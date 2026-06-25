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Китай впервые официально опубликовал кадры запуска гиперзвуковой ракеты DF-17

Китайские военные впервые официально продемонстрировали видеозапись запуска гиперзвуковой ракеты DF-17, способной поражать американские военные базы и авианосные ударные группы в Тихоокеанском регионе на расстоянии до 2500 километров.

Китай впервые показал публичные кадры запуска гиперзвуковой ракеты DF-17 / © CCTV

Кадры были показаны в эфире программы «Пришло время военного дела» на государственном телеканале CCTV. На видео ракета вертикально стартует с мобильной пусковой установки, размещенной на автомобильном шасси, во время учений Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая.

© CCTV

DF-17, которую часто называют «убийцей авианосцев», впервые была представлена широкой публике на военном параде в октябре 2019 года, посвященном 70-летию образования КНР. Ракета способна поражать цели на Тайване, а также американские базы на японском острове Окинава и в пределах так называемой Первой островной цепи — стратегической линии, соединяющей Японский архипелаг, Окинаву, Тайвань, Филиппины и Малаккский пролив.

Многие аналитики расценили публикацию этих кадров как сигнал, адресованный США и Тайваню на фоне сохраняющейся напряженности в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.

Военный обозреватель Ду Вонрен, выступивший в эфире CCTV, отметил, что это первый случай, когда были обнародованы кадры непосредственного запуска DF-17. Они демонстрируют боеготовность Ракетных войск и способность комплекса поражать цели даже в сложных условиях местности и при наличии различных помех.

Телевидение также подчеркнуло, что интенсивные совместные учения различных родов войск стали обычной практикой, а внедрение новых систем вооружений позволило значительно сократить время, необходимое для сосредоточения огневой мощи.

DF-17 относится к классу баллистических ракет средней дальности и оснащается гиперзвуковым планирующим боевым блоком. В отличие от традиционных баллистических ракет, которые движутся по относительно предсказуемой баллистической траектории, DF-17 способна маневрировать в верхних слоях атмосферы. Ее полет нередко сравнивают с движением камня, подпрыгивающего по поверхности воды. Такая траектория значительно усложняет перехват существующими американскими системами противоракетной обороны.

В случае конфликта вокруг Тайваня ракеты этого типа могут использоваться для поражения не только командных пунктов и систем ПВО острова, но и американских военных объектов на Окинаве и других базах внутри Первой островной цепи.

Особое внимание экспертов привлекли кадры запуска с мобильной установки на обычной дороге, а не со стационарной позиции. Это рассматривается как демонстрация способности комплекса скрытно перемещаться и осуществлять внезапные пуски, затрудняя разведке противника обнаружение стартовых позиций и нанесение превентивных ударов.