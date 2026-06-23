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Китай впервые успешно протестировал спутниковые звонки напрямую на обычные смартфоны

Китайский оператор низкоорбитальной спутниковой связи Spacesail успешно провел первые в стране голосовые звонки по технологии Direct-to-Cell (DTC) с использованием стандартных коммерческих смартфонов без каких-либо аппаратных модификаций.

Запуск ракеты Zhuque-2 со спутником Spacesail DTC 01 / © VCG

По данным компании, качество связи во время испытаний оказалось сопоставимым с наземными сетями 5G.

Тестирование стало возможным благодаря экспериментальному спутнику Spacesail DTC 01, запущенному ранее в этом месяце. Более чем 200 спутников, которые компания вывела на орбиту с момента официального старта своей группировки в 2021 году, предназначались главным образом для широкополосного доступа в интернет и не поддерживали прямое подключение мобильных телефонов.

Китайские производители смартфонов Huawei и Xiaomi начали внедрять функции спутниковых звонков еще в 2024 году. Однако эти устройства работали через систему Tiantong-1, принадлежащую China Telecom.

Спутники Tiantong-1 находятся на геостационарной орбите на высоте около 36 000 километров, что требует специального оборудования и ограничивает возможности связи.

Подход Spacesail отличается принципиально. Ее спутники располагаются на низкой околоземной орбите, значительно ближе к поверхности Земли. Благодаря этому сигнал получается мощнее, а подключаться к сети могут обычные смартфоны с поддержкой стандартов 5G без каких-либо изменений конструкции.

Компания Spacesail опубликовала поэтапный план развертывания своей спутниковой сети:

к концу 2026 года — 324 спутника и запуск начальных сервисов;

к концу 2027 года — 648 спутников и завершение первой фазы проекта;

в долгосрочной перспективе — более 15 000 спутников для полноценной интеграции с будущими сетями 6G.

Официальная фаза масштабного развертывания началась в августе 2024 года. Темпы запусков заметно ускоряются: только в мае 2026 года компания выполнила три запуска за 11 дней. По состоянию на 17 мая на орбите находилось уже 162 спутника Spacesail.

На фоне китайских успехов крупнейшим игроком рынка остается система SpaceX Starlink. По состоянию на июнь 2026 года Starlink располагала примерно 10 600 спутниками на орбите, что составляет около трех четвертей всех действующих спутников в мире. В перспективе компания получила разрешение на создание группировки численностью до 42 000 аппаратов.

Сервис Direct-to-Cell от Starlink уже работает в 30 странах, а число активных устройств, использующих его ежемесячно, достигло 7,4 миллиона.

Технология Direct-to-Cell считается одним из наиболее перспективных направлений развития мобильной связи. Ее ключевая идея заключается в том, что смартфон может подключаться непосредственно к спутнику без специальных терминалов, антенн или дополнительного оборудования.

Если такие системы будут развернуты в глобальном масштабе, мобильная связь сможет работать практически в любой точке планеты — в океане, пустыне, горах или удаленных районах, где строительство наземной инфраструктуры экономически нецелесообразно.

Успешный тест Spacesail показывает, что гонка за создание глобальной спутниковой мобильной сети вступает в новую фазу, в которой все активнее конкурируют Китай и США.