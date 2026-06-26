Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Джеймс Уэбб» показал галактику Сигара в беспрецедентной детализации: на снимке — 16,5 миллиона отдельных звезд

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) недавно посвятил 65 часов непрерывных наблюдений знаменитой спиральной галактике Мессье 82 (M82), более известной как галактика Сигара. Итогом этой масштабной работы стало изображение разрешением 223 мегапикселя, на котором удалось различить 16,5 миллиона отдельных звезд и обнаружить множество деталей, ранее скрытых от астрономов.

Спиральная галактика Мессье 82 (M82) / © NASA, ESA, CSA, Adam Smercina (STScI, Tufts), Thomas Williams (University of Manchester); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

Мессье 82 давно стала одним из самых популярных объектов наблюдений. Она расположена сравнительно недалеко от Земли и отличается чрезвычайно высокой скоростью звездообразования.

По мнению ученых, столь бурное рождение новых звезд стало следствием древнего столкновения и последующего слияния галактик. Однако этот период космической активности носит временный характер. Даже по астрономическим меркам столь интенсивное звездообразование продлится недолго. Исследователи полагают, что нынешняя стадия эволюции M82 завершится уже через несколько сотен миллионов лет.

Недавно группа астрономов провела детальную съемку M82 с помощью камеры NIRCam (Near-Infrared Camera), установленной на борту телескопа «Джеймс Уэбб». Совокупное время экспозиции составило 65 часов, что позволило получить беспрецедентно подробное изображение галактики.

Благодаря высокой чувствительности инфракрасной камеры ученые впервые смогли увидеть деформированную структуру галактического диска, миллионы отдельных звезд и многочисленные детали внутреннего строения галактики, ранее скрытые облаками газа и пыли. Всего на снимке различимы около 16,5 миллиона звезд.

Новая 223-мегапиксельная фотография M82 не только стала одним из самых детализированных изображений этой знаменитой галактики, но и открыла астрономам уникальную возможность глубже понять механизмы рождения звезд, эволюции галактик и процессов, происходящих в самых активных звездных системах нашей Вселенной.