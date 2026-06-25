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Опытный самолет Як-130М впервые поднялся в небо

На Иркутском авиационном заводе, входящем в структуру ПАО «Яковлев» и Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха», состоялся первый полет опытного образца модернизированного самолета Як-130М. Новая версия хорошо известного учебно-боевого самолета получила значительно расширенные возможности и фактически вышла за рамки первоначального концепта.

Опытный самолет Як-130М впервые поднялся в небо / © ОАК / «Ростех»

За штурвалом машины находились летчик-испытатель первого класса Александр Гуськов и заслуженный летчик-испытатель Андрей Воропаев. Испытательный полет продолжался около 50 минут. Самолет работал на высотах до двух тысяч метров и развивал скорость до 600 километров в час. По итогам проверки экипаж подтвердил полное выполнение программы без замечаний к работе техники.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков, первый полет Як-130М стал важной вехой в развитии отечественной учебно-боевой авиации. По его словам, новая машина объединяет современные технологические решения и широкий спектр возможностей для выполнения как учебных, так и боевых задач.

Опытный самолет Як-130М впервые поднялся в небо / © ОАК / «Ростех»

Созданный на базе серийного Як-130, который эксплуатируется не только в Воздушно-космических силах России, но и в ряде стран Европы, Азии и Африки, модернизированный вариант получил серьезное обновление бортового оборудования. В «Ростехе» подчеркнули, что внешне самолет сохранил узнаваемый облик, однако по своим характеристикам представляет собой практически новую платформу.

© ОАК / «Ростех»

Як-130М оснащен современной радиолокационной станцией, усовершенствованными системами управления и расширенным комплексом вооружения. В его арсенал входят средства поражения классов «воздух–воздух» и «воздух–земля», что позволяет использовать самолет не только для подготовки пилотов, но и в качестве легкого истребителя.

Модернизация существенно расширила сферу применения самолета. Он способен выполнять учебные и боевые задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Среди его потенциальных задач — поражение наземных объектов, воздушных целей и тяжелых беспилотников.