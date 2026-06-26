Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Джеймс Уэбб» показал галактику Сигара в беспрецедентной детализации: на снимке — 16,5 миллиона отдельных звезд
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) недавно посвятил 65 часов непрерывных наблюдений знаменитой спиральной галактике Мессье 82 (M82), более известной как галактика Сигара. Итогом этой масштабной работы стало изображение разрешением 223 мегапикселя, на котором удалось различить 16,5 миллиона отдельных звезд и обнаружить множество деталей, ранее скрытых от астрономов.
Мессье 82 давно стала одним из самых популярных объектов наблюдений. Она расположена сравнительно недалеко от Земли и отличается чрезвычайно высокой скоростью звездообразования.
По мнению ученых, столь бурное рождение новых звезд стало следствием древнего столкновения и последующего слияния галактик. Однако этот период космической активности носит временный характер. Даже по астрономическим меркам столь интенсивное звездообразование продлится недолго. Исследователи полагают, что нынешняя стадия эволюции M82 завершится уже через несколько сотен миллионов лет.
Недавно группа астрономов провела детальную съемку M82 с помощью камеры NIRCam (Near-Infrared Camera), установленной на борту телескопа «Джеймс Уэбб». Совокупное время экспозиции составило 65 часов, что позволило получить беспрецедентно подробное изображение галактики.
Благодаря высокой чувствительности инфракрасной камеры ученые впервые смогли увидеть деформированную структуру галактического диска, миллионы отдельных звезд и многочисленные детали внутреннего строения галактики, ранее скрытые облаками газа и пыли. Всего на снимке различимы около 16,5 миллиона звезд.
Новая 223-мегапиксельная фотография M82 не только стала одним из самых детализированных изображений этой знаменитой галактики, но и открыла астрономам уникальную возможность глубже понять механизмы рождения звезд, эволюции галактик и процессов, происходящих в самых активных звездных системах нашей Вселенной.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Система доставки грузов с орбиты Starfall может приземлить тонну груза в любое место на нашей планете. Однако вскоре на базе сверхтяжелой ракеты и корабля Starship компания Илона Маска планирует развернуть систему доставки намного большей грузоподъемности. Согласно утечкам в СМИ, ею активно интересуются американские военные.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Января, 2015
Памятники людским порокам и добродетелям
11 Июля, 2017
Хватит ли нам лития?
28 Августа, 2015
Вымирающие растения
4 Марта, 2014
10 мифов об эволюции человека
3 Октября, 2014
Алкоголик ли вы?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии