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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
29 июня, 07:27
Рейтинг: +651
Посты: 946

Путь длиной в полмира: горбатые киты установили рекорд, преодолев расстояние между Австралией и Бразилией

Ученые обнаружили двух горбатых китов, которые независимо друг от друга совершили беспрецедентные по дальности переходы между Австралией и Бразилией, установив новый мировой рекорд среди представителей своего вида.

Сообщество
# животные
# киты
# природа
# рекорды
Горбатые киты / © Pacific Whale Foundation 
Горбатые киты / © Pacific Whale Foundation 

Исследователи смогли идентифицировать животных по уникальному рисунку и форме нижней поверхности хвостового плавника. Один и тот же кит был сфотографирован у берегов Австралии и Бразилии — двух точек, разделенных расстоянием 14,5 тысячи километров. При этом оба животных двигались в противоположных направлениях, преодолев более длинный маршрут, чем любой другой известный науке горбатый кит.

Горбатые киты известны своими дальними миграциями через крупнейшие океаны планеты. Обычно они следуют устоявшимся маршрутам, которые молодые особи перенимают от матерей. Летом животные кормятся крилем и мелкой рыбой в богатых пищей районах, а зимой отправляются в теплые тропические воды для размножения. Проследить перемещения существ, проводящих большую часть жизни под водой, чрезвычайно сложно. Поэтому в новом исследовании ученые проанализировали более 19 тысяч фотографий горбатых китов, собранных за последние четыре десятилетия научными экспедициями и добровольцами. Для поиска совпадений использовалось специальное программное обеспечение, распознающее животных по окраске и характерным зазубринам на хвостовом плавнике.

В результате исследователям удалось установить, что два разных кита в разные годы были сфотографированы как у восточного побережья Австралии, так и у берегов Бразилии, что свидетельствует о совершенных ими межокеанских переходах.

Один из китов преодолел расстояние свыше 15 тысяч километров, превзойдя прежний рекорд. До этого самым длинным известным путешествием считалась миграция горбатого кита между Колумбией и Занзибаром.

Поскольку ученые располагают лишь фотографиями, сделанными в начале и в конце путешествий, точный маршрут животных остается неизвестным.

Что это значит для науки?

По мнению исследователей, новый рекорд наглядно демонстрирует, насколько огромные расстояния способны преодолевать горбатые киты. Кроме того, методы фотокаталогизации и автоматического распознавания животных помогут ученым отслеживать изменения их миграционных маршрутов в условиях глобального потепления. По мере повышения температуры океанов могут изменяться районы распространения криля — основного корма китов, а вместе с этим будут смещаться и места их кормёжки и размножения.

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