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Пингвины, рыба-пила и тасманийский дьявол: стали известны финалисты фотопремии Australian Geographic 2026
Организаторы конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2026 представили шорт-лист лучших работ года, и среди них действительно немало впечатляющих кадров.
Конкурс посвящен природе Австралазийского региона, охватывающего Австралию, Новую Зеландию, Антарктиду и Новую Гвинею. Фотографы могли представить свои работы в десяти номинациях: животные в естественной среде, поведение животных, растительный мир, макросъемка, пейзаж, исчезающие виды, монохромная фотография, воздействие человека на природу, портфолио и юниорская категория.
В этом году на конкурс поступило 2129 работ от более чем 500 фотографов из 17 стран. Здесь представлены некоторые из наиболее ярких снимков, вошедших в шорт-лист.
Ироничный портрет австралийского ибиса, давно получившей среди местных жителей прозвище «мусорная индейка» за привычку искать пищу в городских отходах.
Редкий природный сюжет, подчеркивающий уникальность отдельной особи среди множества сородичей.
Исследуя высокогорья Тасмании, фотограф стал свидетелем сцены отчаяния и невероятной борьбы за жизнь. Тасманийский дьявол, пораженный опухолью медленно поедал тушу вомбата, пытаясь пережить еще одну суровую зимнюю пору.
Трагический снимок находящейся под угрозой исчезновения летучей лисицы, запутавшейся в колючей проволоке.
Элегантный портрет морской птицы, словно демонстрирующей себя на подиуме.
Необычный и выразительный снимок, привлекающий внимание фактурой и характером главного героя.
Муха-паразит, обезглавливающая муравьев, пикирует на свою жертву. Она откладывает яйцо в голову муравья. Появившаяся личинка развивается внутри, постепенно поедая ткани головы хозяина. Когда развитие завершается, она выходит наружу, фактически обезглавливая муравья — именно поэтому насекомое получило столь мрачное название.
На снимке запечатлена находящаяся на грани исчезновения рыба-пила, скользящая над мелководным рифом.
Пейзажная работа, передающая величие и возраст природных ландшафтов региона.
Другие работы финалистов можно увидеть на сайте конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year.
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Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
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Группа ученых из МФТИ, Российского квантового центра, ФИАН, МГТУ имени Баумана и НИЯУ МИФИ экспериментально определила длину волны, при которой поляризуемость атома тулия в основном состоянии равна нулю. Лазер с таким излучением практически не взаимодействует с атомами тулия в решетке. Результаты работы могут найти применение в квантовых симуляторах, оптических ловушках и прецизионных измерениях.
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