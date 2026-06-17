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Олег Гончар
Олег Гончар
17 июня, 07:41
Рейтинг: +852
Посты: 2480

Китайский тяжелый беспилотный конвертоплан перешел к полноценным летным испытаниям

Появившееся недавно кадры, по всей видимости, впервые демонстрирует китайский беспилотный конвертоплан R6000 в свободном полете. Это важный этап развития программы, поскольку ранее аппарат наблюдался лишь во время испытаний на привязи. Особый интерес к проекту вызывает его внешнее сходство с американским конвертопланом второго поколения MV-75A Cheyenne II компании Bell.

Сообщество
# авиация
# беспилотники
# Китай
# конвертопланы
# технологии
Тяжелый конвертоплан R6000 / © Weibo
Тяжелый конвертоплан R6000 / © Weibo

В более широком смысле появление такой машины может иметь серьезные последствия как для Народно-освободительной армии Китая (НОАК), так и для гражданских операторов.

На кадрах, впервые опубликованных в китайских социальных сетях, крупный беспилотник выполняет вертикальный полет, разворот на месте вокруг вертикальной оси, а также устойчивый горизонтальный полет с полностью переведенными вперед винтами-пропеллерами. Ранее доступные изображения ограничивались кадрами привязных испытаний, демонстрировавших лишь базовые возможности зависания. Теперь, когда программа перешла к полноценным летным тестам, могут появиться новые сведения о реальных характеристиках машины.

Как и на предыдущих фотографиях, двигатели аппарата остаются открытыми: их аэродинамические обтекатели пока не установлены. Подобно MV-75, китайский R6000 использует неподвижные мотогондолы с поворотными винтами. Это отличает его от конвертоплана первого поколения V-22 Osprey, у которого при переходе между режимами полета поворачиваются целиком двигательные гондолы.

Первые снимки R6000 во время привязных испытаний начали распространяться еще в ноябре прошлого года. Хотя никаких подробностей о текущем этапе испытаний пока не раскрывается, способность выполнять продолжительный свободный полет является важнейшей вехой для любого проекта конвертоплана. Такие летательные аппараты отличаются чрезвычайно сложной аэродинамикой и системами управления полетом. 

В октябре 2024 года появилась фотография первого полностью собранного прототипа R6000 на производственной площадке компании United Aircraft в городе Уху провинции Аньхой на востоке Китая. Сама компания впервые представила проект, также известный под обозначениями UR6000 и Zhang Ying («Стальная тень»), на авиасалоне Singapore Airshow 2024. Разработанный китайской фирмой United Aircraft, R6000 является одним из крупнейших беспилотных конвертопланов, создаваемых сегодня в мире.

Сочетая способность вертикального взлета и посадки, характерную для вертолетов, со скоростью и дальностью полета самолётов, аппарат официально предназначен для логистики, ликвидации последствий стихийных бедствий, обслуживания морских платформ и других задач, связанных с эксплуатацией в районах, лишенных подготовленных взлетно-посадочных полос. Ранее United Aircraft демонстрировала как беспилотную, так и пилотируемую версии R6000.

Конвертоплан такого класса способен выполнять широкий спектр военных задач в интересах НОАК. Особенно ценным он может стать для снабжения китайских островных баз в Южно-Китайском море, а также удаленных объектов в Тихоокеанском регионе и вдоль протяженных сухопутных границ Китая, где полноценная аэродромная инфраструктура либо ограничена, либо отсутствует вовсе.

Подобный аппарат способен поддерживать зарубежные военные операции и региональные кризисные сценарии, включая потенциальную операцию против Тайваня, перебрасывая личный состав, вооружение и материальные средства между рассредоточенными пунктами без необходимости использовать подготовленные аэродромы.

Особенно перспективным выглядит применение R6000 с борта универсального десантного корабля типа 076 и других крупных десантных кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая. Это значительно расширило бы их возможности по снабжению, разведке и выполнению других задач на больших расстояниях.

Полностью доведенный до серийного состояния R6000 может превратиться в многоцелевую платформу. Его грузоподъемность позволяет размещать разведывательное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы, системы ретрансляции связи и, возможно, даже высокоточное ударное вооружение.

Таким образом, переход R6000 к полноценным летным испытаниям означает не просто очередной этап разработки нового беспилотника. Китай фактически приближается к созданию тяжелого беспилотного конвертоплана, способного выполнять как транспортные, так и разведывательно-ударные задачи. Если программа окажется успешной, НОАК получит новый инструмент для действий на больших расстояниях, особенно в районах, где использование традиционных самолетов и вертолетов затруднено.

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