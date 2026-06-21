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Кто пьет больше всех? Рейтинг стран по потреблению кофе

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, который ценят за насыщенный аромат и бодрящий эффект. Хотя кофейные традиции заметно различаются от страны к стране, некоторые государства выделяются исключительно высоким уровнем потребления этого напитка.

Кто пьет больше всех? Рейтинг стран по потреблению кофе / © World Visualized

Финляндия стабильно занимает первое место в мире по потреблению кофе. В среднем каждый житель страны выпивает около 9,6 килограмма кофе в год. Кофе настолько прочно вошел в финскую культуру, что для работников законодательно предусмотрены два десятиминутных кофейных перерыва в течение рабочего дня. Отчасти такая любовь к кофе объясняется суровым климатом и продолжительными холодными зимами.

Норвегия следует сразу за Финляндией. Средний норвежец потребляет около 7,2 килограмма кофе в год. Кофе здесь обычно пьют черным — за завтраком и после ужина вместе с десертом. Норвежцы нередко приглашают друзей в гости специально на кофе, который традиционно подают с пирогами, тортами и другой выпечкой.

Нидерланды занимают третье место по потреблению кофе — в среднем 6,7 килограмма на человека в год. Кофейная культура здесь имеет давние традиции. Кофе является неотъемлемой частью повседневной жизни и важным элементом общения и социальных встреч.

Жители Швеции потребляют около 6,5 килограмма кофе на человека ежегодно. Особое место в шведской культуре занимает традиция fika — кофейный перерыв с булочками, печеньем или другой выпечкой. Для многих шведов это не просто перекус, а важный социальный ритуал.

Словения также известна своей развитой кофейной культурой и занимает пятое место в мире по потреблению кофе на душу населения. В среднем каждый словенец выпивает около 6,1 килограмма кофе в год.

Для многих австрийцев кофе является неотъемлемой частью повседневной жизни. По имеющимся данным, 92% населения страны регулярно пьет кофе. Особую роль играет знаменитая венская кофейная культура, известная своими элегантными кофейнями и большим разнообразием кофейных напитков. Австрия занимает шестое место в рейтинге со средним потреблением 5,5 килограмма кофе на человека в год.

Сербия обладает богатыми кофейными традициями и входит в число стран с высоким уровнем потребления кофе. В 2021 году общее потребление кофе в стране достигло 99 тысяч тонн, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений.

В Дании средний житель выпивает около 5,3 килограммов кофе в год, что делает страну одним из мировых лидеров по этому показателю. В датском языке существует специальное слово — kaffeslabberas, обозначающее неформальную встречу друзей или родственников за чашкой кофе и кусочком пирога, обычно после ужина.