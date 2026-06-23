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«Джеймс Уэбб» получил одно из самых детализированных изображений звездных яслей Ориона
Астрономы представили новое изображение звездообразующей области Орион A, полученное космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST).
Облако Орион A расположено примерно в 1300 световых годах от Земли, к югу от знаменитого Пояса Ориона на ночном небе. Это одно из крупнейших и ближайших к нашей планете молекулярных облаков.
Структура представляет собой гигантское скопление газа и пыли нитевидной формы длиной около 290 световых лет.
Орион A входит в состав более обширного комплекса молекулярных облаков Ориона и является одной из самых активных «звездных колыбелей» в окрестностях Солнечной системы.
По оценкам астрономов, только за последние несколько миллионов лет в облаке Орион A сформировалось около 3000 звездных объектов.
Внутри облака находятся многочисленные молодые протозвезды — зарождающиеся светила, которые еще не завершили процесс формирования. Многие из них окружены дисками из газа и пыли, известными как протопланетные диски. Именно из такого материала впоследствии возникают планеты, астероиды и другие тела планетных систем.
Изучение областей вроде Ориона A помогает ученым понять процессы, которые происходили при рождении нашей Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад. По сути, астрономы наблюдают своеобразную «машину времени»: они видят, как из облаков межзвездного газа рождаются новые звезды и планетные системы, подобные той, частью которой является Земля.
Благодаря своей высокой чувствительности в инфракрасном диапазоне телескоп «Джеймс Уэбб» способен проникать сквозь плотные завесы космической пыли, которые скрывают эти процессы от обычных оптических телескопов. В результате исследователи получают беспрецедентно подробные изображения внутренних областей звездных яслей и могут наблюдать ранние этапы формирования звезд и будущих планет.
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