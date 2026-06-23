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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
23 июня, 07:11
Рейтинг: +644
Посты: 941

Пингвины, рыба-пила и тасманийский дьявол: стали известны финалисты фотопремии Australian Geographic 2026

Организаторы конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2026 представили шорт-лист лучших работ года, и среди них действительно немало впечатляющих кадров.

Сообщество
# Австралия
# география
# животные
# природа
# фотографии
Группа королевских пингвинов вызвала гнев морского слона / © John Harrison
Группа королевских пингвинов вызвала гнев морского слона / © John Harrison

Конкурс посвящен природе Австралазийского региона, охватывающего Австралию, Новую Зеландию, Антарктиду и Новую Гвинею. Фотографы могли представить свои работы в десяти номинациях: животные в естественной среде, поведение животных, растительный мир, макросъемка, пейзаж, исчезающие виды, монохромная фотография, воздействие человека на природу, портфолио и юниорская категория.

В этом году на конкурс поступило 2129 работ от более чем 500 фотографов из 17 стран. Здесь представлены некоторые из наиболее ярких снимков, вошедших в шорт-лист.

«Подводная охота», динамичный кадр, демонстрирующий мастерство хищника в момент охоты / © David Stowe
«Подводная охота», динамичный кадр, демонстрирующий мастерство хищника в момент охоты / © David Stowe
«Мусорная индейка» / © Emma Perry
«Мусорная индейка» / © Emma Perry

Ироничный портрет австралийского ибиса, давно получившей среди местных жителей прозвище «мусорная индейка» за привычку искать пищу в городских отходах.

«Один на тысячу»  / © Kendra Campbell
«Один на тысячу»  / © Kendra Campbell

Редкий природный сюжет, подчеркивающий уникальность отдельной особи среди множества сородичей.

«Стойкость — борьба за выживание» / © Matt Cornish
«Стойкость — борьба за выживание» / © Matt Cornish

Исследуя высокогорья Тасмании, фотограф стал свидетелем сцены отчаяния и невероятной борьбы за жизнь. Тасманийский дьявол, пораженный опухолью медленно поедал тушу вомбата, пытаясь пережить еще одну суровую зимнюю пору.

«Между небом и колючей проволокой»  / © Jasmine Vink
«Между небом и колючей проволокой»  / © Jasmine Vink

Трагический снимок находящейся под угрозой исчезновения летучей лисицы, запутавшейся в колючей проволоке.

«Горделивая крачка» / © Georgina Steytler
«Горделивая крачка» / © Georgina Steytler

Элегантный портрет морской птицы, словно демонстрирующей себя на подиуме.

«Мальчик из пакли» / © Andrew Peacock
«Мальчик из пакли» / © Andrew Peacock

Необычный и выразительный снимок, привлекающий внимание фактурой и характером главного героя.

«Крошечное, но смертоносное пике» / © Francois Brassard
«Крошечное, но смертоносное пике» / © Francois Brassard

Муха-паразит, обезглавливающая муравьев, пикирует на свою жертву. Она откладывает яйцо в голову муравья. Появившаяся личинка развивается внутри, постепенно поедая ткани головы хозяина. Когда развитие завершается, она выходит наружу, фактически обезглавливая муравья — именно поэтому насекомое получило столь мрачное название.

«Эфемерная встреча» / © Matt Deakin
«Эфемерная встреча» / © Matt Deakin

На снимке запечатлена находящаяся на грани исчезновения рыба-пила, скользящая над мелководным рифом.

«Древние объятия» / © William Patino
«Древние объятия» / © William Patino

Пейзажная работа, передающая величие и возраст природных ландшафтов региона.

Другие работы финалистов можно увидеть на сайте конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year.

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