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Документы Пентагона подтвердили, что в США изучали комаров как возможное биологическое оружие
Во время холодной войны США, вероятно, проводили эксперименты с комарами в качестве потенциального биологического оружия. Это подтверждают рассекреченные документы Пентагона.
Издание Daily Mail обнаружило 69-страничный отчет, размещенный в официальной библиотеке Пентагона. Документ описывает секретную программу армии США, целью которой было понять, насколько эффективно комары кусают людей на открытом воздухе в жарких пустынных условиях.
Испытания длились с сентября по октябрь 1959 года. Военные исследователи собирали данные и оценивали, возможно ли использовать насекомых в качестве биологического оружия против войск противника или населения. В исследованиях участвовали комары вида Aedes aegypti — известные переносчики опасных заболеваний, в том числе вируса Зика, денге, желтой лихорадки и чикунгуньи.
В рассекреченном документе отмечалось, что похожие исследования проводились и раньше. Например, в 1955 году исследователи сбросили с самолета 300 тысяч комаров. Испытания прошли в городе Саванна штата Джорджия. Военные хотели проверить, смогут ли насекомые выжить после выброса с самолетов над заданной территорией.
Во время холодной войны в США провели еще один эксперимент, целью которого было выяснить, можно ли использовать комаров как средство доставки биологических агентов. Исследователи выращивали и выпускали миллионы комаров. Они изучали дальность распространения насекомых, продолжительность их жизни после выпуска, а также способность находить людей и кусать их. Военные использовали в опытах комаров, не зараженных патогенами.
Исследования показали, что комары могут пережить сброс с воздуха, находить людей и питаться их кровью. Это подтвердило их потенциальную пригодность в качестве переносчиков биологических агентов.
Согласно отчету Пентагона от 1960 года, ученые продолжили исследовать возможности комаров. В одном из экспериментов приняли участие американские военнослужащие-добровольцы, которых подвергли укусам комаров в пустынной местности штата Юта. Специалисты изучали, выживут ли комары, а также смогут ли они эффективно кусать людей в жарких и сухих регионах. Также команда изучала влияние погодных факторов, включая сильный ветер, экстремальные температуры и интенсивное солнечное излучение.
В документах архива ЦРУ упоминается и советский журнал «Литературная газета» от 1982 года. В материале США обвинили в разведении «комаров-убийц». В ЦРУ тогда публично отрицали существование таких программ. Представитель ЦРУ Кэти Ферсон назвала публикацию «нелепой советской пропагандой».
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