войны, тоже богат вулканами. Один из самых необычных среди них — Альба Монс.

Хотя его высота сравнительно невелика, он поражает совершенно иным параметром — своими размерами. Вулкан занимает территорию более 997 × 997 километров, то есть по площади превосходит целую Венесуэлу.

По мнению исследователей, Альба Монс пережил грандиозное извержение, после которого его магматическая камера опустела, и центральная часть вулкана частично обрушилась. Сегодня это лишь тень былого исполина, однако его колоссальные размеры по-прежнему вызывают восхищение.

Олимп / © NASA
Олимп / © NASA

Олимп

Если говорить о настоящих рекордсменах, то в Солнечной системе существует безусловный лидер. Это Олимп Монс — крупнейший известный вулкан и одновременно самая высокая гора среди всех планет.

Его высота достигает около 25 километров, а диаметр основания — примерно 601 километр. Олимп почти втрое выше Эвереста, а по ширине сопоставим с территорией Франции.

Как вулкан смог вырасти до таких невероятных размеров? Ответ кроется в различии между Землей и Марсом. На нашей планете действует тектоника плит: земная кора постоянно медленно смещается, поэтому вулкан со временем покидает область, где магма поднимается из глубин, и его рост прекращается.

На Марсе тектонических плит практически нет. Если под поверхностью существует горячая точка, кора над ней остается неподвижной. Лава снова и снова изливается в одном и том же месте, слой за слоем увеличивая размеры вулкана. Именно так и возник Олимп — крупнейший известный вулкан Солнечной системы. Во всяком случае, крупнейший из тех, что нам пока удалось обнаружить.

Но Солнечная система — далеко не единственная планетная система во Вселенной. На сегодняшний день астрономы обнаружили уже тысячи звезд, вокруг которых обращаются экзопланеты, и почти наверняка существует еще множество миров, о которых человечество пока ничего не знает. Не исключено, что однажды окажется: Олимп вовсе не предел, а лишь самый скромный из гигантов, грохочущих на далеких, пока неизвестных нам планетах.

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