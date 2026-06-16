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В Lunar Outpost назвали главные преимущества нового лунохода Pegasus
NASA ведет активную подготовку к созданию постоянного поселения в районе южного полюса Луны. По оценкам агентства, будущая лунная база займет территорию площадью в сотни квадратных километров, поэтому мобильность станет одним из ключевых факторов успеха.
Именно для решения этой задачи создается Pegasus — один из двух лунных транспортных аппаратов класса Lunar Terrain Vehicle (LTV), выбранных NASA для отправки на Луну вместе с первыми астронавтами программы «Артемида».
Разработанный компанией Lunar Outpost, Pegasus сможет передвигаться по суровому и изрезанному рельефу южного полюса Луны в нескольких режимах: полностью автономно, под управлением астронавта или посредством телекоманд, передаваемых с Земли.
Соучредитель и технический директор Lunar Outpost Эй Джей Джемер заявил, что Pegasus позволит «расширить радиус и продолжительность деятельности человека на поверхности Луны так, как это было невозможно во времена программы «Аполлон». Добиться этого поможет передовая автономная система терморегулирования, способная защищать аппарат от экстремальных температурных перепадов на Луне.
По своим возможностям Pegasus значительно превосходит легендарный Lunar Roving Vehicle (LRV), использовавшийся астронавтами миссий «Аполлон». По данным Lunar Outpost, аппарат Pegasus сможет эксплуатироваться не менее одного года и преодолевать расстояния, в 100 раз превышающие показатели луноходов «Аполлона». Для сравнения: за три экспедиции — «Аполлон 15», «Аполлон 16» и «Аполлон 17» — все лунные транспортные средства программы «Аполлон» вместе прошли всего 90,4 километра.
Одним из важнейших требований NASA является способность луноходов функционировать в экстремально тяжелых условиях. В частности, им предстоит исследовать постоянно затененные кратеры южного полюса Луны, где температура остается чрезвычайно низкой и где, как предполагается, находятся значительные запасы водяного льда. Именно наличие льда делает этот регион объектом пристального внимания ведущих космических держав мира. Вода необходима не только для обеспечения будущих лунных баз, но и как источник кислорода и водорода для производства ракетного топлива. Однако добыча льда в таких условиях остается одной из самых сложных технических задач.
Согласно измерениям аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, температура внутри некоторых затененных кратеров может опускаться ниже –246 °C. При этом на освещенных участках поверхности она способна подниматься до 121 °C. Для работы в столь контрастных условиях Pegasus оснащен полностью автономной системой терморегулирования, которая будет функционировать непрерывно независимо от того, управляет ли аппаратом астронавт или он движется самостоятельно.
Согласно условиям контракта, Lunar Outpost должна передать NASA полностью сертифицированный для космического полета луноход Pegasus к ноябрю 2027 года. Если программа не столкнется с новыми задержками, аппарат будет доставлен в район южного полюса Луны посадочным модулем Blue Moon Mark 1 компании Blue Origin.
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