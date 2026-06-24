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Самый быстрый тактический запуск в истории: Rocket Lab вывела военный спутник на орбиту менее чем за 17 часов

Компания Rocket Lab установила новый рекорд оперативного вывода спутника на орбиту, выполнив запуск по заказу Космических сил США всего через 16 часов и 42 минуты после получения команды на старт.

Ракета-носитель Electron / © Rocket Lab

Этот результат превзошел предыдущий рекорд более чем на десять часов и стал важной демонстрацией того, насколько быстро современные космические системы способны реагировать на потенциальные угрозы и кризисные ситуации.

Миссия под названием VICTUS HAZE также стала первым случаем, когда один подрядчик отвечал за весь цикл операции: от создания космического аппарата до его запуска и дальнейшего управления на орбите.

Программы так называемого оперативного космоса создаются для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации можно было вывести спутник на орбиту практически немедленно.

Подобная возможность особенно важна для военных, поскольку позволяет быстро заменить потерянные спутники, организовать наблюдение за потенциальным противником или получить дополнительную разведывательную информацию.

Миссия VICTUS HAZE была задумана именно как проверка этого концепта в условиях максимально жестких сроков. После получения официального приказа на запуск специалисты компании Rocket Lab приступили к подготовке миссии.

Команде навигации и управления потребовалось всего около четырех часов, чтобы рассчитать траекторию полета, обновить программное обеспечение ракеты, согласовать работу наземных станций слежения и завершить предполетную подготовку.

Ракета-носитель Electron стартовала с площадки Launch Complex 1 в Новой Зеландии и успешно вывела на орбиту космический аппарат Pioneer, разработанный Rocket Lab. После отделения спутника специалисты приступили к его вводу в эксплуатацию.

После завершения ввода в эксплуатацию Pioneer приступил к выполнению одной из наиболее сложных задач современной космонавтики — операций по сближению и маневрированию рядом с другим космическим объектом.

По сценарию миссии спутник должен быстро приблизиться к другому аппарату, который не предоставляет информации о своем положении и не участвует в координации маневров. Подобные операции позволяют идентифицировать неизвестные объекты на орбите, проводить инспекцию спутников, отслеживать подозрительную активность и получать разведывательную информацию практически в режиме реального времени.