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Китай ввел в строй крупнейшую плавучую рыбную ферму

У побережья китайского города Санья в провинции Хайнань введена в эксплуатацию гигантская полупогружная аквакультурная платформа, способная удерживать более 64 000 кубометров воды — это примерно соответствует объему двадцати олимпийских плавательных бассейнов.

Китайская плавучая рыбная ферма / © Bastille Post Global

Ожидается, что уже в первый год работы ферма произведет свыше 4 000 тонн морской рыбы.

Платформа получила название Xinhuan No. 1 и стала крупнейшим объектом подобного типа в Китае. В ближайшее время в ее бассейны будет выпущено около трех миллионов мальков.

Конструкция платформы разделена на отдельные зоны и многочисленные секции, что позволяет перемещать рыбу по мере ее роста и организовывать непрерывный цикл выращивания в течение всего года.

Помимо аквакультуры, на платформе планируется развивать различные туристические проекты, включая:

морские экскурсии;

смотровые площадки;

зоны для любительской рыбалки.

Таким образом объект станет не только промышленным хозяйством, но и туристическим центром.

Xinhuan No. 1 представляет собой полупогружную конструкцию с балластной системой, которая позволяет адаптироваться к различным погодным и морским условиям.

Перед вводом в эксплуатацию платформа прошла серию испытаний, подтвердив способность выдерживать воздействие тайфунов — крайне важное качество для акватории Южно-Китайского моря.

Разработчики также утверждают, что объект максимально имитирует естественную морскую среду. Для этого предусмотрена круглосуточная система обмена водой большого объема, обеспечивающая постоянный приток свежей морской воды.

Запуск новой фермы стал очередным примером стратегии Китая по развитию морской инфраструктуры и выносу промышленных объектов за пределы суши. В последние годы страна активно инвестирует в проекты морской экономики, включая плавучие энергетические комплексы, офшорные фермы и даже подводные дата-центры. Подобные объекты позволяют экономить дефицитные земельные ресурсы и использовать огромные площади прибрежных акваторий.