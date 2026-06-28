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Как выспаться в жаркую погоду: 8 простых способов
Жаркая погода влияет не только на общее самочувствие, но и на качество сна. Восемь простых советов помогут пережить лето и сохранить крепкий сон.
Из-за жары некоторые люди хуже засыпают, а на следующее утро чувствуют себя менее отдохнувшими. Конечно, кондиционер решает проблему, но не все домохозяйства могут себе его позволить.
Первое, что нужно сделать — защитить комнату от солнечного света в течение дня. Особенно это важно для помещений, окна которых выходят на солнечную сторону. Кстати, окна в жаркую погоду открывать нежелательно. Днем воздух внутри дома часто оказывается прохладнее, чем снаружи.
Ночью или вечером, когда на улице немного холодает, эффективно проветривать дом перекрестным способом — открыть окна и двери с противоположных сторон. Такой метод подходит не для всех помещений. В любом случае ночное проветривание скорее поможет охладить помещение, чем открытые окна днем.
Следующий совет будет полезнее жителям частных домов. Веранды и комнаты на верхних этажах летом иногда нагреваются сильнее, чем другие части дома. По возможности стоит закрыть межкомнатные двери, отделяющие их от другой части дома. В некоторых случаях могут помочь светоотражающие пленки, жалюзи и навесы. В качестве барьера от солнца можно использовать солнечные панели. Они одновременно будут защищать крышу от лишнего нагрева и генерировать электроэнергию. Хотя этот способ простым уже не назвать.
Если спальня находится на верхних этажах частного дома или окна ее выходят на юг или запад, она может быть летом самым жарким местом в доме. В этом случае по возможности можно на время перенести спальное место в северную часть дома или на первый этаж. К сожалению, в квартирах это чаще всего реализовать не получится.
Бытовые приборы лучше использовать рано утром или поздно вечером. Духовки, плиты, стиральные и посудомоечные машины повышают температуру в помещении. Кроме того, готовка и сушка одежды увеличивают влажность, затрудняя испарение пота. Частично может помочь использование вытяжки — она немного уменьшает распространение влаги в другие помещения.
Выбор постельного белья и одежды для сна также может повлиять на качество сна. Летом рекомендуется выбирать «дышащие» ткани, типа льна и хлопка.
Вентилятор использовать можно, но с осторожностью. Он не охлаждает воздух, а создает его движение у поверхности кожи. Это может усилить испарение пота и дать ощущение прохлады. Однако при использовании вентилятора нужно пить воду. Во время сна не рекомендуется направлять поток воздуха в лицо.
Некоторым людям помогают заснуть многоразовые охлаждающие пакеты или подушки. Подойдет и обычный лед, но пакет со льдом лучше укутать в полотенце или положить на поднос. Это убережет постель от влаги, а кожу от прямого контакта.
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Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
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