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Наука в объективе: Nature выбрал лучшие фото 2026 года

Ежегодный фотоконкурс Scientist At Work журнала Nature представил пять лучших снимков 2026 года, сделанных учеными по всему миру. Эти фотографии не только демонстрируют важность научных исследований, но и показывают удивительные места, где работают исследователи.

Люди сопровождают стаю ибисов / © Gunnar Hartmann

Главным победителем конкурса в этом году стал студент Гуннар Хартманн. Он работает фотографом в австрийской природоохранной и исследовательской организации Waldrappteam, которая занимается возвращением в Европу исчезнувших ибисов-отшельников — птиц, известных в регионе под названием «вальдрапп».

Когда-то ибисы были обычными обитателями северных предгорий Альп. Однако из-за интенсивной охоты и изменений климата они исчезли из этих мест около четырехсот лет назад.

Как сообщила Nature, Хартманн присоединился к проекту в 2024 году, будучи студентом-естествоиспытателем Университета Кобленца в Германии. Каждый год команда Waldrappteam совершает уникальное путешествие длиной около 2800 километров за 50 дней — от юго-востока Германии до юго-запада Испании, сопровождая стаю выращенных человеком ибисов к их новому дому.

Птицы, выросшие рядом со своими человеческими опекунами и привязанные к ним, следуют за сверхлегким летательным аппаратом, который ведет их по маршруту миграции. Особенно эффектно выглядит ярко-желтый парашют этого воздушного судна, ставший центральным элементом победившей фотографии.

Проект был основан в 2004 году и за годы существования приобрел множество поклонников. В населенных пунктах вдоль маршрута миграции люди собираются, чтобы наблюдать за необычным перелетом птиц под руководством человека.

«Деревня коралловых пробиотиков» / © Uli Kunz

Одним из победителей стал также морской биолог и фотограф-фрилансер Ули Кунц. Его фотография запечатлела ученых Наураса Дарагме и Юсуфа аль-Халеда, устанавливающих инкубационную камеру над ценным участком кораллового рифа.

Проект получил неофициальное название «деревня коралловых пробиотиков» и реализуется в стенах Научно-технического университета имени короля Абдаллы в городе Тувал (Саудовская Аравия).

Ученые исследуют различные виды кораллов и изучают влияние повышения температуры воды, вызванного изменением климата. По словам Кунца, ему хотелось показать не только напряженную работу дайверов-исследователей, но и редкий момент спокойного созерцания среди подводной суеты.

Встреча с крупнейшей рыбой планеты / © Robert Harcourt

Еще один подводный снимок-победитель принадлежит морскому экологу Роберту Харкорту из Университета Маккуори (Австралия). На фотографии морской биолог Майкл Доун берет образец кожи у китовой акулы — крупнейшей рыбы на Земле.

Пока исследователь аккуратно собирает образец, на заднем плане появляется любопытная серебристоперая акула, внимательно наблюдающая за происходящим.

Аэрофотоснимок озера Дог-Лейк в канадской провинции Онтарио / © Haolun Tian

Докторант Хаолунь Тянь представил впечатляющий аэрофотоснимок озера Дог-Лейк в канадской провинции Онтарио. На фотографии ярко-зеленые водорослевые цветения контрастируют с розовой исследовательской лодкой, из которой учёные берут образцы воды.

Несмотря на живописный вид сверху, происходящее в озере представляет серьезную экологическую проблему. Два вида водорослей — Microcystis aeruginosa и Dolichospermum flos-aquae — каждое лето образуют густой токсичный слой на поверхности воды. Эти цветения приводят к гибели рыбы и создают проблемы для систем водоснабжения.

Ученые анализируют ДНК водорослей, пытаясь лучше понять их взаимодействие с другими видами и влияние на экосистему озера.

Комар под ультрафиолетом / © Shayanta Chowdhury

Последним из победителей стал снимок, сделанный студентом-химиком Шаянтая Чоудхури из Университета Нотр-Дам (США).

Фотография показывает энтомолога Ли Хейнса, изучающую комара желтой лихорадки (Aedes aegypti) под ультрафиолетовым освещением.

Снимок поражает богатством красок: ультрафиолет создает необычные оттенки как на самом насекомом, так и на каплях конденсата под охлажденной чашкой Петри. Хейнс входит в исследовательскую группу, изучающую, как препарат нитизинон способен уничтожать кровососущих насекомых. Сам Чоудхури работает с лазерами и спектрометрами, однако признается, что всегда восхищается красотой биологических объектов под микроскопом.

Ежегодный конкурс Scientist At Work напоминает о том, что научные исследования — это не только данные, расчеты и публикации. Каждый день в университетах и исследовательских центрах по всему миру происходит работа, которая может быть не менее захватывающей и красивой, чем самые впечатляющие пейзажи или произведения искусства. Такие фотографии помогают ученым рассказывать обществу о своей деятельности понятным и увлекательным языком, делая науку ближе каждому из нас.