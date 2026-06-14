Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Топ-5 смертельных растений в городском парке

Опасные растения можно встретить не только в лесу, но и в городских парках, а также дачных участках. Представляем вам подборку из пяти ядовитых растений, растущих в городе.

Тис ягодный / © Lumaca, Wikipedia

Многие опасные растения люди высаживают сами. Одно из таких растений — тис ягодный, из которого формируют живые изгороди. Внутри его ягод находятся маленькие косточки, содержащие яд таксин. Яд поражает слизистые пищеварительного тракта, вызывая рвоту и понос. Таксин вызывает аритмию и брадикардию, а также может привести к остановке дыхания.

Клещевина / © Andreas Früh, Wikipedia

В парках и на участках можно встретить и клещевину. Это растение привлекает садоводов красивыми резными листьями и красными колючими коробочками. Семена клещевины содержат белок рицин и алкалоид рицинин. Рицин разрушает белки тканей человека. Даже если человек выживет, он не всегда сможет полностью восстановить здоровье.

Болиголов пятнистый / © William & Wilma Follette / USDA-NRCS PLANTS Database

Еще одно опасное растение — болиголов, представитель семейства Зонтичных. Отличить его можно по трубчатому стеблю с сизоватым налетом, усеянному красноватыми пятнами.

Часть стебля болиголова пятнистого / © Eric Coombs, Oregon Department of Agriculture, Bugwood.org

Оно содержит яд кониин. Этот яд вызывает остановку дыхания, а человек при этом остается в сознании. Опасен болиголов еще тем, что его легко можно спутать с безобидной снытью или съедобной петрушкой.

Аконит (борец) клобучковый / © Llez, Wikipedia

Аконит, возможно, одно из самых известных растений в этом списке. Аконит достаточно неприхотлив, его цветы напоминают колокольчики и даже некоторые орхидеи. Его можно встретить у дорожек в парках и даже на садовых участках. Однако яд аконита — аконитин — смертельно опасен. С растением нежелательно работать голыми руками, так как чрезвычайно токсичный алкалоид быстро поглощается не только через слизистые, но и через кожу. Смерть наступает в результате остановки сердца и паралича дыхания.

Цикута / © Anneli Salo, Wikipedia

Еще одно опасное растение оказалось представителем Зонтичных. Цикута или вех ядовитый на первый взгляд кажется безобидной. Растет она возле водоемов. Внутри нее содержится яд цикутаксин, вызывающий остановку дыхания и судороги.

В этот список попали далеко не все опасные растения, которые можно встретить в городе или на дачном участке. В любом случае, незнакомые растения желательно не рвать и тем более не пробовать на вкус. Кстати, ландыши также считаются ядовитыми растениями.