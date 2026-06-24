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Главный космодром США оказался не готов к эпохе сверхтяжелых ракет
Новая проверка показала, что инфраструктура NASA в Космическом центре Кеннеди стремительно стареет и уже не справляется с растущими потребностями SpaceX, Blue Origin и других коммерческих операторов.
Согласно отчету, опубликованному NASA, ключевые объекты американской космической инфраструктуры приближаются к пределу своих возможностей именно в тот момент, когда космическая отрасль готовится к беспрецедентному росту числа запусков.
Особенно серьезные опасения вызывает ситуация в Космическом центре Кеннеди, который остается главным космическим портом США. Большая часть инфраструктуры центра Кеннеди создавалась еще во времена программы «Аполлон» и космических шаттлов.
Сегодня на его территории расположено всего несколько стартовых площадок:
- LC-39A — арендуется SpaceX для запусков Falcon 9, Falcon Heavy и будущих миссий Starship;
- LC-39B — используется NASA для ракеты Space Launch System;
- LC-39C — практически не используется из-за близости к LC-39B;
- LC-48 — новая площадка для легких коммерческих ракет.
По соседству расположена станция военно-космических сил на мысе Канаверал, где находится значительно больше стартовых комплексов. В частности, площадки LC-36A и LC-36B используются компанией Blue Origin для сверхтяжелой ракеты New Glenn. Хотя космодромы управляются разными структурами, значительная часть инфраструктуры является общей.
Среди наиболее проблемных объектов инспекторы выделяют примерно 370 километров старых дорог и мостов, системы снабжения азотом и гелием, электрическую сеть, возраст которой достигает 60 лет.
Особую тревогу вызывает обеспечение запусков газообразным азотом. Азот используется практически на всех этапах подготовки ракет при заправке, во время испытаний и непосредственно перед стартом. Проблема впервые сильно проявилась во время подготовки миссии «Артемида I» в 2022 году, когда возник дефицит азота. Однако, как подчеркивается в новом докладе, ситуация до сих пор не решена.
По прогнозам NASA, к 2028–2029 годам суммарное число запусков и огневых испытаний двигателей может сравняться с количеством дней в календарном году или даже превысить его. Это создаст беспрецедентную нагрузку на космодром.
Главный вывод доклада прост: американские ракеты становятся больше, запускаются чаще и требуют все больше ресурсов, тогда как инфраструктура, созданная еще в XX веке, все труднее справляется с задачами XXI века.
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