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Топ-5 смертельных растений в городском парке
Опасные растения можно встретить не только в лесу, но и в городских парках, а также дачных участках. Представляем вам подборку из пяти ядовитых растений, растущих в городе.
Многие опасные растения люди высаживают сами. Одно из таких растений — тис ягодный, из которого формируют живые изгороди. Внутри его ягод находятся маленькие косточки, содержащие яд таксин. Яд поражает слизистые пищеварительного тракта, вызывая рвоту и понос. Таксин вызывает аритмию и брадикардию, а также может привести к остановке дыхания.
В парках и на участках можно встретить и клещевину. Это растение привлекает садоводов красивыми резными листьями и красными колючими коробочками. Семена клещевины содержат белок рицин и алкалоид рицинин. Рицин разрушает белки тканей человека. Даже если человек выживет, он не всегда сможет полностью восстановить здоровье.
Еще одно опасное растение — болиголов, представитель семейства Зонтичных. Отличить его можно по трубчатому стеблю с сизоватым налетом, усеянному красноватыми пятнами.
Оно содержит яд кониин. Этот яд вызывает остановку дыхания, а человек при этом остается в сознании. Опасен болиголов еще тем, что его легко можно спутать с безобидной снытью или съедобной петрушкой.
Аконит, возможно, одно из самых известных растений в этом списке. Аконит достаточно неприхотлив, его цветы напоминают колокольчики и даже некоторые орхидеи. Его можно встретить у дорожек в парках и даже на садовых участках. Однако яд аконита — аконитин — смертельно опасен. С растением нежелательно работать голыми руками, так как чрезвычайно токсичный алкалоид быстро поглощается не только через слизистые, но и через кожу. Смерть наступает в результате остановки сердца и паралича дыхания.
Еще одно опасное растение оказалось представителем Зонтичных. Цикута или вех ядовитый на первый взгляд кажется безобидной. Растет она возле водоемов. Внутри нее содержится яд цикутаксин, вызывающий остановку дыхания и судороги.
В этот список попали далеко не все опасные растения, которые можно встретить в городе или на дачном участке. В любом случае, незнакомые растения желательно не рвать и тем более не пробовать на вкус. Кстати, ландыши также считаются ядовитыми растениями.
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